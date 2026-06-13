/पुण्यात देवीसमोरचं पोलिसांना चॅलेज! चोरलेला चांदीचा मुकूट पोलिसांनी देवीला अर्पण केला, तोच मुकूट त्याच रात्री गायब केला

Lonavala News : चोरट्यांनी देवीसमोरचं पोलिसांना चॅलेज दिल्याचा धक्कादायक प्रकार पुणे जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. चोरलेला चांदीचा मुकूट पोलिसांनी देवीला अर्पण केला, तोच मुकूट त्याच रात्री चोरट्यांनी गायब केला. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील प्रसिद्ध मंदिरात हा प्रकार घडला आहे. या अजब चोरीची मावळ तालुक्यात जोरदार चर्चा रंगली आहे. पोलिसांच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडेत पोलिसांनी चोरी गेलेला चांदीचा मुकुट देवीला परिधान केला. त्याच रात्री चोरट्यांनी पुन्हा तोचं चांदीचा मुकुट लंपास केला. त्यामुळं चोरट्यांमध्ये कायद्याचा धाक उरलाय की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला. तळेगावमधील तुळजाभवानी मातेचा सव्वा किलो वजनाचा चांदीचा मुकुट चोरीला गेला होता. पुजाऱ्या देखत मुकुट लंपास करणाऱ्या चोरट्याला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या.
12 जूनच्या सकाळीच पोलिसांनी चोरी गेलेला चांदीचा मुकुट देवीला परिधान केला. स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी पोलिसांनी मोठा गाजावाजा केला. पण चोवीस तास उलटायच्या आत चोरट्यांनी पुन्हा त्याचं चांदीच्या मुकुटावर डल्ला मारला. त्यामुळं पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उभे राहिलेत.
मावळातील देवालयांमध्येही आता चोरट्यांचा मुक्त संचार सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे. इंदोरी येथील श्री कडजाई माता मंदिरात झालेल्या धाडसी चोरीने पोलिसांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेष म्हणजे चोरी करण्यापूर्वी चोरट्यांनी देवीसमोर हात जोडले, पादत्राणे मंदिराबाहेर काढली आणि त्यानंतर मंदिरातील मौल्यवान वस्तू चोरल्या. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून तीन चोरटे स्पष्टपणे दिसत आहेत. एकीकडे तळेगाव दाभाडे येथील तुळजाभवानी मंदिरातील मुकुट चोरीची घटना ताजी असतानाच, दुसरीकडे एकाच रात्रीत दोन वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये चोरी झाल्याने तळेगाव पोलिसांची डोकेदुखी वाढली आहे. चोरट्यांचे वाढते धाडस आणि मंदिरांनाच लक्ष्य करण्याच्या घटना पाहता परिसरात पोलिसांचा धाक कमी झाल्याची चर्चा सुरू झाली असून, या चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्याचे मोठे आव्हान आता पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे.
नेरूळ एसआयईएस कॉलेज मधील कामाक्षी मंदिरातील तब्बल 15 लाख रुपये किंमतीचे 90 ग्राम वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती. याप्रकरणी नेरुळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यावर पोलिसांनी तात्काळ तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांनी कौशल्यपूर्वक इंटेरोगेशन करून 4 संशयित पूजा पाठ करणाऱ्या पंडितांना ताब्यात घेऊन संपूर्ण घटना रिक्रिएट करुन आरोपीचा छडा लावला. नेरुळ पोलीसांनी केवळ 2 तासातच आरोपी पंडित कार्तिक बैरागी याला अटक केली असून त्याच्या राहत्या घरातील कुलर मधून चोरीला गेलेले सर्व 90 ग्राम वजनाचे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आलेत
करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या शिखरावर सोन्याचा कळस बसवण्यात आलाय.. या कळसाचं वजन दीड किलो एवढं असून त्याची किंमत सुमारे अडीच कोटी रुपये एवढी आहे.. गोव्यातील एका भाविकानं हे कळस दान केलंय. या कळसारोहणाचं काम गुरुवारी रात्री ८ वाजता सुरू करण्यात आलं... मंदिराच्या मूळ वास्तुरचनेला धक्का न लावता शिखरावर कळस बसवण्यासाठी एका मोठ्या क्रेनचा वापर करण्यात आला.. कळस बसवण्यासाठी 40 कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.. या कळसामुळे मंदिराच्या वैभवात आणखी भर पडलीये..