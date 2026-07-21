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बहिणीचे प्रेमसंबंध, बिअरची बाटली अन्... शिरुरमधल्या तलावातील मृतदेहाचं गूढ 72 तासांत उलगडलं; बिहार कनेक्शन समोर

मृतदेह तळ्यात सापडल्याने या व्यक्तीचा बुडून मृत्यू झाल्याचं आधी सर्वांना वाटलं. मात्र मृतदेहाच्या गळ्यावर व्रण दिसून आल्याने पोलिसांनी वेगळाच संशय आला जो नंतर खरा ठरला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:21 PM IST
बहिणीचे प्रेमसंबंध, बिअरची बाटली अन्... शिरुरमधल्या तलावातील मृतदेहाचं गूढ 72 तासांत उलगडलं; बिहार कनेक्शन समोर
Image Credit: तीन दिवसांमध्ये तीन आरोपींना अटक (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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बहिणीचे प्रेमसंबंध, बिअरची बाटली अन्... शिरुरमधल्या तलावातील मृतदेहाचं गूढ 72 तासांत उलगडलं; बिहार कनेक्शन समोर
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