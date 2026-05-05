पुणे पुरंदर विमानतळाला जमीन देणाऱ्यांना लॉटरी लागली! 2 कोटी मोबदला, शेअर होल्डर, एरो सिटीत जमीन, विमानतळावर नोकरी आणि... सगळं आयुष्यचं बदलणार

पुणे पुरंदर विमानतळाला जमीन देणारे शेतकरी मालामाल होणार आहेत.  2 कोटी मोबदला, शेअर होल्डर यरो सिटीत जमीन, विमानतळावर नोकरी यासह अनेक सुविधा मिळणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: May 5, 2026, 06:32 PM IST
Pune Purandar Airport : पुणे पुरंदर विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना लॉटरी लागली आहे.   2 कोटी रुपयांचा मोबदला, यरो सिटीत जमीन, विमानतळावर नोकरी तसेच इतक प्रकारची नुकसान भरपाई मिळणार आहे. पुणे जितेंद्र डूडी जिल्हाधिकारी यांनी विमानतळासाठी अधीग्रहण केली जात असलेली जमीन तसेच या बदल्यात शेतकऱ्यांना दिला जणारा मोबदला याबाबतची माहिती दिली.  

पुरंदर विमानतळ जमीन अधिग्रहण शेवटच्या टप्प्यात आले आहे.  पुरंदर मधील सात गावांमध्ये मिळून 1616 हेक्टर जमीन तर इतर 242 एकर जमीन घेतली जाणार आहे.  या गावामधील व्याजासहित एक एकरला 1 कोटी 61 लाख 1 हजार 925 रुपये एवढा मोबदला दिला जाणार आहे. फळबागा असतील तर त्याला डबल रेट देण्यात आले आहेत.  विहीर बोरवेल याचे रेटही ठरवले आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला कमी जास्त करून 2 कोटी जवळपास त्याच्या खात्यावर जातील. 7 मे पासून शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सासवड एस डी एम कार्यालय यांच्यामार्फत जमीन घेणे प्रक्रिया सुरू होईल.  7 पथकं तयार करण्यात आली आहेत. यांच्या मार्फत जमीन अधिग्रहण करण्याचे काम केले जाणार आहे.  शेतकऱ्यांसोबत करारनामा केला जाणार आहे. करारनामा झाल्यावर आर टी जी एस द्वारे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठवले जाणार आहेत. 10 जून पर्यंत जमीन ही प्रक्रिया सुरू राहील. ज्याची सहमती असेल त्यांना पैसे दिले जातील. जे सहमती देणार नाहीत त्यांचे सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे घेऊन येणे आवश्यक आहे.  

कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम कोणी ही करू नये. जमीन नाही दिली तर पैसे वाढवून मिळणार नाहीत. सर्वांना सारखे पैसे मिळतील.  याबाबत बनावट पत्र फिरत आहेत.  याबाबत पोलिस अधीक्षक यांना गुन्हे नोंद करण्यास सांगितले आहे. ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये पुरंदर विमानतळाचे काम प्रत्यक्षात सुरू होण्याची शक्यता आहेय  आता आमच्याकडे जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी 500 कोटी आहेत ते संपले की 1 हजार कोटी पाठवून देतील असे जितेंद्र डूडी यांनी सांगितले. 

विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना जो पैसा मिळणार आहे त्या पैशावर टॅक्स लागत नाही.  अल्पभूधारक शेतकऱ्याला आम्ही शेअर होल्डर करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांनाही फायदा झाला पाहिजे. अडीच एकर पेक्षा कमी जागा असली पाहिजे. मूळ शेतकरी हवा आहे. काही लोकांनी आता गुंतवणूक केली आहे. ज्या लोकांना पैसे मिळतील त्यांना ट्रेनिंग स्कील देण्याचे काम गोखले इन्स्टिट्यूट देणार आहे. जेणेकरून त्यांनी पैशाचा गैरवापर होऊ नये.  10 टक्के विकसित जमीन यरो सिटीत देण्यात येणार आहे. यासाठी तीन ऑप्शन देण्यात आले आहेत. शेतकरी दाखला ही देण्यात येणार. फॉर्मर प्रोसेसर कंपनी त्या ठिकाणी असणार आहे.

पुरंदर विमानतळ अगोदर 7 हजार एकरवर होणार होता आता ते फक्त 3 हजार एकर वर होणार आहे. त्यामुळे बागायत जमीन घेतली जाणार नाही. आता बाकी जमीन घेणार नाही. शेतकरी याचे शीक्के काढले जातील. ज्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलेलं होते त्या शेतकऱ्यांनवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केले आहे.  पुरंदर विमानतळ मध्ये आता अधिग्रहण करत असलेल्या 6 हजार 500 कुटुंब आहेत. यातील प्रत्येक कुटुंबातील एकाला नोकरी दिली जाणार आहे.  हे सर्वाधिक पॅकेज आहे. पुण्यात विमानतळाची गरज आहे ते बघून आपण हे सगळे करत आहेत. पुणे विमानतळ झाले की अनेक विकास होईल. सरासरी शेतकऱ्यांना 2 कोटी रूपये दिला जाणार आहेत.  3 हजार जमीन भूसंपादन केली जाणार आहे.   3 वर्षाच्या आत विमानतळाचे काम पूर्ण होऊ शकते. पण भौगोलिक परिस्थिती पाहून काम केले जाईल. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

