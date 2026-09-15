पुण्यात 60 तासांत 600 फ्लॅटचे बुकींग, 600 कोटींचे व्यवहार

पुणे रिअल इस्टेट मार्केट : मुंबई प्रमाणे पुण्यात देखील घरांना मोठी मागणी आहे. हिंजवडी IT पार्क, चाकण, तळेगावसह आसपासच्या परिसरातील MIDC यामुळे पुण्यात प्रचंड वेगाने शहरीकरण होत आहे. यामुळे पुण्यात मालमत्तांची मागणी वाढली आहे. अशातच पुण्याच्या रिअल इस्टटे मार्केटमध्ये मोटा बूम आला आहे. पुण्यात 60 तासांत 600 फ्लॅटचे बुकींग झाले. 600 कोटींचे व्यवहार झाले आहेत.
पुण्यातील एका नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पात फक्त 60 तासांत 600 कोटींहून अधिक रुपयांची विक्रमी नोंदणी झाली आहे. पुणे शहरात प्रीमियम घरांची मागणी सातत्याने वाढत असल्याचे यावरुन अधोरेखीत झाले आहे. कोल्टे-पाटील डेव्हलपर्स यांच्या नव्या प्रकल्पातील घरांसाठी ही बुकींग झाली आहे. पुण्यातील वडगाव येथे कोल्टे-पाटील डेव्हलपर्स यांच्या 'द रिझर्व्ह'च्या 'व्याना' प्रकल्पाला शुभारंभ झाला. अवघ्या 60 तासांत 600 कोटींहून अधिक रुपयांच्या एकूण मूल्याचे 600 हून अधिक फ्लॅट्स बुक झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
कोल्टे-पाटील डेव्हलपर्सने पुण्यातील वडगाव येथे आपल्या 'द रिझर्व्ह' या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ केला. शुभारंभाच्या पहिल्या 60 तासांत 600 हून अधिक फ्लॅट्स बुक झाले. एकूण बुकिंग 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले. आजपर्यंतचा हा सर्वात यशस्वी प्रकल्प असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
पुण्यातील सिंहगड रोड कॉरिडॉरजवळ कंपनीने हा नवा गृहप्रकल्प उभारला आहे. जवळपास 20 एकर परिसरात पसरलेला एक मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प आहे.
या प्रकल्पाचे एकूण सकल विकास मूल्य (GDV) 4,000 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. विक्रीयोग्य क्षेत्रफळ अंदाजे 50 लाख चौरस फूट आहे. पहिल्या टप्प्यात, 'व्याना ॲट द रिझर्व्ह'मध्ये 2-बीएचके आणि 3-बीएचके घरांचा समावेश आहे. कंपनीच्या आकडेवारीनुसार, 600 कोटी रुपयांना 600 फ्लॅट्समध्ये विभागल्यास, सरासरी बुकिंग किंमत प्रति फ्लॅट सुमारे 1 कोटी रुपये येते. यावरून असे दिसून येते की, पुण्यातील प्रीमियम घरांची मागणी वाढत आहे.