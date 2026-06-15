/Pune Solapur Highway Traffic : पुणे-सोलापूर महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या 6 किलोमीटरपर्यंत रांगा, तात्पुरती या वाहनाला बंदी

Pune Solapur Highway : उन्हाळी सुट्टी संपली असून आज अनेकांच्या शाळेचा पहिला दिवस होता. तर काहींच्या शाळे या आठवड्यात सुरु होणार आहे. अशात सुट्टी संपवून निघालेल्या प्रवाशांना पुणे-सोलापूर महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतोय. अनेक शालेय वाहने, खासगी बस, मालवाहू ट्रक आणि रुग्णवाहिकाही या भीषण कोंडीत अडकल्याची माहिती वाहतूक विभागाने दिली आहे. तुम्ही देखील पुणे - सोलापूर महामार्गावरून प्रवास करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी कामाची आहे.
या महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. वाहनांच्या 6 किलोमीटरपर्यंत रांगा पाहिला मिळत आहे. यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. अशातच पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीतून मुक्तीसाठी प्रशासनाने एक मोठा निर्णय घेतलाय. या निर्णयाचा फटका सोलापूर महामार्गावरील वाहतुकीला बसला. या निर्णयामुळे चौफुला ते वरवंड दरम्यान वाहनधारकांना एकाच जागेवर तासंतास उभ राहवे लागलं आहे असून त्याचा प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागलाय.