पुण्यातील वाहतुकीत मोठा बदल! ईद निमित्ताने भव्य मिरवणूक निघणार असल्याने अनेक रस्ते बंद

Pune Traffic Diversion For Eid Julus : ईद-ए-मिलादच्या सार्वजनिक सुट्टीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ईद-ए-मिलादसाठी जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीत बदल केला आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ईदची सुट्टी शुक्रवार म्हणजे उद्या देण्यात आली होती. मात्र, आता ही सुट्टी सोमवारी म्हणजेच 8 सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली. ईद निमित्ताने भव्य मिरवणूक निघणार असल्याने पुण्यातील वाहतुकीत मोठा बदल करण्यात आला आहे.
पैगंबर जयंती मिरवणुकीनिमित्त पुणे शहरात वाहतूक बदल करण्यात आला आहे. महंमद पैगंबर जयंतीनिमित्त (ईद-ए-मिलाद) सोमवारी काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीनिमित्त लष्कर परिसर, तसेच मध्य भागातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात येणार आहेत.
मुख्य मिरवणुकीचा प्रारंभ सोमवारी (८ सप्टेंबर) नाना पेठेतील मनुशा मशिद येथून होणार आहे. संत कबीर चौक, एडी कॅम्प चौक, भारत चित्रपटगृह, पद्मजी पोलीस चौकी, निशांत चित्रपटगृह, भगवानदास चाळ, चुडामन तालीम चौक, मुक्तीफौज चौक, कुरेशी मशीद, जान महंमद रस्ता, बाबाजान चौक, चारबावडी चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट, सेंट्रल स्ट्रीट, भोपळे चौक, गांव कसाब मशीद, मुक्तीफौज चौक, पूलगेट चैाक, महात्मा गांधी रस्ता, महंमद रफी चौक, कोहिनूर चौक, महावीर चौक, सेंट्रल स्ट्रीट पोलीस चौकी, सरबतावाला चौक, क्वार्टर गेट चौक, लक्ष्मी रस्त्यावरील संत कबीर चौक, नाना चावडी चौक, अल्पना चित्रपटगृह, हमजेखान चौक, डावीकडे वळून महाराणा प्रतापसिंह रस्ता, गोविंद हलवाई चौक, सुभानशहा दर्गा चौक या मार्गाने मिरवणूक जाणार आहे. शुक्रवार पेठेतील सिटी जामा चौक येथे मिरवणुकीची सांगता करण्यात येणार आहे. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा.
मिरवणूक मार्गस्थ झाल्यानंतर पाठीमागील रस्ते वाहतुकीस खुले करुन देण्यात येतील. मिरवणूक मार्गावर सर्व प्रकारची वाहने लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी केले आहे.खडकी भागात वाहतूक बदल खडकी भागातून सोमवारी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. आसुडखाना चौक, होले रस्ता, नवीन तालीम चौक, गोपी चौक, टांगा स्टँड चौक, क्राऊन हाॅटेल, टिकाराम चौक, महाराष्ट् बँक चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, जामा मशीद चौक या मार्गाने मिरवणूक जाणार आहे. खडकी बाजार येथे मिरवणुकीचा समारोप करण्यात येणार आहे.