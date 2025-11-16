English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Katraj Zoo Ticket Price Hike: 1 डिसेंबरपासून कात्रज प्राणी संग्रहालय महागणार! कोणाला किती पैसे द्यावे लागणार? सविस्तर माहिती

Katraj Zoo Ticket Price Hike: पुण्यातील कात्रज प्राणी संग्रहालयामध्ये दररोज हजारो नागरिक कुटुंबांसह, विद्यार्थ्यांसह आणि बाहेरगावाहून येणाऱ्या पर्यटकांसह येथे भेट देतात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 16, 2025, 01:04 PM IST
Katraj Zoo Ticket Price Hike: 1 डिसेंबरपासून कात्रज प्राणी संग्रहालय महागणार! कोणाला किती पैसे द्यावे लागणार? सविस्तर माहिती
Katraj Zoo Ticket Price Hike: पुणे शहरातील सर्वात आकर्षक पर्यटनस्थळांपैकी एक म्हणून ओळखले जाणारे कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय आता पर्यटकांसाठी महाग ठरणार आहे. दररोज हजारो नागरिक कुटुंबांसह, विद्यार्थ्यांसह आणि बाहेरगावाहून येणाऱ्या पर्यटकांसह येथे भेट देतात. मात्र येत्या 1 डिसेंबर 2025 पासून प्राणीसंग्रहालयात प्रवेश घेण्यासाठी अधिक शुल्क आकारले जाणार आहे. तब्बल सात वर्षांनंतर प्रथमच तिकीट दर वाढवण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीनं मंजूर केला आहे.
 

दरवाढीचं कारण काय?

गेल्या काही वर्षांपासून कात्रज प्राणी संग्रहालयाचा वेगाने विकास होत आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, संग्रहालयात अनेक दुर्मीळ आणि नवनवीन प्रजातींची भर घातली जात आहे. प्राण्यांची संख्या वाढली की त्याबरोबरच त्यांच्या आहाराचा खर्च, आरोग्य तपासण्या, निवासस्थाने, स्वच्छता आणि आधुनिक पशुवैद्यकीय सुविधांचे देखभाल हे सर्व खर्च अनेक पटींनी वाढतात. महापालिकेचे आयुक्त नवले किशोर राम यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत संग्रहालय चालवण्यासाठी तिकीट दरवाढ करणे अपरिहार्य झाले होते. प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावाची तपासणी केल्यानंतर स्थायी समितीनं याला हिरवा सिग्नल दिला आहे, त्यामुळे आता हा निर्णय बंधनकारक झाला आहे.
 

का वाढवावे लागले तिकीट दर?

 
कात्रज प्राणीसंग्रहालयाला राज्यातील सर्वोत्तम झूजपैकी एक बनवण्यासाठी महापालिका मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. प्राण्यांच्या कल्याणासाठी अनेक प्रोजेक्ट्स राबवले जात आहेत
 

१. नवीन प्रजातींचा समावेश

 
संग्रहालयात आगामी काळात खालील प्रजाती दाखल होणार आहेत झेब्रा, पिसोरी हरिण, लायन टेल्ड माकड, मॉर्मोसेट, रानकुत्रा या सर्व प्राण्यांना विशेष हवामान, वातावरण आणि जागा लागते. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र खंदक, पिंजऱ्यांची रचना, नैसर्गिक अधिवासासारखी व्यवस्था हे सर्व उभारताना मोठा निधी खर्च होतो.
 

२. नवीन सर्पोद्यान

 
कात्रज सर्पोद्यान वेगळं उभारलं जाणार असून, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून पर्यटकांना सुरक्षित वातावरणात सापांच्या विविध प्रजाती पाहता येतील. तापमान, प्रकाशमान, सुरक्षितता या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन हे मॉडर्न सर्पोद्यान उभारण्याची तयारी सुरू आहे.
 

३. नागरिकांसाठी अधिक सुविधा

 
पर्यटकांची वाढती संख्या पाहता पिण्याच्या पाण्याची उत्तम व्यवस्था, जागोजागी स्वच्छतागृहे, इलेक्ट्रिक बग्गी सेवा, मार्गदर्शकांचे पथक, शालेय मुलांसाठी शैक्षणिक टूर सुविधा, साइन बोर्ड व माहिती फलक या सर्व सुविधा वाढवण्याचे काम सुरू आहे. यावरही मोठा खर्च येतो.
 

४. प्राण्यांच्या आरोग्याची काळजी

 
नवीन पशुवैद्यकीय उपकरणे, दवाखाना, एक्स-रे, सोनोग्राफी, आहार विश्लेषण, उपचार साहित्य यांची वार्षिक देखभाल महागडी आहे. प्राण्यांमध्ये रोगराई फैलावू नये म्हणून दररोज निर्जंतुकीकरण आणि पर्यावरण नियंत्रण देखील केले जाते.
 
सध्याचे आणि नवे तिकीट दर (1 डिसेंबरपासून लागू)
श्रेणी सध्याचे तिकीट नवे तिकीट
मुले (4 फूट 4 इंचपर्यंत) ₹10 ₹20
प्रौढ नागरिक ₹40 ₹60
विदेशी नागरिक ₹900 ₹1350
विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तिकीट वाढ प्रस्तावित नवा दर स्वतंत्र जाहीर
 
सध्या प्राणी संग्रहालय हे पुण्यातील किफायतशीर पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखले जाते, पण बहुतेक झूजच्या तुलनेत येथे तिकीटदर खूपच कमी होते. त्यामुळे दीर्घकाळानंतर एकदा दरवाढ होत असली तरी तिचा परिणाम फार मोठा जाणार नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
 

पुणेकरांची मते – प्रवेश शुल्क वाढ योग्य की अयोग्य?

 
या निर्णयावर पुणेकरांच्या प्रतिक्रिया मिश्र आहेत.
 
  • काहींना वाटते की आधुनिक सुविधा आणि चांगली प्राणी संख्या हवी असेल तर तिकीटवाढ गरजेचीच आहे.
  • तर काही जणांचे मत आहे की कुटुंबातील 4–5 जणांनी भेट दिली तर खर्च वाढतो, त्यामुळे सरकारने सबसिडीचा विचार करावा.
 

कात्रज झू – पुण्याचा अभिमान

दरवर्षी लाखो पर्यटक कात्रजच्या प्राणी संग्रहालयाला भेट देतात. हिरवाईने नटलेली जागा, विविध प्राणी, लेक परिसर, मुलांसाठी शिक्षणात्मक माहिती यामुळे हे ठिकाण सर्व वयोगटांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे.
