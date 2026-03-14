Video: पुण्यात 'टक-टक गँग'चा पर्दाफाश, तुमच्या कारची खिडकी वाजते अन् फोन गायब...

पुणे शहरात सिग्नल आणि गर्दीच्या ठिकाणी वाहनधारकांना लक्ष्य करणाऱ्या ‘टक-टक गँग’चा अखेर पर्दाफाश झाला आहे.  ही टोळकी वेगळ्याच पद्धतीने आयफोन, मौल्यवान वस्तू लंपास करत. अनेक तक्रारी समोर आल्यानंतर या चोरांच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिसांना यश आलं. पुणे गुन्हे शाखेने तपास करत अखेर या टोळीला पकडलं. या प्रकरणात परराज्यातील दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्या चौकशीतून शहरातील आणखी काही गुन्ह्यांचे धागेदोरे समोर आले आहेत.

प्रिती वेद | Updated: Mar 14, 2026, 12:31 PM IST
(photo Credit- Social Media)

 चारचाकी वाहनांना हलकी धडक लागल्याचा बहाणा करून चालकांचे लक्ष विचलित केले जात होते आणि त्याच वेळी गाड्यांमधून मोबाईल किंवा मौल्यवान वस्तू चोरी केल्या जात होत्या. या प्रकारामुळे अनेक वाहनचालक त्रस्त झाले होते. 

सीसीटीव्ही तपासातून संशयितांचा माग काढला

फरासखाना पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद झालेल्या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना गुन्हे शाखेच्या युनिट-1 मधील पोलीस कर्मचारी ‘मयूर भोसले’, ‘अमित जमदाडे’ आणि ‘हेमंत पेरणे’ यांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली. फुटेजमध्ये दोन संशयास्पद व्यक्तींची हालचाल दिसून आली. त्यानंतर पोलिसांनी या व्यक्तींचा माग काढण्याचे काम वेगाने सुरू केले.

गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई

तपास सुरू असतानाच पोलिसांना गुप्त माहितीदारामार्फत महत्त्वाची माहिती मिळाली. संबंधित संशयित समर्थ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका लॉजमध्ये येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचला. योग्य वेळी छापा टाकत दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर चौकशीदरम्यान त्यांनी पुण्यात अशाच पद्धतीने अनेक चोरीच्या घटना केल्याचे मान्य केले.

उत्तर प्रदेश कनेक्शन

पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींची ओळख ‘रवी ओमप्रकाश कोहली’ (वय 38) आणि ‘अफजल कय्युम अब्बासी’ (वय 38) अशी आहे. दोघेही मेरठ, उत्तर प्रदेश येथील रहिवासी असल्याचे तपासात समोर आले आहे. शहरातील सिग्नल आणि गर्दीची ठिकाणे निवडून वाहनचालकांना फसवण्याची त्यांची पद्धत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

कोथरूडमधील आयफोन चोरी उघड

चौकशीत आरोपींनी अलंकार पोलीस स्टेशन हद्दीत 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी कोथरूड येथील सारस्वत बँकेसमोर उभ्या असलेल्या कारमधून अॅपल कंपनीचा आयफोन 17 प्रो आणि एक पॉकेट चोरी केल्याची कबुली दिली. या घटनेत चालकाचे लक्ष दुसरीकडे वळवून चोरी करण्यात आली होती.

विमाननगर चौकातील आणखी एक घटना

तसेच विमानतळ पोलीस स्टेशन हद्दीत 19 ऑगस्ट 2025 रोजी विमाननगर चौकात एका कार चालकाला “गाडी पायावरून गेली” असा बहाणा करून त्याचे लक्ष विचलित करण्यात आले. त्या वेळी सॅमसंग आणि वनप्लस कंपनीचे मोबाईल चोरी केल्याचेही आरोपींनी कबूल केले आहे.

या प्रकरणाचा तपास सध्या पुणे गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. आरोपींकडून आणखी कोणत्या भागात अशा प्रकारचे गुन्हे झाले आहेत का याचा तपास पोलिस करत आहेत. शहरातील वाहनचालकांनी सिग्नलवर थांबताना सावध राहण्याचे आवाहनही पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

