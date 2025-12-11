पुणेकरांसाठी मोठा दिलासा! 'या' महामार्गावर तब्बल 39 किमीचा 6 पदरी अन् दुमजली उड्डाणपूल, तर मेट्रो थेट ग्रामीण भागाला जोडणार

Pune News : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पुणे सोलापूर महामार्गावरील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेखाली झालेल्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर मेट्रो ग्रामीण भागाला जोडली जाईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. हडपसर ते यवत दरम्यान सहापदरी उड्डाणपूल आता तो भैरोबा नाल्यापासून यवतपर्यंत उभारण्यात येणार आहे. या 39 किमीच्या 6 पदरी उड्डाणपूल प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पूर्वीच्या नियोजन उड्डाणपुलाच्या सुमारे 4.5 किलोमीटर जास्तला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. पण आता प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या बैठकीत पुणे सोलापूर महामार्गावरील वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यात आला आहे. सोलापूर रस्त्यावरील हडपसर ते यवत असा होणारा उन्नत मार्ग होता. आता तो हडपसरपासून न करता भैरोबा नाल्यापासून सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. एवढंच नाही तर हा मार्ग तयार करताना त्यावर 'मेट्रो'मार्गाचीही तरतूद करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. ज्यामुळे मेट्रो आता थेट ग्रामीण भागातही पोहोचण्यासाठी हा प्रयत्न असणार आहे. हा सहापदरी उड्डाणपूल तर असेल सोबत तो दुमजली उड्डाणपूलही असणार आहे.
भैरोबा नाला ते हडपसर हा मार्ग अनेक वर्षांपासून वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकर हैराण आहेत. आता भैरोबा नाला ते यवत दरम्यान दुमजली उड्डाणपूल उभारण्यात येणार असून दुसऱ्या मजल्यावर मेट्रो मार्ग प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. भैरोबा नाला ते यवत नवीन मार्गामुळे कोणाला किती फायदा होणार पाहूयात.