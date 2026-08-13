/महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डिजीटल घोटाळा! पुण्याच्या रीलस्टारचा धक्कादायक कारनामा, आधार कार्ड वापरून 10 कोटी लुबाडले, जाणून घ्या नेमका घटनाक्रम

पुण्यातील प्रसिद्ध सोशल मीडिया स्टारला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. सोमवारी पुणे पोलिसांनी ही कारवाई केली असून डिजीटल अरेस्टप्रकरणात ही अटक करण्यात आली आहे. पुण्यातील एका वृद्ध नागरिकाला 10.74 कोट कोटींचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे. आरोपीचे नाव रोहन राजेश्वर जाधव असे असून सायबर पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्येष्ठ नागरिकाच्या आधार कार्डचा गैरवापर करुन डिजीटल अरेस्टच्या नावाखाली तब्बल 10 कोटी 74 लाख 65 हजारांची फसवणूक करण्यात आली. तक्रारदार हे पुण्यातील निवृत्त व्यावसायिक आहेत. 23 ते 3 जानेवारी दरम्यान भामट्यांनी त्यांचे आधार कार्ड वापरून कॅनरा बँकेत बनावट खाते उघडले होते. त्यानंतर तक्रारदारांकडे फोन करत आपण सीबीआय अधिकारी बोलत असल्याचे भासवत तुमचा नरेश गोयल प्रकरणाशी संबंध असल्याचं सांगत त्यांची फसवणूक करण्यात आली.
इतकंच नव्हे तर, आरोपीने ऑनलाइन पद्धतीने सगळा बनाव रचला. त्याने तक्रारदारासमोर बनावट न्यायाधीश आणि सरकारी वकील उभे करत सुनावणीचे नाटक केले. या गुन्ह्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगावासाची भीती दाखवून पीडित व्यक्तीला डिजीटल अरेस्टच्या जाळ्यात ओढले. घाबरलेल्या वृद्धाने वेगवेगळ्या खात्यांवर तब्बल 10.74 कोटी रुपये पाठवले. महाराष्ट्रात आतापर्यंत नोंदवलेल्या सर्वात मोठ्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्यांपैकी हा एक आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी तक्रारदाराला अटक करण्याची धमकी देऊन आणि तपास संस्थांचे अधिकारी या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असल्याचा दावा करून पीडित व्यक्तीला अनेक 'म्युल' बँक खात्यांवर (गुन्ह्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खात्यांवर) पैसे पाठवण्यास सांगितले. या व्यवहारांची तपासणी सध्या सुरू आहे. तपासादरम्यान, पोलिसांनी व्यवहारांचे तांत्रिक विश्लेषण केले आणि ज्या खात्यांवर फसवणुकीचे पैसे वळवण्यात आले होते, ती खाती शोधून काढली आहेत. या गुन्ह्यात अनेक लोकांचा सहभाग असल्याचे तपासातून निष्पन्न झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
30 जानेवारीला एका खात्यात 75 लाख रुपये जमा झाल्याचे पोलिसांना आढळले. बँक खात्यांचे डिटेल्स, सीसीटीव्ही फुटेज आणि सायबर क्राईम पोर्टलवरील माहितीच्या आधारे पोलिसांनी रोहन जाधवचा माग काढला. तपासात या टोळीशी संबंधित 29 गुन्हे उघडकीस आले असून तब्बल 5,436 बँक खात्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत 1 कोटी 34 लाख रुपये गोठवले आहेत. या प्रकरणात यापूर्वी हर्षद धनतोले (26), समर्थ देशमुख (24), अमर अत्तरगी (24) आणि प्रणव आर्या (31, रा. दिल्ली) यांना अटक करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोहन जाधव हा 2022 पासून इन्स्टाग्रामवर सक्रीय असून त्याने अनेक रील्स बनवले आहेत. तो बी.एस्सी. पदवीधर असून मुळचा छत्रपती संभाजीनगरचा रहिवासी आहे. सोशल मीडियावर रोहनचे हजारो फॉलोवर्स आहेत. 'डिजिटल अरेस्ट'च्या (digital arrest) नावाखाली लोकांची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या टोळीचा तो एक भाग असावा, असा संशय तपास अधिकाऱ्यांना आहे