पुणेकरांसाठी महत्त्वाची माहिती, वाहतूक दंडाबाबत मोठी सवलत

हेल्मेट-सीटबेल्टशिवाय वाहन चालविणे, सिग्नल तोडणे, विना नंबरप्लेट गाडी चालविणे अशा अनेक छोट्या वाहतूक नियमभंगांचे प्रलंबित दंड जास्तीत जास्त सवलतीने भरण्याची संधी पुणेकरांना बुधवारपासून शनिवारपर्यंत होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत मिळणार आहे.
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि पुणे शहर वाहतूक पोलिसांच्या वतीने या लोकअदालतीत वाहतूक नियमभंगांच्या दंडांमध्ये तडजोडीने जास्तीत जास्त सवलत दिली जाणार आहे. १० ते १३ सप्टेंबर दरम्यान येरवडा पोस्ट ऑफिसशेजारी वाहतूक शाखेच्या कार्यालयात सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळेत प्रलंबित दंड सवलतीच्या दरात भरून पुणेकरांना थकबाकीमुक्त होता येणार आहे.
- विनाहेल्मेट दुचाकी चालविणे
- सीटबेल्ट न लावता चारचाकी चालविणे
- सिग्नल तोडणे
- वेगमर्यादा ओलांडणे
- चुकीचे पार्किंग
- वाहन चालविताना मोबाइलचा वापर
- विनापरवाना, विना पीयूसी वाहन चालविणे
- फिटनेस प्रमाणपत्र नसणे
- चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालविणे
- नंबरप्लेट नसणे
- मद्यपान करून वाहन चालविणे
- अपघात करून पळ काढणे
- निष्काळजीपणे वाहन चालवून प्राणांतिक अपघातास कारणीभूत होणे
- अल्पवयीन मुलाने वाहन चालविणे
- अनधिकृत शर्यत
- गुन्ह्यांसाठी वाहनांचा वापर
- न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असलेली प्रकरणे
- अन्य राज्यातील वाहतूक नियमभंगांची चलने
