Marathi News
पुण्यातही पावसाची संततधार, रेड अलर्ट जारी; सिंहगड रोडवर मोठी वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Pune Rain Live Updates: मुंबई आणि पुणे या दोन्ही महानगरांना पावसाने झोडपून काढले आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 19, 2025, 01:25 PM IST
Pune Rain Live Updates: मुंबई आणि पुणे या दोन्ही महानगरांना पावसाने झोडपून काढले आहे. सलग दोन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तर, अनेक ठिकाणी रस्त्यावर पाणी साचल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या पुणेकरांना टॅफिकमध्ये अडकून पडावे लागले आहे. 

आज सकाळपासूनच सिंहगड रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली असून विठ्ठलवाडी परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. मुसळधार पावसामुळं शहरातील अनेक रस्ते जलमय झाले आहेत. तसंच, सततच्या पावसामुळं रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळं वाहनांचा स्पीड कमी झाला आहे. याच्याच मुळं वाहतूक कोंडी झाली आहे. 

सिंहगड रोडवरील नव्याने उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपुलाचे अद्याप लोकार्पण झाले नसल्यामुळं वाहतुकीचा ताण वाढला आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. तसंच, पावसाचा फटकादेखील बसत आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्येही दमदार पाऊस

पिंपरी चिंचवड शहरात सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाची दमदार हजेरी असून पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. शहरातील अनेक भागात रस्त्यावर पाणी साचण्याचे प्रकार घडले आहेत. पडणाऱ्या पावसाचा जोर जास्त नसला तरी सलग दुसऱ्या दिवस सातत्याने सुरू असलेल्या संततधारेमुळे जनजीवनावर परिणाम होत आहे. दरम्यान 14 धरणातून पाण्याचा विसर्ग केल्याने नदीकाठच्या रहिवाशांना महापालिका प्रशासनानं सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.

पुण्यालाही रेड अलर्ट

पुण्यालाही हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला आहे. रेड अलर्टनंतर पुणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष अलर्ट मोडवर आला आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने धरणातून विसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. संभाव्य पुराचा धोका लक्षात घेऊन महापालिकेने विशेष पथके नेमली आहेत. महापालिकेच्या  क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये प्रत्येकी दोन पथके कार्यरत आहेत. पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पात आता 92 टक्के पाणीसाठा जमा झालाय. चारही धरणांच्या पाणलोट क्षेञात दोन दिवसांपासून हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडत असल्याने धरणातला येवा वाढून पाणीसाठी 26 टिएमसीच्या पुढे गेलाय.

दरम्यान, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे येथील घाट जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी 40-60 किमी प्रतितास वेगाने वाऱ्यासह जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्याला पाणी पुरवठा करणारे सर्व धरणे 90 टक्के भरली आहेत. 

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Pune Rainpune rain live updatesPune Rain News Todaypune rain live newsपुणे पाऊस

