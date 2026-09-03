पुण्यात खळबळ! संतोष पंडित यांना रात्री अचानक अटक; चंद्रकांत पाटील अन् 'त्या' महिलेबद्दल आक्षेपार्ह Video पोस्ट केल्याने कारवाई

महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह व बदनामीकारक मजकूर तसेच व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी संतोष पंडित यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सारिका कांबळे या महिलेने ही तक्रार दिली आहे. या तक्रारीनंतर मध्यरात्रीनंतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर, यूट्युबर संतोष पंडित यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.
पोलिसांकडील तक्रारीनुसार, संबंधित व्यक्तीने ‘संतोष पंडित 6278’ या यूट्यूब अकाउंटवरून चंद्रकांत पाटील व मिताली साळवेकर यांच्याबाबत आक्षेपार्ह स्वरूपाचा मजकूर व व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. या पोस्ट व व्हिडिओमुळे बदनामी झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारीनुसार, संबंधित पोस्टला मोठ्या प्रमाणावर व्ह्यूज मिळाल्याचेही नमूद आहे.
महिलेच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 0361/2026 नोंद करण्यात आला असून भारतीय न्याय संहिता कलम 75(1) (iv), 75 (3), 356 (2), 352 तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 3 सप्टेंबर 2026 रोजी पहाटे 1.28 वाजता गुन्ह्याची नोंद झाली. या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक अनिल शिवाजी माने यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. पुढील तपास कोथरूड पोलिसांकडून सुरू आहे.
"संतोष पंडीत" यांना अपरात्री अशा पद्धतीने अटक करून "पुणे पोलिस" यांची शिस्त बद्ध वागणुक दिसून आली कारण हा माणूस खरं बोल्ला म्हणून. पडळकरांना राग आला म्हणे, नक्कीच भाऊंचे आदेश असणार. @CPPuneCity@Dev_Fadnavis@GopichandP_MLA#Pune#PunePolice#MaharashtraPolice#SantoshPandit pic.twitter.com/p544i7tPih— Shivkirti Vlog (@Shivkirti_Vlog) September 2, 2026
संतोष पंडित हे पुणे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर, यूट्युबर आणि रीलस्टार आहेत. ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विविध राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर व्हिडिओ बनवण्यासाठी ओळखले जातात. चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात सोशल मीडियावरील रीलमध्ये कथितरित्या अश्लील, शिवराळ आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आलाय. यापूर्वीही एप्रिल 2026 मध्ये, एका महिला पत्रकाराशी बोलताना अर्वाच्य भाषा वापरणे, तिच्या कपड्यांवरून अश्लील टिप्पणी करणे आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध चित्रीकरण केल्याच्या आरोपावरून पुण्याच्या पर्वती पोलिस ठाण्यात संतोष पंडित यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
संताप जनक— दत्ता चौधरी (@DattaChoud73764) September 3, 2026
सत्तेने मस्तावलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराला वाहतुकीचा नियम शिकवला म्हणून संतोष पंडित यांना मध्यरात्री एक वाजता पोलिसांकडून अटक
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सोशल मीडियावर ते 'राजकारण एक्सप्रेस' किंवा इतर अकाऊंट्सवरून विकासकामे आणि प्रशासकीय नियमांवरून थेट प्रश्न उपस्थित करतात. मात्र अनेकदा संतोष पंडित त्यांच्या भाषेच्या शैलीमुळे ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात. चंद्रकांत पाटील प्रकरणामध्येही असाच प्रकार झाला असून या प्रकरणी थेट पोलीस तक्रार झाल्याने आता संतोष पंडित अधिक अडचणीत सापडल्याचं दिसत आहे.