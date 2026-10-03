/पुण्यात मोठी राजकीय घडामोड; भाजपच्या एका घोषणेमुळे मंगेश चिवटे यांची उमेदवारी धोक्यात? शिंदेंच्या शिवसेनेला सर्वात मोठा धक्का!

पुणे निवडणूक : पुणे शिक्षक मतदारसंघ आणि पुणे पदवीधर संघाच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. पुणे पदवीधर, पुणे शिक्षक जागेवर भाजपने दावा केला आहे. या दोन्ही जागांवर भाजप आपले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतर्फे मंगेश चिवटे यांचे नाव चर्चेत होते. मात्र, भाजपने या जागेवर दावा ठोकल्याने मंगेश चिवटे यांचा पत्ता कट झाला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेसाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.
पुणे शिक्षक मतदारसंघ आणि पुणे पदवीधरच्या जागेवरुन महायुतीत रस्सीखेच पहायला मिळतं आहे. पुणे शिक्षक मतदारसंघासाठी महायुतीत तिन्ही पक्षांनी दावा केला आहे. पुणे शिक्षक मतदार संघाची जागा भाजपला गेल्याने महायुतीत वादाची ठिगणगी पडण्याची शक्यता आहे. पुणे शिक्षक मतदार शिवसेना संघातून निवडणूक लढण्यासाठी इच्छुक होते. मंगेश चिवटे यांना उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या सूचना एकनाथ शिंदेंकडून देण्यात आल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
याच जागेसाठी शिंदेंच्या शिवसेनेत 2 उमेदवार इच्छुक असल्याचे पहायला मिळत आहेत. शिंदेंकडून मंगेश चिवटेंना अर्ज भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तर, दुसरीकडे मंत्री उदय सामंतांचे निकटवर्तीय आणि माजी ओएसडी सचिन सानपही पुणे शिक्षक मतदार संघासाठी ठाम आहेत.
शिंदेंच्या शिवसेनेतूनच मंगेश चिवटे आणि सचिन सानप दोन नावांची चर्चा आहे. सचिन सानप हे पुणे वाडिया कॉलेजमध्ये लॉ आणि राज्यशास्त्रचे प्राध्यापक आहेत. भाजपने जागेवर दावा केल्याने हा तिढा कधी सुटणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागल आहे. दरम्यान पुढील 2 दिवसांत पुण्यातल्या जागेवर निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंतांनी दिली.
पुणे पदवीधर मतदार संघाची जागा भाजपाला जाण्याची शक्यता असल्याने राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे निकटवर्तीय प्रताप उर्फ भैय्या माने यांनी कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवणारच अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भैय्या माने यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतल्यानंतर याबाबत घोषणा केली. मागच्या वेळी आपल्याला शब्द मिळाल्याने आपण माघार घेतली होती, पण लाड यांनी शब्द फिरवला असल्यामुळे आता माघार नाही, मी कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक रिंगणात उतरणारच अशी घोषणा प्रताप उर्फ भैय्या माने यांनी केली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी भैय्या माने यांनी पत्रक काढून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. या पत्रकावर अजितदादा सोडून कोणत्याच राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा फोटो भैय्या माने यांनी वापरला नाही. त्यामुळे भैय्या माने बंडाच्या पवित्रात असणार हे त्याच वेळेला स्पष्ट झालं होतं.