Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्याचा क्रमांक चौथा! भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये फक्त 4 शहरांना डिमांड, 4 शहरात 77 टक्के घरांची विक्री

पुण्याचा क्रमांक चौथा! भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये फक्त 4 शहरांना डिमांड, 4 शहरात 77 टक्के घरांची विक्री


भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये फक्त 4 शहरांना मोठी मागणी आहे. भारतातील 77 टक्के घरं या चार शहरांमध्ये विकली गेली आहेत. यात पुणे शहराचा चौथा क्रमांक आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 29, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:02 PM IST
पुण्याचा क्रमांक चौथा! भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये फक्त 4 शहरांना डिमांड, 4 शहरात 77 टक्के घरांची विक्री

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्याचा क्रमांक चौथा! भारताच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये फक्त 4 शहरांना डिमांड, 4 शहरात 77 टक्के घरांची विक्री
pune3 min ago
2
health16 min ago
3
Kitchen Tips23 min ago
4
pune1 hr ago
5
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago