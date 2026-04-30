  पुण्याच्या पुरंदर विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 1 एकरसाठी मागितले होते 7 कोटी; सरकारने वेगळाचा आकडा जाहीर केला; 4 मे पासून खात्यावर पैसे येणार

पुण्याच्या पुरंदर विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 1 एकरसाठी मागितले होते 7 कोटी; सरकारने वेगळाचा आकडा जाहीर केला; 4 मे पासून खात्यावर पैसे येणार

पुरंदर विमानतळासाठी राज्य सरकारने एमआयडीसीला 6 हजार कोटींच्या कर्जहमीस मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला वेग मिळणार आहे.  शेतकऱ्यांचा मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी निधी वापरण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 30, 2026, 11:03 PM IST
पुण्याच्या पुरंदर विमानतळाला जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 1 एकरसाठी मागितले होते 7 कोटी; सरकारने वेगळाचा आकडा जाहीर केला; 4 मे पासून खात्यावर पैसे येणार

Purandar Airport Compensation: महाराष्ट्रातील चौथे मोठे विमानतळ पुण्यात उभारले जात आहे.  पुरंदर येथे हे विमानतळ उभारले जात आहे. पुरंदर विमानतळासाठी राज्य सरकारने एमआयडीसीला 6 हजार कोटींच्या कर्जहमीस मान्यता दिली. या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला वेग मिळणार असून प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे.  शेतकऱ्यांचा मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी निधी वापरण्यात येणार आहे. पुण्याच्या पुरंदर विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एका एकरसाठी मागितला 5 पट मोबदला मागितला होता. एका एकरसाठी 1 कोटी नाही 7 कोटी पाहिजेत अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. सरकारने वेगळाचा आकडा ठरवला आहे. 4 मे पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे येणार आहेत. 

विमानतळाला जमीन देणारे शेतकरी मालामल होणार आहेत.  . विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एका एकरसाठी मागितला 5 पट मोबदला मागितला होता. घर, गोठा, विहीर, बोअरवेल, पाइपलाइन,  झाडे यांसह इतर मालमत्तेसाठी त्यांच्या किमतीच्या दुप्पट नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी मांडला होता.  आता पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांना एकरी तब्बल 1.5 कोटी रुपयांचा मोबदला दिला जाणार आहे. सरकारने पॅकेज जाहीर केले आहे.  

हे देखील वाचा... पुण्यापेक्षा कमी अंतर, मुंबईपासून फक्त 136 KM अंतरावर असलेले जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ; जगभरातून पर्यटक फक्त एका कारणासाठी येतात

विमानतळासाठी राज्य सरकारची एमआयडीसीला 6,000 कोटींच्या कर्जहमीस मान्यता

पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी राज्य सरकारने एमआयडीसीला 6,000 कोटींच्या कर्जहमीस मान्यता दिली. या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला वेग मिळणार असून प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे. विमानतळासाठी सुमारे 2,800 ते 3,000 हेक्टर जमीनचे संपादन केले जाणार आहे. या निधीचा वापर शेतकऱ्यांचा मोबदला आणि पुनर्वसनासाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे  प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता वाढली आहे.

पुरंदर महाराष्ट्रातील चौथे मोठे विमानतळ 

नियोजीत वेळेत भूसंपादन प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडल्यास, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत या मेगा विमानतळाच्या बांधकाम निविदा काढली जाऊ शकते.  या विमानतळाचा फायदा फक्त पुणेच नाही तर संपूर्ण पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्राला होणार आहे. मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे नंतर हे महाराष्ट्रातील चौथे मोठे विमानतळ असणार आहे. प्रस्तावित विमानतळावर दोन समांतर धावपट्ट्या असणार आहेत.  ज्या 4 हजार मीटर लांब आणि 60 मीटर रुंद असतील. या विमानतळावरुन  आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आणि मोठ्या विमानांच्या ऑपरेशन करता येतील अशा प्रकारची रचना असणार आहे.  पॅरासिटी क्षेत्रात आधुनिक शहरे विकसित केली जातील, ज्यामुळे व्यावसायिक संकुले, हॉटेल्स, लॉजिस्टिक्स सुविधा आणि नवीन रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध होतील. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे पूर्ण झाल्यावर केवळ पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवीन दिशा मिळणार नाही तर महाराष्ट्राचा हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पर्यटनाचे एक नवीन केंद्र म्हणून उदयास येईल.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

विराट कोहलीनंतर कोण करणार नंबर 3 वर फलंदाजी? मुंबई इंडियन्स...

स्पोर्ट्स