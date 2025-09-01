English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यातील सर्वाधिक लांबीचा दुहेरी उड्डाणपूल; शहरातील वाहतूक कोंडीवर तोडगा, असा असेल संपूर्ण मार्ग!

Pune Largest Flyover: पुण्यातील सर्वात मोठा उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला होणार आहे. फनटाईम थिएटर ते विठ्ठलवाडी हा प्रवास आता अधिक सोपा, जलद आणि सुलभ होणार आहे.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 1, 2025, 03:51 PM IST
Pune Largest Flyover: शहरातील सिंहगड रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या दुहेरी उड्डाणपूल प्रकल्पाचे उद्घाटन आज होत आहे. 

Pune Largest Flyover: सिंहगड रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या दुहेरी उड्डाणपूल प्रकल्पाचे आज १ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या पुलामुळं पुण्यातील फनटाईम थिएटर ते विठ्ठलवाडी हा प्रवास आता अधिक सोप्पा व सुलभ होणार आहे. सिंहगड रस्ता येथे नेहमीच मोठी वाहतूक कोंडी होते. ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी हा पुल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

पुण्यातील सर्वात लांबीचा उड्डाणपूल ठरणार आहे. या उड्डाणपुलाची लांबी सुमारे 2.5 किमी इतकी आहे. तर, या उड्डाणपुलासाठी 118 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. विशेष म्हणजे, सप्टेंबर 2021 ते ऑगस्ट 2025 या कालावधीत या उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. म्हणजेच नियोजित वेळेपेक्षा सहा महिने आधी काम पूर्ण झाले आहे. या उड्डाणपुलामुळे सिंहगड रस्ता, धायरी, नऱ्हे, खडकवासला, वडगाव बुद्रुक, नांदेड सिटी, बंगळुरू-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडणाऱ्या मार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. 

प्रमुख टप्पे

- प्रथम टप्पा (15 ऑगस्ट, 2024): राजाराम पूल चौकातील 520 मी. लांबीचा उड्डाणपूल (खर्च 15 कोटी).
- दुसरा टप्पा (1 मे, 2025): विठ्ठलवाडी ते फनटाईम, 2.1 किमी लांबीचा पूल (खर्च 61 कोटी).
- तिसरा टप्पा (1 सप्टेंबर, 2025): गोयल गंगा चौक ते इनामदार चौक, 1.54 किमी लांबीचा पूल (खर्च 42 कोटी).

वाहतुकीची कोंडी होणार कमी

- दररोज हजारो प्रवासी, शालेय बस, व्यवसायिक वाहने आणि सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा प्रवास अधिक सुकर.
- सिंहगड रस्त्यावरील प्रमुख चौक विना-अडथळा पार करण्याची सुविधा.
- नागरिकांचा दररोज 15 ते 25 मिनिटांचा प्रवास वेळ वाचणार.
- सिंहगड रस्ता, धायरी, नन्हे, खडकवासला, वडगाव बुद्रुक, नांदेड सिटी, तसेच बेंगळुरू-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाशी जोडणाऱ्या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी कमी होणार.

FAQ

1. सिंहगड रस्त्यावरील दुहेरी उड्डाणपूल प्रकल्प म्हणजे काय?

सिंहगड रस्त्यावर उभारण्यात आलेला हा पुण्यातील सर्वात लांब दुहेरी उड्डाणपूल आहे, ज्याची लांबी 2.5 किमी आहे. हा प्रकल्प वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि प्रवास सुलभ करण्यासाठी बांधण्यात आला आहे.

2. या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन कोणी आणि केव्हा केले?

या उड्डाणपुलाचे उद्घाटन 1 सप्टेंबर 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.

3. या प्रकल्पाची एकूण किंमत किती आहे?

या उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी 118 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

