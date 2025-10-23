English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात नाट्यमय घडामोडी! CM कडे तक्रार, 7 महिन्यात शिंदेंची साथ सोडणार 'हा' नेता? रात्री 12 च्या ठोक्याला...

Pune Politics Ravindra Dhangekar: धंगेकर हे मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहेत. त्यांच्याविरोधात थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतर त्यांनी रात्री बाराच्या ठोक्याला एक सूचक पोस्ट केली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 23, 2025, 10:30 AM IST
पुण्यात नाट्यमय घडामोडी! CM कडे तक्रार, 7 महिन्यात शिंदेंची साथ सोडणार 'हा' नेता? रात्री 12 च्या ठोक्याला...
पुुण्यातील राजकारणात राजकीय घडामोडींना वेग (प्रातिनिधिक फोटो)

Pune Politics Ravindra Dhangekar: मार्च 2025 मध्ये काँग्रेसमधून राजीनामा देऊन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत (शिंदे गट) प्रवेश करणारे माजी खासदार रविंद्र धंगेकर हे सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरणाशीसंबंधित गंभीर आरोप केल्याने महायुतीमधील मित्रपक्षावरच टीका करत असल्याने धंगेकर पुण्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. असं असतानाच आता धंगेकर अवघ्या सात महिन्यामध्ये शिंदेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करतात की काय अशी जोरदार चर्चा सुरु आहे. थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतर धंगेकरांनी आपल्या सोशल मीडियावर काही पोस्ट करत एक मोठा बदल केला आहे.  

फडणवीसांकडे तक्रार

रवींद्र धंगेकर यांच्या विरोधात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. पुण्यातील भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रवींद्र धंगेकर यांची तक्रार केली आहे. रवींद्र धंगेकर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आळी आहे. धंगेकर वारंवार महायुतीतल्या नेत्यांवर टीका करत असल्याचा भाजप नेत्यांचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री थेट एकनाथ शिंदे त्यांच्याशी बोलणार का याबद्दलची चर्चा सुरु असतानाच धंगेकरांनी दोन पोस्ट केल्यात.

...त्या शिवसैनिकावर आजपर्यंत शिंदेंनी कारवाई केलेली नाही

बुधवारी सायंकाळी धंगेकरांनी, "शिवसेना हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर चालणारा पक्ष आहे.आदरणीय पक्षप्रमुख एकनाथरावजी शिंदेंनी अन्यायाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या शिवसैनिकावर आजपर्यंत कारवाई केलेली नाही. अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी त्यांचं नेहमी पाठबळ राहील, असा मला विश्वास आहे," असं म्हटलं आहे.  "पुन्हा एकदा सांगतो भगवान महावीरांचे मंदिर आणि जैन बोर्डींगची जागा लुटण्याचा व्यवहार रद्द होऊन भगवान महावीरांच्या मूर्तीवरील कर्जाचा बोजा चढविणाऱ्या व्यक्ती विरोधात कारवाई होत नाही, तोपर्यंत माझा हा लढा सुरूच राहील. तुम्ही कितीही कट कारस्थाने केली आणि त्याची मला आयुष्यात काहीही किंमत मोजावी लागली तरी सुद्धा हा रवी धंगेकर मागे हटणार नाही," असं धंगेकरांनी स्पष्ट केलं आहे. "सोबत आहेत पुणेकर, लढत राहील धंगेकर..!" असंही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

तो व्हिडीओही केला शेअर

खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर व्यावसायिकाचे गंभीर व स्फोटक आरोप केले आहेत. पुण्यातील प्रख्यात व्यावसायिक निलेश नवलखा यांनी भाजप खासदार आणि माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर थेट गंभीर आणि स्फोटक आरोप करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. नवलखा यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओमध्ये मोहोळ यांच्या आर्थिक आणि महापौर पदाचा गैरफायदा घेत गैरव्यवहारांचा उल्लेख करत त्यांच्यावर थेट टीकेची झोड उठवली आहे. या आरोपांमुळे शहराच्या राजकारणात मोठी हालचाल निर्माण झाली आहे काही तासांतच व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. दरम्यान, खासदार मोहोळ यांनी या गंभीर आरोपांवर अद्याप मौन पाळले आहे.

मध्यरात्री 12 च्या ठोक्याला पोस्ट

"2024 ला एक जण मिडियामध्ये बातम्या पेरून मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत आला होता, तो कोण आहे आदरणीय फडणवीस साहेबांना माहित आहे. आज तोच घोटाळ्यातून वाचण्यासाठी माझ्यावर पक्ष कारवाई झाल्याच्या बातम्या खोट्या बातम्या पेरतोय..! मन में हैं विश्वास..! हम होंगे कमयाब...!!" असं सूचक विधान धंगेकरांनी रात्री 12 च्या ठोक्याला केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

तो फोटो हटवला

दरम्यान, रात्रीच धंगेकरांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरील शिवसेनेचा कव्हर फोटो हटवला आहे. त्याऐवजी, 'पुणेकर फर्स्ट' आणि 'सत्यमेव जयते' असं लिहिलेला कव्हर फोटो लावला आहे. मात्र त्यांनी आपल्या प्रोफाइलमधील 'शिवसेना महानगर प्रमुख, पुणे' ही ओळख कायम ठेवली आहे. अचानक धंगेकरांनी शिवसेनेसंदर्भातील संदर्भ हटवल्याने ते सात महिन्यामध्येच शिंदेंची सेना सोडणार की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

शिवसेना सोडणार का? स्वत: दिलं उत्तर

"एकनाथ शिंदे माझे नेते आहेत. ते सामान्य कार्यकर्त्याच्या पाठीशी उभे राहतात. ते माझे नेते असून मी त्यांचं नेतृत्वा मान्य केलेलं असून मी शिवसेनेतच आहे," असं धंगेकरांनी 'झी 24 तास'शी बोलताना स्पष्ट केलं आहे. "मी कोणताही फोटो हटवलेला नाही. मी शिंदेंचं नेतृत्व मान्य केलेलं आहे. गैरसमज करुन घेऊ नका," असंही धंगेकर म्हणालेत.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Pune Politicsravindra dhangekareknath shindeshiv senasocial media

