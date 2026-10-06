नाशिकचा वचपा पुण्यात? शिंदे चार महिन्यांपूर्वीचा 'बदला' घेणार? भाजपा टेन्शनमध्ये?

विधान परिषदेच्या पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आता उघडपणे चव्हाट्यावर आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने शिक्षक मतदारसंघातून मंगेश चिवटेंना उमेदवारी जाहीर केली आहे. चिवटे आज उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याने महायुतीतील अंतर्गत गोंधळाला आता अधिकृत स्वरूप आले आहे. दरम्यान, शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपच्या गेल्या निवडणुकीतील ‘नाशिक पॅटर्न’ला प्रत्युत्तर देण्याची खेळी शिवसेनेकडून पुण्यात खेळली जाते का? याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. चार महिन्यांनंतर नाशिकमध्ये झालेल्या गोंधळाचा वचपा एकनाथ शिंदे काढणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे.
विधान परिषदेसाठी चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत नाशिकच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात भाजपचे बंडखोर गोकुळ गिते यांनी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव केलेला. या निकालामध्ये महायुतीतील मतविभाजनाचे राजकारण समोर आलं. आता पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपचे अधिकृत उमेदवार कौस्तुभ गावडे यांच्या विरोधात एकनाथ शिंदे याचाच वचपा काढण्यासाठी मंगेश चिवटेंना मैदानात उतरत आहेत का अशी चर्चा आहे.
चिवटे यांनी उमेदवारी कायम ठेवली; तर भाजप आणि शिवसेना अशी महायुतीतील थेट लढत होईल. मात्र, चिवटे यांना महायुतीचा धर्म पाळण्यासाठी माघार घ्यावी लागली आणि शिवसेनेचे बंडखोर प्रा. डॉ. सचिन सानप मैदानात राहिले; तर चित्र अधिक गंभीर होऊ शकते. सानप यांना शिवसेनेकडून अप्रत्यक्ष पाठबळ देऊन भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात मतविभाजन घडवून आणण्याची रणनीती आखली जाते का, याकडे लक्ष लागले आहे. याचा भाजपाला फटका बसणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, पुण्यात मंगेश चिवटे आणि सचिन सानप उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे विरुद्ध उदय सामंत असा स्वीय सहायकांमधील संघर्ष दिसून येत आहे. मंगेश चिवटे आज उमदेवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. तर, मंत्री उदय सामंत यांचे स्वीय सहायक सचिन सानप हेही उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. तर दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी वक्तव्य केलं की फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे फॉर्म माघारी घेण्याला वेळ आहे. यानंतर महायुतीमध्ये चर्चा होईल. दरम्यान बरंच काही होईल, असं सूचक विधान शिंदेंनी केलंय.
पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाची जागा महायुतीच्या जागावाटपात भाजपच्या वाट्याला आली आहे. भाजपने यासाठी कोल्हापूरमधील श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ मुरलीधर गावडे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे.