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नाशिकचा वचपा पुण्यात? शिंदे चार महिन्यांपूर्वीचा 'बदला' घेणार? भाजपा टेन्शनमध्ये?

एकनाथ शिंदेंनी पक्षाचा एबी फॉर्म दिल्याने पुण्यातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीला रंजक वळण मिळालं आहे. मात्र हा निर्णय पूर्णनियोजित असल्याचं सांगितलं जातंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 06, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 01:33 PM IST
नाशिकचा वचपा पुण्यात? शिंदे चार महिन्यांपूर्वीचा 'बदला' घेणार? भाजपा टेन्शनमध्ये?
Image Credit: महायुतीत गोंधळ (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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