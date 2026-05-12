/Pune News : पुण्यातील धक्कादायक प्रकार! धावत्या बससमोर अज्ञात व्यक्तीने मारली उडी, पोलिसांचा तपास सुरुच

Pune News : पुण्यातील एक ह्रदयाचे ठोके वाढवणारा प्रकार समोर आला आहे, एका व्यक्तीने धावत्या गाडीसमोर उडी मारल्यामुळे बसच्या मागच्या चाकाखाली चिरडून या व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे सगळीकडे खळबळ उडाली आहे.
Pune News : पुण्यामधील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, ही घटना पुण्यामधील बंडगार्डन पुलावर घडली आहे. पुण्यातील पीएमपीएमल बसच्या चालू गाडीसमोर एका व्यक्तीने आत्महत्या केली असल्याचे समोर आले आहे. या व्यक्तीने धावत्या गाडीसमोर उडी मारल्यामुळे बसच्या मागच्या चाकाखाली चिरडून या व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला. आता या घटनेमुळे पुण्यामध्ये काही क्षणातच ही बातमी पसरली आणि सगळीकडे खळबळ उडाली आहे. या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर लगेचच पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी तपास सुरु केला आहे.
चाकाखाली चिरडून झालेल्या व्यक्तीचा मृतदेह हा ताब्यात घेण्यात आला आहे आणि हा मृतदेह आता शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयामध्ये पाठवण्यात आला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार पुणे शहरामधील बंडगार्डन ब्रिज परिसरामध्ये ही सकाळी पहाटे घटना घडल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्याचबरोबर अज्ञात व्यक्तीने आत्महत्या करण्यामागचे कारण काय आहे याचा पोलिस तपास घेत आहेत. 11 मे 2026 रोजी पहाटे अडिच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. ही घटना पर्णकुटी चौकीजवळ केपी जंक्शनकडे जाण्यावर मार्गावर ही घटना घडली आहे.
अचानक एक अज्ञात व्यक्ती धावत्या बससमोर आला आणि त्याने उडी मारुन आत्महत्या केली, त्यामुळे तो चाकाखाली चिरडला गेला. पोलिसांच्या तपासामध्ये असे समोर आले आहे की आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तिचे वय हे अंदाजे 25 ते 40 वर्ष आहे. पण अजूनपर्यत त्या ओळख पटलेली नाही, या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पुण्यामधील लक्ष्मीनगर पोलिस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रविंद्र कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी लगेचच घटनास्थळ गाठले. पोलिसांनी मृत व्यक्तीचा देह हा बाजूला करुन पुढील तपास सुरु केला. ही घटना घडल्यानंतर काही काळ वाहतुकीवर देखील परिणाम पाहायला मिळाला.
पोलिस या झालेल्या घटनेनंतर लगेचच घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली आणि त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. या धक्कादायक घटनेमध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीची अजूनपर्यत ओळख पटलेली नाही. आता त्याच्या नातेवाईंकाचा पोलिस तपास घेत आहेत. या घटनेचा लक्ष्मीनगर पोलिस स्थानकात तपास सुरु आहे.