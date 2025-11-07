पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा पहिल्यांदाच भारतातील TOP 10 दानशूर व्यक्तींच्या यादीत समावेश; 103,800,000,000 रुपये दान केले

Indian philanthropist donated : एडेलगिव्ह हुरुन इंडिया फिलॅन्थ्रॉपी लिस्ट 2025 नुसार भारतातील दानशूर व्यक्तींनी 2025 मध्ये एकूण 10,380 कोटी रुपयांचे दान केले आहेत. या यादीत 191 देणगीदारांचा समावेश आहे, ज्यात 12 नवीन देणगीदारांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांत देणग्यांमध्ये 85 टक्के वाढ झाली आहे. पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा पहिल्यांदाच भारतातील TOP 10 दानशूर व्यक्तींच्या यादीत समावेश झाला आहे. जाणून घेऊया पुण्यातील हा सर्वात दानशूर व्यक्ती कोण?
एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे संस्थापक शिव नाडर आणि त्यांचे कुटुंब सलग चौथ्या वर्षी देशातील सर्वात मोठे देणगीदार राहिले आहेत. ज्यांचे वार्षिक देणगी 2,708 कोटी रुपये आहे. त्यांनी या बाबतीत भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांना मागे टाकले आहे. शिव नाडर यांच्या दैनंदिन देणग्यांची रक्कम अंदाजे 7.4 कोटी इतकी आहे आणि ती वर्षानुवर्षे 26 टक्के वाढ दर्शवते.
या यादीतील पहिल्या 10 देणगीदारांनी एकत्रितपणे 5,834 कोटी रुपयांचे दान केले, जे गेल्या वर्षीपेक्षा 26 टक्के पेक्षा जास्त आहे. एकूण देणग्यांच्या 56 टक्के आहे. या वर्षी, हिंदुजा कुटुंब, सुधीर आणि समीर मेहता, आणि सायरस आणि आदर पूनावाला यांनी प्रथमच पहिल्या 10 मध्ये स्थान मिळवले. 68 वर्षीय मुकेश अंबानी आणि त्यांचे कुटुंब ६२६ कोटी रुपयांच्या देणगीसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रिलायन्स फाउंडेशनच्या माध्यमातून, त्यांचे परोपकार शिक्षण, ग्रामीण विकास, आरोग्यसेवा, महिला सक्षमीकरण आणि वारसा जतन या क्षेत्रांमध्ये पसरलेले आहेत. बजाज कुटुंबाने ४४६ कोटी रुपयांच्या देणगीसह तिसऱ्या क्रमांकावर कायम ठेवले आहे, जे गेल्या वर्षीपेक्षा २७% जास्त आहे. त्यांचे फाउंडेशन ग्रामीण भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक विकासावर काम करत आहे.
चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या कुमार मंगलम बिर्ला आणि त्यांच्या कुटुंबाने यावर्षी 440 कोटी रुपयांची देणगी दिली. त्यापैकी सुमारे 20 टक्के रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीतून मिळाली. त्यांच्या परोपकारी उपक्रमांमुळे शिक्षण, आरोग्यसेवा, महिला सक्षमीकरण आणि क्रीडा क्षेत्रात प्रगती होते. नंदन निलेकणी हे 365 कोटी रुपयांच्या वार्षिक देणग्यांसह सहाव्या क्रमांकावर आहेत, जे गेल्या वर्षीपेक्षा 19 टक्के जास्त आहे. निलेकणी फिलॅन्थ्रोपीजद्वारे त्यांचे योगदान सार्वजनिक वस्तू, प्रणाली विकास आणि नवोपक्रमांना समर्थन देते. त्याचप्रमाणे, हिंदुजा कुटुंब 298 कोटी रुपयांसह सातव्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांचे फाउंडेशन आरोग्य, शिक्षण आणि शाश्वत उपजीविका कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करते.
या वर्षी, 66 वर्षीय रोहिणी नीलेकणी सर्वात दानशूर महिला ठरल्या आहेत. 204 कोटी रुपयांच्या देणगीसह त्या आठव्या क्रमांकावर आहेत. एकस्टेपच्या सह-संस्थापक आणि रोहिणी नीलेकणी फिलँथ्रोपीजच्या अध्यक्षा म्हणून शिक्षण आणि सामाजिक विकासाला प्रोत्साहन देत आहेत. सुधीर आणि समीर मेहता यांनी 189 कोटी रुपयांच्या देणगीसह प्रथमच टॉप 10 मध्ये प्रवेश केला, तर सायरस एस. पूनावाला आणि अदार पूनावाला यांनी विल्लू पूनावाला फाउंडेशनच्या माध्यमातून शिक्षण आणि आरोग्यसेवेसाठी 173 कोटी रुपयांचे योगदान देऊन टॉप 10 मध्ये स्थान मिळवले.
