/पुण्यातील रीलस्टार माधवी कुंभारला अटक; तरुणावर कोत्याने हल्ला; मध्यरात्री कॅफेत तुफान राडा

Pune Reel Star Attack: पुण्यात पुन्हा एकादा गँगवार झाले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी एका लेडी बॉसला अटक केली आहे. लेडू बॉस म्हणत स्वत:ची दहशत दाखवण्याचा प्रयत्न करणारी पुण्यातील रीलस्टार माधवी कुंभारला पोलिसांनी अटक केली आहे. एका कॅफेत तिना तुफान राडा घातला. एका तरुणावर कोयत्याने हल्ला केल्या प्रकरणी पोलिसांनी माधवी कुंभारसह 7 जणांना अटक केली आहे.
डेक्कन परिसरात असलेल्या एका कॅफेमद्ये पुण्यातील 19 वर्षीय रील क्रिएटरवर कोयत्याने हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. जुन्या वादातून हा हल्ला झाल्याची माहिती प्राथमिक तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणात दोन महिलांसह सात जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. अटक झालेल्यांमध्ये एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे.
15 ऑगस्ट रोजी पहाटे सव्वा तीन ते पावणे चारच्या दरम्यान डेक्कन परिसरातील एका कॅफे मध्ये तरुणावर हल्ला झाला. अथर्व जगताप (19) असे या या हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. अर्थव आंबेगाव परिसरात राहतो. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी अथर्वच्या तक्रारीनुसार सात जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. डेक्कन पोलीस ठाण्यात हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणी माधवी कुंभार (23) आणि स्नेहल संजय सोनके (20) या दोन तरुणींना अटक करण्यात आली आहे. दोघीही काळेपडळ हडपसर येथील राहणाऱ्या आहेत. राहुल वाघमारे (20) आणि शिवानंद तलवार (21) दोघेही पिंपळे गुरव येथील राहणारे आहेत. औंध येथे राहणारे आदित्य भालेराव (22) आणि प्रियांश भोसले (22) यांना देखील अटक करण्यात आली आहे. बोपोडी येथील रहिवासी असलेला प्रेम साळवे (22) याला देखील अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांपैकी काही जण डिलिव्हरी एक्झिक्युटिव्ह म्हणून तर काही जण फ्लेक्स प्रिंटिंगचे काम करतात.
अथर्व जगताप हा रील क्रिएटर आहे. तो लक्झरी कारसोबत स्टंटचे रील बनवतो. काही दिवसांपूर्वी सातारा जिल्ह्यातील कास पठार येथे तो कारचा स्टंट करत असताना त्याचा वाद असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्याची कार दुसऱ्या गटाच्या वाहनाला ओव्हरटेक केल्याने वाद झाला होता. या जुन्या वादातूनच अथर्व याच्यावर हल्लाचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. या प्रकरणात रीलस्टार माधवी कुंभारला अटक करण्यात आली. माधवी आणि अथर्व यांनी रील बनवत दोघांवर टीका केली होती. यांच्यात सोशल मीडियावर झालेल्या संभाषणांचीही पोलीस तपासणी करत आहेत.
माधवी आणि तिच्या टोळीने नियोजन करुन अर्थववर हल्ला केल्याचे डेक्कन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रुणाल मुल्ला यांनी सांगितले. कॅफेमध्ये अथर्वला घेरले आणि त्याच्यावर कोयत्याने हल्ला केला. यातील एक वार त्याच्या मानेवर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी डेक्कन पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांसह शस्त्रास्त्र कायद्याच्या कलम 4(25) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.