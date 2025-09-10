English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणेकरांसाठी महत्त्वाची माहिती, वाहतूक दंडाबाबत मोठी सवलत

पुणेकरांना आता वाहतूक दंडापासून मोठी सवलत मिळणार आहे. थकबाकीपासून मुक्तता होणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 10, 2025, 08:51 PM IST
पुणेकरांसाठी महत्त्वाची माहिती, वाहतूक दंडाबाबत मोठी सवलत
Pune Traffic lok adalat

हेल्मेट-सीटबेल्टशिवाय वाहन चालविणे, सिग्नल तोडणे, विना नंबरप्लेट गाडी चालविणे अशा अनेक छोट्या वाहतूक नियमभंगांचे प्रलंबित दंड जास्तीत जास्त सवलतीने भरण्याची संधी पुणेकरांना बुधवारपासून शनिवारपर्यंत होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत मिळणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि पुणे शहर वाहतूक पोलिसांच्या वतीने या लोकअदालतीत वाहतूक नियमभंगांच्या दंडांमध्ये तडजोडीने जास्तीत जास्त सवलत दिली जाणार आहे. १० ते १३ सप्टेंबर दरम्यान येरवडा पोस्ट ऑफिसशेजारी वाहतूक शाखेच्या कार्यालयात सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळेत प्रलंबित दंड सवलतीच्या दरात भरून पुणेकरांना थकबाकीमुक्त होता येणार आहे.

खालील वाहतूक नियमभंगांचा दंड भरता येईल सवलतीत

- विनाहेल्मेट दुचाकी चालविणे
- सीटबेल्ट न लावता चारचाकी चालविणे
- सिग्नल तोडणे
- वेगमर्यादा ओलांडणे
- चुकीचे पार्किंग
- वाहन चालविताना मोबाइलचा वापर
- विनापरवाना, विना पीयूसी वाहन चालविणे
- फिटनेस प्रमाणपत्र नसणे
- चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालविणे
- नंबरप्लेट नसणे

खालील गंभीर स्वरुपाच्या वाहतूक नियमभंगांचा दंड माफ होणार नाही

- मद्यपान करून वाहन चालविणे
- अपघात करून पळ काढणे
- निष्काळजीपणे वाहन चालवून प्राणांतिक अपघातास कारणीभूत होणे
- अल्पवयीन मुलाने वाहन चालविणे
- अनधिकृत शर्यत
- गुन्ह्यांसाठी वाहनांचा वापर
- न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असलेली प्रकरणे
- अन्य राज्यातील वाहतूक नियमभंगांची चलने

FAQ 

पुणे राष्ट्रीय लोकअदालत 2025 कधी आणि कुठे आयोजित होत आहे?
पुणे राष्ट्रीय लोकअदालत 10 ते 13 सप्टेंबर 2025 दरम्यान येरवडा पोस्ट ऑफिसशेजारील पुणे शहर वाहतूक पोलिसांच्या कार्यालयात आयोजित होत आहे. ही लोकअदालत सकाळी 10:00 ते सायंकाळी 5:00 या वेळेत चालेल. 

या लोकअदालतीचा मुख्य उद्देश काय आहे?
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि पुणे शहर वाहतूक पोलिस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या लोकअदालतीचा उद्देश वाहतूक नियमभंगांच्या प्रलंबित दंडांवर तडजोडीद्वारे जास्तीत जास्त सवलत देऊन थकबाकीमुक्त करणे आहे.

कोणत्या वाहतूक नियमभंगांच्या दंडांवर सवलत मिळेल?
खालील वाहतूक नियमभंगांच्या दंडांवर सवलत मिळेल:  विनाहेल्मेट दुचाकी चालविणे  
सीटबेल्ट न लावता चारचाकी चालविणे  
सिग्नल तोडणे  
वेगमर्यादा ओलांडणे  
चुकीचे पार्किंग  
वाहन चालविताना मोबाइलचा वापर  
विनापरवाना किंवा विना पीयूसी वाहन चालविणे  
फिटनेस प्रमाणपत्र नसणे  
चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालविणे  
विना नंबरप्लेट वाहन चालविणे

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
pune traffic newslok adalatlok adalat At YerawadapuneOPPORTUNITY

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा घोटाळा! मंत्रालयात खळबळ; बोगस नो...

महाराष्ट्र बातम्या