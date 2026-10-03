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पुण्यात मोठी राजकीय घडामोड; भाजपच्या एका घोषणेमुळे मंगेश चिवटे यांची उमेदवारी धोक्यात? शिंदेंच्या शिवसेनेला सर्वात मोठा धक्का!

पुणे पदवीधर, पुणे शिक्षक जागेवर भाजपचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत.  मंगेश चिवटे यांचा पत्ता कट झाला आहे. भाजपने पुण्याच्या जागेवर दावा केल्याने शिंदेंच्या शिवसेनेला सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 03, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 06:13 PM IST
पुण्यात मोठी राजकीय घडामोड; भाजपच्या एका घोषणेमुळे मंगेश चिवटे यांची उमेदवारी धोक्यात? शिंदेंच्या शिवसेनेला सर्वात मोठा धक्का!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यात मोठी राजकीय घडामोड; भाजपच्या एका घोषणेमुळे मंगेश चिवटे यांची उमेदवारी धोक्यात? शिंदेंच्या शिवसेनेला सर्वात मोठा धक्का!
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