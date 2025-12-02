पुण्यातील TCS कॅम्पसमध्ये पुन्हा खळबळ! सकाळी नोकरीवर जॉईन झाला, संध्याकाळी राजीनामा द्यावा लागला

Pune TCS Employee Forced To Quit Job : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ही भारतातील सर्वात मोठी IT कंपनी आहे. TCS कंपनीत मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करण्यात आली. TCS ने 2500 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढले होते. पुण्यातील TCS कार्यालयात 2 हजार पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांकडे जबरदस्ती राजीनामा मागण्यात आला होता. पुण्यातील TCS कॅम्पसमध्ये पुन्हा खळबळ माजली आहे. येथे सकाळी नोकरीवर जॉईन झालेल्या कर्मचाऱ्यांना संध्याकाळी राजीनामा द्यावा लागला.
कंपनीने बदललेल्या अटी स्वीकारण्यास नकार दिल्याने जबरदस्तीने नोकरीवरून काढून टाकल्याचा आरोप आता एका नवीन भरतीत करण्यात आला आहे. कंपनीवर चुकीची माहिती दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील आयटी एम्प्लॉईजच्या फोरम्सने सोशल मीडियावर हे नवीन प्रकरण शेअर केले केले आहे. नोकरी गमावणाऱ्या व्यक्तीचे टीसीएससोबतच्या त्यांच्या अनुभवाचे स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत. कंपनीने कामाच्या शिफ्टच्या वेळेत कथितपणे फेरफार केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला. यामुळे पहिल्याच दिवशी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
टीसीएस रिक्रूटर्स आणि कन्सल्टन्सीने स्पष्टपणे कळवले की या पदासाठी ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट वेळापत्रकांचा समावेश असेल. उमेदवाराने विशेषतः त्यांच्या वैयक्तिक परिस्थितीनुसार या व्यवस्थेच्या आधारे ऑफर स्वीकारली. तर काहींनी कंपनीवर कौशल्यांचे मूल्यांकन करण्याऐवजी "मनमानी" नोकरीचे निर्णय घेण्यासाठी अंतर्गत परीक्षांचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे.
महाराष्ट्रातील आयटी कर्मचारी मंचाने सोशल मीडियावर हे आरोप हायलाइट केले आहेत. पुण्यातील एका महिलेने धक्कादायक अनुभव शेअर केला आहे. चांगले काम असूनही तिला कामावरून काढण्यात आले. या महिलेचा पगार कपात करण्यात आला. तसेच तिला जास्त कामाचा ताण सहन करावा लागला.
आयटी फोरमने ट्विटर पोस्टमध्ये आरोप केला आहे की, "टीसीएस नोकरीमुळे आधीच पोटगी नाकारण्यात आलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याला आता कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे, ज्यामुळे तिच्याकडे कोणतेही उत्पन्न आणि आधार नाही. पारदर्शकता नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यांचे परीक्षेचे पेपर किंवा निकाल दाखवले जात नाहीत . जेव्हा परीक्षा एखाद्याच्या उपजीविकेचा निर्णय घेते तेव्हा कर्मचाऱ्यांना त्यांची चूक कुठे झाली हे पाहण्याचा अधिकार आहे. या प्रणालीचा वापर कौशल्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी नव्हे तर लोकांना बाहेर काढण्यासाठी केला जात आहे असा आरोप केला जात आहे. नियुक्तीच्या दिवशी एक कर्मचारी अमेरिकेतील एका प्रकल्पात नियुक्त झाल्याची बातमी ऐकून गोंधळून गेला. एका पूर्णपणे वेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करावे लागले. जॉईनिंगच्या वेळेस त्याला हे सांगण्यात आले नव्हते. त्याने नकार दिल्यावर त्याला राजीनामा देण्यास भाग पाडले.