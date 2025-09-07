English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यातील वाहतुकीत मोठा बदल! ईद निमित्ताने भव्य मिरवणूक निघणार असल्याने अनेक रस्ते बंद

ईद निमित्ताने भव्य मिरवणूक निघणार असल्याने पुण्यातील वाहतूकीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. अनेक रस्ते बंद असणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 7, 2025, 08:52 PM IST
पुण्यातील वाहतुकीत मोठा बदल! ईद निमित्ताने भव्य मिरवणूक निघणार असल्याने अनेक रस्ते बंद

Pune Traffic Diversion For Eid Julus : ईद-ए-मिलादच्या सार्वजनिक सुट्टीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ईद-ए-मिलादसाठी जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीत बदल केला आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ईदची सुट्टी शुक्रवार म्हणजे उद्या देण्यात आली होती. मात्र, आता ही सुट्टी  सोमवारी म्हणजेच 8 सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली. ईद निमित्ताने भव्य मिरवणूक निघणार असल्याने पुण्यातील वाहतुकीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पैगंबर जयंती मिरवणुकीनिमित्त पुणे शहरात वाहतूक बदल करण्यात आला आहे. महंमद पैगंबर जयंतीनिमित्त (ईद-ए-मिलाद) सोमवारी काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीनिमित्त लष्कर परिसर, तसेच मध्य भागातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात येणार आहेत.

मुख्य मिरवणुकीचा प्रारंभ सोमवारी (८ सप्टेंबर) नाना पेठेतील मनुशा मशिद येथून होणार आहे. संत कबीर चौक, एडी कॅम्प चौक, भारत चित्रपटगृह, पद्मजी पोलीस चौकी, निशांत चित्रपटगृह, भगवानदास चाळ, चुडामन तालीम चौक, मुक्तीफौज चौक, कुरेशी मशीद, जान महंमद रस्ता, बाबाजान चौक, चारबावडी चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट, सेंट्रल स्ट्रीट, भोपळे चौक, गांव कसाब मशीद, मुक्तीफौज चौक, पूलगेट चैाक, महात्मा गांधी रस्ता, महंमद रफी चौक, कोहिनूर चौक, महावीर चौक, सेंट्रल स्ट्रीट पोलीस चौकी, सरबतावाला चौक, क्वार्टर गेट चौक, लक्ष्मी रस्त्यावरील संत कबीर चौक, नाना चावडी चौक, अल्पना चित्रपटगृह, हमजेखान चौक, डावीकडे वळून महाराणा प्रतापसिंह रस्ता, गोविंद हलवाई चौक, सुभानशहा दर्गा चौक या मार्गाने मिरवणूक जाणार आहे. शुक्रवार पेठेतील सिटी जामा चौक येथे मिरवणुकीची सांगता करण्यात येणार आहे.  वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा.

मिरवणूक मार्गस्थ झाल्यानंतर पाठीमागील रस्ते वाहतुकीस खुले करुन देण्यात येतील. मिरवणूक मार्गावर सर्व प्रकारची वाहने लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे.खडकी भागात वाहतूक बदल खडकी भागातून सोमवारी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. आसुडखाना चौक, होले रस्ता, नवीन तालीम चौक, गोपी चौक, टांगा स्टँड चौक, क्राऊन हाॅटेल, टिकाराम चौक, महाराष्ट् बँक चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, जामा मशीद चौक या मार्गाने मिरवणूक जाणार आहे. खडकी बाजार येथे मिरवणुकीचा समारोप करण्यात येणार आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune Traffic Diversion For Eid Julusoccasion of Eidपुणेपुणे वाहतूकीत बदल

इतर बातम्या

'आमच्या धर्माला हे...', गणपती बाप्पा मोरया’ न बोल...

मनोरंजन