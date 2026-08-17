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पुण्यातील रीलस्टार माधवी कुंभारला अटक; तरुणावर कोत्याने हल्ला; मध्यरात्री कॅफेत तुफान राडा

पुण्यात दिवसेंदिवस गुंडाची दहशत वाढत आहे. पुण्यात गँगवर थांबत नसल्याचे दिसत आहे. पुण्यातील रीलस्टार माधवी कुंभारने एका तरुणावर कोयताने हल्ला केला. या प्रकरणी तिला अटक करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 17, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:21 PM IST
पुण्यातील रीलस्टार माधवी कुंभारला अटक; तरुणावर कोत्याने हल्ला; मध्यरात्री कॅफेत तुफान राडा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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