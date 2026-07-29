/पुण्याचा क्रमांक चौथा! भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये फक्त 4 शहरांना डिमांड, 4 शहरात 77 टक्के घरांची विक्री

भारतीय रिअल इस्टेट : भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये फक्त चार शहरांना मोठी डिमांड आहे. भारतातील 77 टक्के घरं चार शहरांमध्ये विकली गेली आहेत. घरांच्या किमंती वाढत असताना या शहरांमध्ये घरांची रेकॉर्डब्रेक विक्री झाली आहे. या चार शहरांच्या यादीत पुणे शहर चौथ्या क्रमांकवर आहे.
भारतातील अनेक शहरांमध्ये झपाट्याने विकासकामे सुरु आहेत. नवीन उद्योग, पायाभूत सेवा सुविधा, मोठे प्रकल्प यामुळे विविध शहरांमध्ये झपाट्याने नागरीकण होत आहे. असे असले तरी भारतातील 4 शहरांमध्ये सर्वाधिक घरांची विक्री होत आहे. भारतातील 4 शहरांमध्ये 77 टक्के घरांची विक्री झाली आहे.
जेएलएलच्या आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. भारतातील सात प्रमुख शहरांमध्ये विकल्या गेलेल्या एकूण 70,631 घरांपैकी 77 टक्के घरे एकट्या बंगळूर , मुंबई, पुणे आणि दिल्ली-एनसीआरमध्ये विकली गेली आहेत.
भारतात महागड्या घरांची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे. 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घरांची विक्री गेल्या वर्षीच्या 59 टक्के वरून 71 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. बंगळूर , मुंबई, पुणे आणि दिल्ली-एनसीआर ही शहरांमध्ये हाय प्रोफाईल रोजगाराच्या संध्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. ही शहरे देशाची नवीन विकास केंद्रे म्हणून उदयास येत आहेत. यामुळे येथे महागड्या घरांची मागणी वाढली आहे.
बंगळूर, मुंबई , पुणे आणि दिल्ली-एनसीआर या शहरांमध्ये अनेक परदेशी कंपन्या देखील येत आहेत. आयटी, वित्त आणि उत्पादन क्षेत्रांच्या पाठबळावर ही शहरे देशातील सर्वात मोठी रोजगार केंद्रे बनली आहेत. यामुळेच येथे सर्वोत्तम पायभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. मेट्रो जाळे, द्रुतगती मार्ग, विमानतळे आणि उत्कृष्ट सुविधा यामुळे अनेक बिल्डर येथे हाऊजिंग प्रोजेक्ट बनवत आहेत. यामुळे ही शहर भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटची प्रमुख केंद्र बनत आहेत.