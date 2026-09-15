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पुण्यात 60 तासांत 600 फ्लॅटचे बुकींग, 600 कोटींचे व्यवहार

पुण्यात रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये अचनाक खरेदीची मोठी लाट आली. 60 तासांत 600 फ्लॅटचे बुकींग झाले आहे.  600 कोटींचे व्यवहार झाले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 15, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:51 PM IST
पुण्यात 60 तासांत 600 फ्लॅटचे बुकींग, 600 कोटींचे व्यवहार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यात 60 तासांत 600 फ्लॅटचे बुकींग, 600 कोटींचे व्यवहार
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