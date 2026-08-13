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महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डिजीटल घोटाळा! पुण्याच्या रीलस्टारचा धक्कादायक कारनामा, आधार कार्ड वापरून 10 कोटी लुबाडले, जाणून घ्या नेमका घटनाक्रम

पुण्यातील प्रसिद्ध रील स्टारला सायबर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. काय आहे नेमकं प्रकरण, जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 13, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:35 AM IST
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा डिजीटल घोटाळा! पुण्याच्या रीलस्टारचा धक्कादायक कारनामा, आधार कार्ड वापरून 10 कोटी लुबाडले, जाणून घ्या नेमका घटनाक्रम
Image Credit: social media influencer arrest in cheating (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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