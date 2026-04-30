पुण्याच्या पुरंदर विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 1 एकरसाठी मागितले होते 7 कोटी; सरकारने वेगळाचा आकडा जाहीर केला; 4 मे पासून खात्यावर पैसे येणार

Purandar Airport Compensation: महाराष्ट्रातील चौथे मोठे विमानतळ पुण्यात उभारले जात आहे. पुरंदर येथे हे विमानतळ उभारले जात आहे. पुरंदर विमानतळासाठी राज्य सरकारने एमआयडीसीला 6 हजार कोटींच्या कर्जहमीस मान्यता दिली. या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला वेग मिळणार असून प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचा मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी निधी वापरण्यात येणार आहे. पुण्याच्या पुरंदर विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एका एकरसाठी मागितला 5 पट मोबदला मागितला होता. एका एकरसाठी 1 कोटी नाही 7 कोटी पाहिजेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. सरकारने वेगळाचा आकडा ठरवला आहे. 4 मे पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे येणार आहेत.
विमानतळाला जमीन देणारे शेतकरी मालामल होणार आहेत. . विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एका एकरसाठी मागितला 5 पट मोबदला मागितला होता. घर, गोठा, विहीर, बोअरवेल, पाइपलाइन, झाडे यांसह इतर मालमत्तेसाठी त्यांच्या किमतीच्या दुप्पट नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी मांडला होता. आता पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांना एकरी तब्बल 1.5 कोटी रुपयांचा मोबदला दिला जाणार आहे. सरकारने पॅकेज जाहीर केले आहे.
विमानतळासाठी राज्य सरकारची एमआयडीसीला 6,000 कोटींच्या कर्जहमीस मान्यता
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी राज्य सरकारने एमआयडीसीला 6,000 कोटींच्या कर्जहमीस मान्यता दिली. या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला वेग मिळणार असून प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे. विमानतळासाठी सुमारे 2,800 ते 3,000 हेक्टर जमीनचे संपादन केले जाणार आहे. या निधीचा वापर शेतकऱ्यांचा मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता वाढली आहे.
नियोजीत वेळेत भूसंपादन प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडल्यास, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत या मेगा विमानतळाच्या बांधकाम निविदा काढली जाऊ शकते. या विमानतळाचा फायदा फक्त पुणेच नाही तर संपूर्ण पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्राला होणार आहे. मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे नंतर हे महाराष्ट्रातील चौथे मोठे विमानतळ असणार आहे. प्रस्तावित विमानतळावर दोन समांतर धावपट्ट्या असणार आहेत. ज्या 4 हजार मीटर लांब आणि 60 मीटर रुंद असतील. या विमानतळावरुन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आणि मोठ्या विमानांच्या ऑपरेशन करता येतील अशा प्रकारची रचना असणार आहे. पॅरासिटी क्षेत्रात आधुनिक शहरे विकसित केली जातील, ज्यामुळे व्यावसायिक संकुले, हॉटेल्स, लॉजिस्टिक्स सुविधा आणि नवीन रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होतील. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे पूर्ण झाल्यावर केवळ पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवीन दिशा मिळणार नाही तर महाराष्ट्राचा हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पर्यटनाचे एक नवीन केंद्र म्हणून उदयास येईल.