Pranjal Khewalkar : एकनाथ खडसेंचे जावई प्रांजल खेवलकरबदद्ल मोठी अपडेट; रेव्ह पार्टीतून…पुणे सत्र न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

Pune Rave Party Pranjal Khewalkar : पुण्यातील कथित ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी एकनाथ खडसे यांचे जावई आणि रोहिणी खडसे यांचे पती प्रांजल खेवलकर यांच्याबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने प्रांजल खेवलकरला जामीन मंजूर केला आहे. दीड महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रांजल खेवलकर हा तुरुगांत आहे. त्यामुळे या जामीनामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एवढं नाही तर खेवलकर यांच्यासह इतर आरोपींना देखील जामीन मंजूर झाला आहे. (Pune Rave Party eknath khadse son in law Pranjal Khewalkar get bail Pune court)
प्रांजल खेवलकरला पुण्यातील खराडी भागात रेव्ह पार्टी करताना पोलिसांनी रंगेहात पकडले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठी खळबळ माजली होती. त्यानंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रांजल खेवलकरवर गंभीर आरोप केले होते. प्रांजल खेवलकरच्या मोबाईलमधून अनेक महिलांचे अश्लील व्हिडीओ सापडल्याचा दावा चाकणकर यांनी केला होता.
हे खूप मोठं रॅकेट असून अनेक महिलांनी खेवलकरवर गंभीर आरोप केल्याचेही त्यांनी या पत्रकार परिषदेतून दावा केला होता. त्यामुळे खेवलकराचे पाय अजून खोलात गेले होते. खेवलकरचा जामीन अर्जासाठी पत्नी रोहिणी खडसे अनेक दिवसांपासून कोर्टाचा चकरा मारत होत्या. अखेर कोर्टाने खेलवकरचा जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल दीड महिन्यांनंतर प्रांजल खेवलकर शुक्रवारी 26 सप्टेंबर 2025 ला येरवडा जेलमधून बाहेर येईल, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
पुणे पोलिसांनी खराडी परिसरातील एका फ्लॅटवर छापा टाकून ही रेव्ह पार्टी उधळली होती. या कारवाईत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते एकनाथ खडसे यांचे जावई प्रांजल खेवलकर यांना अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी पार्टीच्या ठिकाणाहून कोकेन, गांजा यांसारखे अंमली पदार्थ, दारू आणि हुक्का जप्त केलं होतं. तसंच, प्रांजल खेवलकर आणि इतर आरोपींची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. प्राथमिक अहवालात त्यांनी अल्कोहोलचं सेवन केल्याचं स्पष्ट झालं होतं. ड्रग्सचे सेवन केलं होतं की नाही, हे अद्यापही समोर आलं नाही.
1. प्रांजल खेवलकरला जामीन कधी मंजूर झाला?
पुणे सत्र न्यायालयाने प्रांजल खेवलकरला जामीन मंजूर केला. तो दीड महिन्यांपेक्षा जास्त काळ येरवडा जेलमध्ये होता. जामीन मंजूर झाल्यानंतर तो २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी शुक्रवारी जेलमधून बाहेर येईल.
2. प्रांजल खेवलकर कोण आहे?
प्रांजल खेवलकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचे जावई आणि रोहिणी खडसे यांचे पती आहेत. ते पुणे येथे व्यावसायिक आहेत आणि या प्रकरणात त्यांचे नाव समोर आले.
3. ड्रग्स पार्टी प्रकरण नेमके काय आहे?
पुणे पोलिसांनी खराडी परिसरातील एका फ्लॅटवर छापा टाकून रेव्ह पार्टी उधळली. या कारवाईत प्रांजल खेवलकर यांना अटक करण्यात आली. पोलिसांनी कोकेन, गांजा, दारू आणि हुक्का जप्त केले. वैद्यकीय तपासणीत अल्कोहोल सेवन सिद्ध झाले, पण ड्रग्सबाबत अहवाल प्रलंबित आहे.