English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणेकरांसाठी मोठा दिलासा! 'या' महामार्गावर तब्बल 39 किमीचा 6 पदरी अन् दुमजली उड्डाणपूल, तर मेट्रो थेट ग्रामीण भागाला जोडणार

Pune News : पुणे - सोलापूर महामार्गावरील वाढत्या कोंडीकडून भविष्यात सुटका मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 11, 2025, 12:29 PM IST
पुणेकरांसाठी मोठा दिलासा! 'या' महामार्गावर तब्बल 39 किमीचा 6 पदरी अन् दुमजली उड्डाणपूल, तर मेट्रो थेट ग्रामीण भागाला जोडणार

Pune News : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पुणे सोलापूर महामार्गावरील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या अध्यक्षेखाली झालेल्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला आहे. एवढंच नाही तर मेट्रो ग्रामीण भागाला जोडली जाईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. हडपसर ते यवत दरम्यान सहापदरी उड्डाणपूल आता तो भैरोबा नाल्यापासून यवतपर्यंत उभारण्यात येणार आहे. या 39 किमीच्या 6 पदरी उड्डाणपूल प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पूर्वीच्या नियोजन उड्डाणपुलाच्या सुमारे 4.5 किलोमीटर जास्तला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. पण आता प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या बैठकीत पुणे सोलापूर महामार्गावरील वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यात आला आहे. सोलापूर रस्त्यावरील हडपसर ते यवत असा होणारा उन्नत मार्ग होता. आता तो हडपसरपासून न करता भैरोबा नाल्यापासून सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. एवढंच नाही तर हा मार्ग तयार करताना त्यावर 'मेट्रो'मार्गाचीही तरतूद करण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. ज्यामुळे मेट्रो आता थेट ग्रामीण भागातही पोहोचण्यासाठी हा प्रयत्न असणार आहे. हा सहापदरी उड्डाणपूल तर असेल सोबत तो दुमजली उड्डाणपूलही असणार आहे. 

भैरोबा नाला ते हडपसर हा मार्ग अनेक वर्षांपासून वाहतूक कोंडीमुळे पुणेकर हैराण आहेत. आता भैरोबा नाला ते यवत दरम्यान दुमजली उड्डाणपूल उभारण्यात येणार असून दुसऱ्या मजल्यावर मेट्रो मार्ग प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. भैरोबा नाला ते यवत नवीन मार्गामुळे कोणाला किती फायदा होणार पाहूयात. 

  1. हडपसर, उरुळीकांचन, यवत, पाटस, सोलापूरकडे जाणाऱ्या वाहनांना मोठा दिलासा
  2. वाहतुकीचा ताण कमी
  3. प्रवासाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या घट
  4. मालवाहतुकीचा वेग वाढणार
  5. अपघातांची शक्यता कमी होणार

प्रकल्पाचे संक्षिप्त स्वरूप ( Pune-Solapur Highway)

  • पूर्वीचा मार्ग: हडपसर–यवत (सु. 34.5 किमी)
  • सुधारित मार्ग: भैरोबा नाला–यवत (सु. 39 किमी)
  • प्रारंभिक मंजूर खर्च: ₹5,262 कोटी
  • प्रकल्पाची लांबी वाढल्याने खर्च वाढणार
  • BOT तत्त्वावर बांधकाम; पूर्ण झाल्यावर टोल वसुली
About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
पुणे सोलापूर महामार्ग उड्डाणपूलसहापदरी उड्डाणपूल मंजुरीमुख्यमंत्री फडणवीस निर्णयभैरोबा नाला ते यवत हडपसर वाहतूक कोंडीपायाभूत सुविधा समिती

इतर बातम्या

Elon Musk God Theory: जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचं देवाव...

विश्व