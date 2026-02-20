Dog Attack : पुण्यात बिल्डिंग परिसरात खेळ असलेल्या चिमुरड्यावर कुत्र्यांचा हल्ला, अंगावर काटा आणणारा Video

Pune Dog Attack : भटक्या कुत्र्यांचा हल्ल्याचा घटना दिवसेंदिवस वाढत असताना दिसत आहे. पुण्यात एका चिमुरड्यावर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला. नशीब या हल्ल्यात तो चिमुरडा थोडक्यात बचावला आहे. ही घटना पुण्यातील किरकटवाडी परिसरातील चैत्रांगण सोसायटीमध्ये शुक्रवारी 20 फेब्रुवारीला घडली. या घटनेचा सीसीटीव्ही समोर आला आहे. बिल्डिंग परिसरात खेळत असताना चिमुरड्यावर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला आहे.
सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये पाहता येईल की, चिमुरडा इमारतीमधील आवारात खेळत असताना अचानक काही भटक्या कुत्र्यांनी त्याच्यावर झडप घातली. कुत्र्यांनी मुलाला घेत चावा घेण्याचा प्रयत्न केला तेवढ्यात मुलाने जोरात किंचाळी फोडली. ही किंचाळी ऐकून आवारातील रहिवासी बाहेर आला आणि त्याने कुत्र्यांच्या हल्ल्यातून चिमुकल्याचा जीव वाचवला. या व्यक्ती जरादेखील उशीर झाला असता तर मोठी दुर्घटना झाली असती.
त्या व्यक्ती कुत्र्यांना आवारातून पळवून लावले. भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात मुलाच्या हाता पायांना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत. त्या मुलाला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार करण्यात आले आहे.
या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात असून भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या त्रासाबाबत महानगरपालिकेने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान 25 जानेवारीला वर्ध्याच्या आर्वी शहरात 8 वर्षीय चिमुकल्यावर भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला होता. धवल गुल्हाने असं मृत बालकांचे नाव होतं. आर्वीच्या भाकरे ले-आऊट मध्ये ही घटना घडली होती. कुत्र्याने गालावर आणि हाताचे लचके तोडले होते. पण या चिमुकल्याचा 16 फेब्रुवारीला नागपूर मेडिकलमध्ये मृत्यू झाला. तरदुसरीकडे मालेगाव्यात एकाच दिवशी भटक्या कुत्र्यांनी 10 जणांना चावा घेतल्याची धक्कादायक घटना काही दिवसांपूर्वी झाल्याचा समोर आली आहे.
दरम्यान पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकाच्या दुसऱ्या सर्वसाधारण सभेत भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शहरात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने आक्रमक भूमिका घेत भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची जोरदार मागणी केली. भाजपचे नगरसेवक राजू मिसाळ यांच्या मागणीला शिवसेनानेही पाठिंबा दर्शवला. यावेळी राजू मिसाळ यांनी प्रतीकात्मक कुत्रा आयुक्ता आणि महापौरांना देत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी यावेळी सभागृहात करण्यात आली.