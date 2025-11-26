English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मस्तच! समृद्धी महामार्गाला आता आणखी एक शहर जोडले जाणार; असा असेल नवा मार्ग

Samruddhi Expressway: समृद्धी महामार्गाचा आता आणखी विस्तार होणार असून आणखी एक शहर जोडले जाणार आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 26, 2025, 08:28 AM IST
Pune News Today: समृद्धी महामार्गाला आता आणखी एक शहर जोडले जाणार आहे. पुणे ते शिरुर राष्ट्रीय महामार्गावरील 53.4 किमी अंतरातील चार पदरी आणि सहा पदरी उन्नत महामार्गासह छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ते बिडकीन औद्योगिक वसाहत आणि बिडकीन ते ढोरेगाव सहा पदरी रस्ता निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रालयात आयोजित मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसंच,  हा रस्ता थेट समृद्धी महामार्गाला जोडणार आहे. 

पुणे ते शिरुर या महामार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग आणि चार पदरी जमिनीच्या समतल मार्गाचे हे काम 3 वर्षात पूर्ण करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पुणे ते शिरूर दरम्यान औद्योगिक वसाहती असल्याने भविष्यात वाढणारी वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन महामार्गाचं काम लवकर सुरू करा, असंही ते म्हणाले आहेत. 

दरम्यान, हा नवीन ग्रीनफिल्ड रस्ता छत्रपती संभाजीनगर-जालना डीएमआयसी नोड क्रमांक एक करमाड ते बिडकीनमार्गे समृद्धी महामार्गास हा सहा पदरी रस्ता जोडणी देण्यात येणार आहे. या नवीन आखणीला तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. 6 पदरी रस्त्यांच्या काम आणि भूसंपादनाला तातडीने सुरुवात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

पुणे ते शिरूर महामार्गावर 35 किमी उन्नत महामार्गापैकी 7.40 किमी लांबीमध्ये जमिनीला समांतर रस्ता त्यावर रस्ता आणि वर मेट्रो अशा व्हाया डक्टची निर्मिती महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास मंडळाने कराव्या, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

FAQ

1) समृद्धी महामार्गाशी कोणते नवीन शहर जोडले जात आहे?

पुणे शहर समृद्धी महामार्गाशी जोडले जात आहे.

2) या जोडणी मार्गाचा मुख्य विस्तार कुठून कुठपर्यंत आहे?

पुणे ते शिरुर राष्ट्रीय महामार्गावरील 53.4 किमी अंतरात हा विस्तार होणार आहे.

3) प्रकल्पात कोणत्या प्रकारच्या रस्त्यांची निर्मिती केली जाणार आहे?

यात चार पदरी आणि सहा पदरी उन्नत (Elevated) महामार्ग तसेच जमिनीच्या समतल (At-grade) रस्त्यांचा समावेश आहे.

