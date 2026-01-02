English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुण्याचे राजकारण धक्कादायक वळणावर! एक चूक अजित पवारांना महागात पडणार? भाजपने घेतला मोठा निर्णय

Pune Mahanagar Palika Election 2026:  पुणे मनपात भाजपने युती करण्यास करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने अजित पवारांच्या पक्षाने पुण्यात एक नाहीतर तब्बल चार चार तिकिटं गुन्हेगारांच्या कुटुंबात दिली. याच मुद्यावरून आता भाजपने अजित पवारांना घेरण्याची तयारी चालवली असली तरी बावनकुळे माञ, वेगळंच सांगताहेत तर अजित पवार सोईस्करपणे सचिन खरात यांना पुढे करत आहेत.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 2, 2026, 05:11 PM IST
चंद्रकांत फुंदे, पुणे

Pune Election 2025 :  पुण्याचे पालकमंञी अजित पवार हे पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना कोयता गँगवरून नेहमीच धारेवर धरत असतात. पण, आता त्याच पालकमंत्र्याच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे चिन्ह असलेल्या घड्याळावर एक दोन नाहीतर चार गुन्हेगार पालिकेची निवडणूक लढवताहेत. त्यातील आंदेकर टोळीतील दोन महिला उमेदवार तर सध्या तुरूंगात आहेत. पुण्याचे राजकारण धक्कादायक वळणावर आले आहे. गुन्हेगारांना तिकिटं देणे अजित पवारांना महागात पडणार आहे. अजित पवारांना घेरण्याचा प्लान भाजपने आखला आहे. 

आंदेकर टोळीतील लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर निवडणूक लढवत आहेत. विशेष म्हणजे  त्यांचे फॉर्म भरतेवेळी टोळी प्रमुख बंडू आंदेकर पोलीस दोरखंडात हात उंचावून केलेला हा प्रचारकी थाटातला व्हिडिओ तर शब्दश: कायदा आणि सुव्यवस्थेची लत्करे वेशीवर टांगणारा होता. दादांच्या राष्ट्रवादीने तिसरे तिकिट हे गुंड गजा मारणेची पत्नी जयश्री मारणेला तिकिट दिले आहे. बरं हे कमी काय म्हणून बापू नायर या ऑन रेकॉर्ड गुंडालाही थेट घड्याळ चिन्हावर तिकिट दिले.

याच मुद्यावरून भाजपचे केंद्रीय मंञी मुरलीधर मोहोळ यांनी अजित पवार यांना टार्गेट केले आहे. पण त्यांच्याच पक्षाने आंबेगावात गुंड रोहिदास चोरगे यांच्या पत्नीला तिकिट दिल्याबाबत माञ हेच मोहोळ काहीच बोलत नाहीत. अजित पवारांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी सोईस्करपणे रिपाईच्या सचिन खरातांना कसे पुढे केलं. गंम्मत म्हणजे अजित पवार जेव्हा हे गुन्हेगारी उमेदवारीचं राजकीय पाप सचिन खरातवर ढकलत होते तेव्हा तेच सचिन खरात पाठीमागेच बाईटफ्रेम उभे होते बरं. माध्यमांनी खरातांना तिथेच पकडताच त्यांनी दादांनी चर्चा करून बोलतो, असं सांगत शब्दश: पळ काढला. सचिन खरात  लंगडं समर्थन करून पळाले.  दरम्यान, भाजपचेच महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी तर या सगळ्यावर कडी करत या क्रिमिनल उमेदवारांवरचे गुन्हे अजून सिद्ध कुठे झालेत असा जावई शोध लावला.

अजित पवार ज्या सचिन खरातच्या आड दडू पाहताहेत तेच खरात याआधी पवार साहेबांच्या गटात होते बरं. त्यामुळे अजित दादांनी पुण्यातल्या गुन्हेगारांच्या उमेदवारीचं राजकीय पाप हे रिपाई गगटाच्या माथी मारण्यासाठीच तर सचिन खरातांना सोबत बोलून घेतलं नाहीना, ही शंका घ्यायला बराच वाव आहे.  आता आंदेकरांची तिकिट कापावीत. म्हणून मयत आयुष कोमतरची आई दादांच्या बंगल्यासमोर आंदोलन करतेय आणि नेहमी पुरोगामीत्वाचा आव आणणारे सचिन खरात या गुन्हेगारांच्या उमेदवारीबाबत अजिचदादांशी अधिकचं बोलून कधी माध्यमांसमोर येतात तेच पाहावे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

