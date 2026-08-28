/पुण्यातील शिल्पा गवारे मृत्यू प्रकरणी मोठी अपडेट, CM फडणवीसांची कुटुंबियांना फोन करून ग्वाही, हे प्रकरण...

वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर पिंपरी चिंचवडमध्ये पुन्हा एकदा एका विवाहितेनं सासरच्या जाचाला कंटाळून आपलं आयुष्य संपवल्याच्या घटनेमुळे खळबळ माजली आहे. शिल्पा या भाजप नगरसेविका स्नेहा कलाटे यांच्या नणंद तर प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक संतोष कलाटे यांच्या बहीण होत्या. आज रक्षाबंधनाच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुटुंबियांना फोन करुन ग्वाही दिली आहे. ते म्हणाले की, शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवू.
गेल्या दीड वर्षांमध्ये वाकडमध्ये सासरच्या जाचाला कंटाळून दोन विवाहित महिलांनी आपलं जीव संपवलं आहे. मे 2025 मध्ये वैष्णवी हगवणे हे प्रकरण राज्यात गाजत असतानाच आता शिल्पा गवारे यांच्या मृत्यूमुळे अजून किती बळी जाणार असा प्रश्न उपस्थितीत झाला आहे.