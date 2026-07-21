/बहिणीचे प्रेमसंबंध, बिअरची बाटली अन्... शिरुरमधल्या तलावातील मृतदेहाचं गूढ 72 तासांत उलगडलं; बिहार कनेक्शन समोर

शिरूरमधील पिंपळे जगताप येथील पाझर तलावात आढळलेल्या तरुण मृतदेहाचे गूढ उकलले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि शिक्रापूर पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये तिघांना अटक केली आ बिहारमधील दुदुकुमार यादव (वय 22) याची वीजपंप चोरीचा संशय आणि प्रेमसंबंधांच्या वादातून हत्या करण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. आरोपींनी हत्येनंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह तलावात फेकला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी तीन आरोपींना ताब्यात घेतले असून पुढील तपास शिक्रापूर पोलीस करत आहेत.
17 जुलै रोजी दुपारी पिंपळे जगताप येथील पाझर तलावात एका अज्ञात तरुणाचा कुजलेला मृतदेह पाण्यात तरंगताना आढळला. मृतदेह प्रथमदर्शनी बुडून मृत्यू झाल्यासारखा वाटला होता. पण मृतदेह काढल्यानंतर गळ्यावर धारदार शस्त्राने वार झाल्याचे जखम आढळल्याने पोलिसांना खुनाचा संशय आला. मृतदेह पुरावा नष्ट करण्यासाठी तलावात टाकला गेला असावा, असा प्राथमिक अंदाज होता. त्याच अनुषंगाने तपास सुरू करण्यात आला. मयत व्यक्तीची ओळख पटली असता त्याचं नाव दुदुकुमार अजीत यादव असल्याचे निष्पन्न झाले. तो बिहारच्या जेहानाबाद जिल्ह्यातील रहिवासी होता. तो 15 जुलैपासून बेपत्ता होता. नातेवाईक त्याचा शोध घेत होते.
शिक्रापूर पोलिस आणि शिरूर पोलीस ठाण्याने तपास केला. पोलीस पाटील वर्षा थिटे यांनी यासंदर्भातील प्रथम माहिती दिली होती. 17 ते 19 जुलै या फक्त तीन दिवसांत पोलिसांनी तपास पूर्ण करून तीन आरोपींना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये पुसकरकुमार अरुण यादव (वय 20, बिहार, सध्या सणसवाडी), आयुष्मान सुशिल पांडे (वय 20, बिहार, सध्या शिक्रापूर) आणि सचिन मारुती हिंगेवार (वय 20, नांदेड, सध्या सणसवाडी) या तिघांचा समावेश आहे. मृतकाने आरोपीच्या शेतातील विजेचा पंप चोरला असावा, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. आरोपीच्या बहिणीशी प्रेमसंबंध असल्याचा राग मनात ठेऊन ही हत्या करण्यात आल्याचंही पोलिसांनी म्हटलं आहे. मृत तरुणाने या संबंधात मदत केली होती आणि सोशल मीडियावर फोटो ठेवले होते.
आरोपींनी दिलेल्या कबुलीनुसार, बिअरच्या बाटलीने दुदुकुमारचा गळा चिरून खून केला आणि मृतदेह तलावात फेकला. शिरूर पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल असून तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिवाजी भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपास पथकाचे अभिनंदन केले आहे.