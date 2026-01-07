पुणे रेल्वे स्थानकाचा कायापालट! 60 नवीन रेल्वे, नवे प्लॅटफॉम, नव्या टर्मिनलसह इतर भन्नाट सोईसुविधा

Pune Junction: पुणेकरांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पुणे रेल्वे स्थानकात पुढील पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे करण्यात येणार आहेत. या बदलांमुळे पुण्यातून रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना मोठा फायदा होणार असून, त्यांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर, वेगवान आणि आरामदायी होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने पुणे रेल्वे स्थानकाचा संपूर्ण कायापालट करण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे.
नवीन योजनेनुसार पुणे रेल्वे स्थानकावर नवे प्लॅटफॉर्म, टर्मिनल आणि प्रवासी सुविधांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. सध्या पुणे स्थानकावर मर्यादित फलाट आणि वाढती गर्दी ही मोठी समस्या आहे. मात्र, या योजनेमुळे ही अडचण दूर होणार आहे. काही नव्या फलाटांची उभारणी केली जाणार असून, सध्याच्या फलाटांची लांबीही वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थांबा देणे अधिक सोपे होईल.
सध्या पुणे रेल्वे स्थानकावरून सुमारे 50 रेल्वे गाड्या सुरू होतात. मात्र, पुढील पाच वर्षांत तब्बल 60 नवीन रेल्वे गाड्या सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे पुणे स्थानकावरून एकूण 110 रेल्वे गाड्या धावतील. यामुळे पुण्याची देशातील प्रमुख शहरांशी थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होणार आहे.
या विकासकामांमुळे पुणे रेल्वे स्थानकाची प्रवासी हाताळण्याची क्षमता जवळपास दुप्पट होणार आहे. दररोज होणारी प्रवाशांची गर्दी अधिक व्यवस्थित पद्धतीने हाताळता येईल. तसेच, नव्या टर्मिनलमुळे गाड्यांचे वेळापत्रक अधिक सुरळीत होईल आणि उशीर होण्याचे प्रमाण कमी होईल, असा रेल्वे प्रशासनाचा दावा आहे.
एकूणच, पुणे रेल्वे स्थानकात होणारे हे बदल पुणेकरांसाठी मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहेत. नवे प्लॅटफॉर्म, वाढलेली गाड्यांची संख्या आणि आधुनिक सुविधा यामुळे रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, सोपा आणि आरामदायी होईल. वाढती लोकसंख्या आणि प्रवाशांची गरज लक्षात घेता, हा विकास पुण्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पुढील काही वर्षांत पुणे रेल्वे स्थानकाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदललेला दिसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.