English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यातील हायप्रोफाईल शाळेत राडा, पालक म्हणाले 60 हजार फी देऊन...; शिक्षकांची वेगळीच अडचण

Pune School Rada:  हायप्रोफाइल शाळेत गेल्या 16 महिन्यांपासून शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 23, 2026, 04:12 PM IST
पुण्यातील हायप्रोफाईल शाळेत राडा, पालक म्हणाले 60 हजार फी देऊन...; शिक्षकांची वेगळीच अडचण
हायप्रोफाईल शाळा

Pune School Rada: पुण्यातील सिंहगड संस्थेच्या हायप्रोफाइल शाळेत गेल्या 16 महिन्यांपासून शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही. यामुळे त्यांच्यात असंतोष निर्माण झालाय. 'ही व्यवस्थापनाची मोठी चूक आहे. जर शिक्षकच खुश नसतील तर ते विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण कसे देऊ शकतील?' असा प्रश्न विचारला जातोय. पालक दरवर्षी 60 हजार रुपये फी भरतात, तरीही शाळा योग्य प्रकारे चालत नाही. यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. पालकांनी याबाबत शाळेच्या मुख्याध्यापकाशी बोलून सखोल चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणीही शिक्षक करतायत.

Add Zee News as a Preferred Source

विद्यार्थ्यांना अडचणी

शाळेत शिक्षक दर सहा महिन्यांनी बदलतात. ज्यामुळे मुलांना नवीन शिक्षकांसोबत जुळवून घेण्यात त्रास होतो. हे बदल होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पगार न मिळाल्याने जुने शिक्षक नोकरी सोडतात आणि नवीन येतात. अशा परिस्थितीत मुलांच्या अभ्यासावर विपरीत परिणाम होतो. त्यांना सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो. पालक आणि विद्यार्थी यात काही दोषी नाहीत, ही पूर्णपणे शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. यामुळे मुलांचे भविष्य धोक्यात आलय.

पालकांना टाळाटाळीचं उत्तर 

याआधी अनेकदा पालकांनी शाळेतील पर्यवेक्षकांकडे या समस्येबाबत विचारणा केली, पण प्रत्येक वेळी त्यांना अस्पष्ट आणि टाळाटाळ करणारी उत्तरे मिळाली. शाळा प्रशासन समस्या सोडवण्यात गंभीर नाही. पालकांनी मोठी फी भरूनही त्यांच्या मुलांना चांगली सेवा मिळत नसल्याचा आरोप करण्यात आलाय. यामुळे त्यांच्यात राग आणि असंतोष वाढतोय. 

कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

पुन्हा एकदा सिंहगड शाळेतील कर्मचाऱ्यांना पगार थकल्याने बस चालक आणि सफाई कर्मचारी यांनी निदर्शन सुरू केले आहे. यामुळे गेल्या सोमवारपासून शाळा बंद आहे. हे आंदोलन थांबवण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून काही हालचाली करणे अपेक्षित आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. ज्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांवर त्याचा थेट परिणाम होतोय. मुलांचे वर्ग सुरू होत नाहीत आणि अभ्यासात खंड पडतोय.

पालकांचा संताप आणि फीचा प्रश्न

दरवर्षी 60 हजार रुपये फी भरूनही शाळा का बंद राहते?, असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत. ही फी भरूनही मुलांना योग्य शिक्षण आणि सुविधा मिळत नाहीत, ज्यामुळे पालकांमध्ये मोठा असंतोष आहे. संस्था पैसे घेते पण जबाबदारी पार पाडत नाही. यासाठी पालकांनी याबाबत एकजूट दाखवली पाहिजे आणि शाळेच्या व्यवस्थापनावर दबाव आणला पाहिजे, असे मत पालक संघटनांनी व्यक्त केलंय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
punepune newspune schoolSinhagad High Profile SchoolPune Salaries

इतर बातम्या

BLOG: पिंपरी चिंचवडचा महापौर कोण? कोण करणार कुणाचा गेम?

पश्चिम महाराष्ट्र