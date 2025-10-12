English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्याला संपूर्ण महाराष्ट्रासह भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या IT पार्कला जोडणारा सर्वात मोठा प्रकल्प; 6 महामार्गांना डायरेक्ट कनेक्ट होणारा रिंग रोड

पुण्यात सहा मार्गांना जोडणारा रिंग रोड प्रकल्प उभारला जाणार आहे.  138 किमी लांबीचा हा सहापदरी एक्सप्रेसवे आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 12, 2025, 09:39 PM IST
पुण्याला संपूर्ण महाराष्ट्रासह भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या IT पार्कला जोडणारा सर्वात मोठा प्रकल्प; 6 महामार्गांना डायरेक्ट कनेक्ट होणारा रिंग रोड

PUNE RING ROAD PROJECT:  पुणे हे शहर हे महाराष्ट्रातील झपाट्याने विकसीत होणारे शहर आहे. हिंजवडी आयटी पार्क, चाकण MIDC तसेच अनेक मोठ्या औद्योकिक वसाहतींमुळे पुणे आर्थिक उलाढालीचे केंद्र देखील बनले आहेत. शहराचा विस्तार होत असताना समस्या देखील वाढत आहेत. यापैकी महत्वाची समस्या आहे ती वाहतूक कोंडीची समस्या. पुणे शहारलगत अनेक महामार्ग आहेत. मात्र, वाहनचालक वाहतूक कोंडीत अडकतात. पुण्याची वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी रिंग रोंड हा सर्वात मोठा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. हा रिंग रोड पुण्यातून जाणाऱ्या सहा महामार्गांना जोडला जाणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुण्यातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी पुणे रिंग रोड प्रकल्प उभारला जाणार आहे.  आतील आणि बाहेरील हा पुणे शहराभोवती बांधला जाणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा रिंग रोड पुणे-मुंबई, पुणे-नाशिक, पुणे-सोलापूर, पुणे-बंगळूर आणि पुणे-अहमदनगर यांसारख्या महत्त्वाच्या महामार्गांना जोडले जाणार आहे.  या रिंग रोडमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि शहराचा विकास सुलभ होईल. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) अंतर्गत रिंग रोडचे काम करत आहे, तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) बाह्य रिंग रोडचे काम करत आहे. 

पुण्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी तसेच शहरात प्रवेश न करता इतर महामार्गांवर जोडण्यासाठी एक पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी हा रिंग रोड उभारण्यात येत आहे. या रिंग रोड मुळे  औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. इनर रिंग रोड हा PMDRDA अर्थात पुणे शहराच्या आसपास बांधला जात आहे, ज्यामुळे वाहतूक सुलभ हणार आहे.  आऊटर रिंग रोड हा MSRDC च्या माध्यमातून बांधला जाणार आहे.  हा एकूण 136 किमी लांबीचा रस्ता शहराभोवती 83 गावांमधून जाईल.

सहा महामार्गांना जोडणार  

पुणे रिंग रोड हा एकूण सहा माहमार्गांना जोडला जाणार आहे. पुणे-मुंबई (NH 4), पुणे-नाशिक (NH 50), पुणे-सोलापूर (NH 9), पुणे-बंगळूर आणि पुणे-अहमदनगर हे मुख्य महामार्ग रिंग रोडला जोडले जातील.  2021  मध्ये हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला.  प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. 26,831  कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे.  भूसंपादनाची प्रक्रिया बऱ्याच अंशी पूर्ण झाली आहे. 

हा रिंग रोड पुण्याची वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवणार आहे. रिंग रोडमुळे शहरात प्रवेश न करता लांब पल्ल्याची वाहतूक करणे सोपे होणार आहे. शहरातील जमिनीच्या किमतीत वाढ होणार आहे.  कारण कनेक्टिव्हिटी सुधारल्याने नवीन व्यावसायिक विकासाला चालना मिळणार आहे. थोडक्यात हा रिंग रोड पुण्याला महाराष्ट्रातील सर्वात महत्वाच्या महामार्गांना जोडणारा आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणेज पुणे-बंगळूर  महामार्गाला हा रिंग रोड जोडला जाणार असल्याने भारतातील पहिल्या क्रमांकाच्या IT पार्कला डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. 

FAQ

1 पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?
पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवणे आणि शहरात प्रवेश न करता इतर महामार्गांवर जोडण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करणे आहे. यामुळे लांब पल्ल्याची वाहतूक सुलभ होईल आणि शहराचा विकास गती घेईल.

2 हा प्रकल्प कोणत्या महामार्गांना जोडेल?
पुणे रिंग रोड हा एकूण सहा महामार्गांना जोडेल. यामध्ये पुणे-मुंबई (NH ४), पुणे-नाशिक (NH ५०), पुणे-सोलापूर (NH ९), पुणे-बंगळूर आणि पुणे-अहमदनगर हे मुख्य महामार्गांचा समावेश आहे. विशेषतः पुणे-बंगळूर महामार्गाला जोडल्याने IT पार्कांना थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल.

3  इनर रिंग रोड आणि आऊटर रिंग रोड यांच्यात काय फरक आहे?
इनर रिंग रोड हा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) अंतर्गत पुणे शहराच्या आसपास बांधला जात आहे, ज्यामुळे शहरातील वाहतूक सुलभ होईल. आऊटर रिंग रोड हा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) च्या माध्यमातून बांधला जाणार असून, तो शहराभोवती १३६ किमी लांबीचा रस्ता असेल आणि ८३ गावांमधून जाईल.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
PUNE RING ROAD PROJECTLargest project connecting Pune with entire MaharashtraIndia's number one IT ParkTRANSFORMING THE FUTURE OF PUNE'S INFRASTRUCTUREपुणे

इतर बातम्या

जुई गडकरी म्हणाली 'मी ते काम कधीच करणार नाही…', न...

मनोरंजन