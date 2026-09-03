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पुण्यात खळबळ! संतोष पंडित यांना रात्री अचानक अटक; चंद्रकांत पाटील अन् 'त्या' महिलेबद्दल आक्षेपार्ह Video पोस्ट केल्याने कारवाई

संतोष पंडित हे पुण्यामधील प्रसिद्ध सोशल मीडिया स्टार असून त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या या कारवाईसाठी पोलिसांकडे एक महिलेने केलेली तक्रार कारणीभूत ठरली आहे. नेमकं झालंय काय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:38 AM IST
पुण्यात खळबळ! संतोष पंडित यांना रात्री अचानक अटक; चंद्रकांत पाटील अन् 'त्या' महिलेबद्दल आक्षेपार्ह Video पोस्ट केल्याने कारवाई
Image Credit: रात्री दीडनंतर करण्यात आली ही अटक

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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पुण्यात खळबळ! संतोष पंडित यांना रात्री अचानक अटक; चंद्रकांत पाटील अन् 'त्या' महिलेबद्दल आक्षेपार्ह Video पोस्ट केल्याने कारवाई
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