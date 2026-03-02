English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुणे वाहतूक पोलिसांच्या PTP App चा गैरवापर, खासगी पार्किंगमधलेही फोटो अपलोड; काय म्हणाले परिवहनमंत्री?

पुणे वाहतूक पोलिसांच्या PTP App चा गैरवापर, खासगी पार्किंगमधलेही फोटो अपलोड; काय म्हणाले परिवहनमंत्री?

Pratap Sirnaik  On PTP App:  मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठकीत उपस्थित वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 2, 2026, 05:23 PM IST
पुणे वाहतूक पोलिसांच्या PTP App चा गैरवापर, खासगी पार्किंगमधलेही फोटो अपलोड; काय म्हणाले परिवहनमंत्री?
पीटीपी App

Pratap Sirnaik  On PTP App:  410 कोटींची दंड वसूलीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून पुणे वाहतूक पोलीस चर्चेत आलेयत. दरम्यान PTP App द्वारे सामान्य नागरिकांना अनधिकृत पार्किंगवर कारवाईचे अधिकार दिले. पण याचा दुरुपयोग होऊ लागला. याप्रकरणी वाहतूक संघटनांनी परिवहन मंत्र्यांची भेट घेतली. या चर्चेत काय घडलं? याची सविस्तर माहिती दिली आहे. काय झालं या चर्चेत? जाणून घेऊया.

आज मुंबईत महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट ॲक्शन कमिटीच्या वतीने एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि उच्च पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली. पुणे वाहतूक पोलिसांनी तयार केलेल्या PTP ॲपद्वारे होत असलेल्या अन्यायकारक दंडाच्या कारवाया हा बैठकीतील मुख्य मुद्दा होता. डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांनी या ॲपच्या माध्यमातून खासगी पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांना चुकीचे चलन पडत असल्याचे सांगितले. हे ॲप वापरून पोलिसांकडून अनुचित कारवाया होत असल्याने ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांना त्रास होत असल्याची व्यथा यावेळी मांडण्यात आली. या चर्चेतून PTP ॲपच्या दुरुपयोगावर प्रकाश टाकण्यात आला आणि त्याच्या दुष्परिणामांवर सविस्तर बोलणी झाली. मंत्री सरनाईक यांनी या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहिले आणि तात्काळ कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. 

पुणे वाहतूक पोलिसांनी तयार केलेल्या पीटीपी अँपवर काही लोक खासगी पार्किंग मधलेही फोटो अपलोड करू लागल्याने ओला ऊबर वाल्याना नाहक ई चलनाचा भूर्दंड पडू लागलाय. रिक्षावाला संघटनेनं ही चूक परिवहन मंञ्यांच्या लक्षात आणून देताच त्यांनीही अधिकाऱ्यांना खडसावलं.अनेक मॉल्सवाले आकसापोटी हे असले उद्योग करू लागल्याने या अँपचा गैरवापर होत असल्याचं समोर आलंय.

Explained: काय आहे Strait of Hormuz? बंद राहिल्यास भारत-चीनसह जगाचं किती होईल नुकसान?

काय म्हणाले सरनाईक?

PTP ॲप हे पूर्णपणे अन्यायकारक असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी  मान्य केले.हे ॲप वापरून पोलिसांकडून होत असलेल्या चुकीच्या कारवाया थांबवाव्यात, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले. "खालचे लोक चुकीचे वागतात आणि आम्हाला त्रास होतो," असे ते म्हणाले, केशव क्षीरसागर यांनी याबद्दल माहिती दिली. 

परिवहन मंत्र्यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारला आणि या प्रकरणाची गांभीर दखल घेतली. खासगी पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या वाहनांना दंड ठोठावणे हे अत्यंत चुकीचे आहे आणि यामुळे सामान्य लोकांना अनावश्यक त्रास होतो. त्यांनी या गोष्टीबाबत खेद व्यक्त केला आणि हे प्रकरण त्वरित थांबवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे सांगितले. या प्रतिक्रियेमुळे उपस्थित सर्वांना दिलासा मिळाल्याचे क्षीरसागर म्हणाले. 

डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांनी बैठकीत PTP ॲपच्या दुरुपयोगावर जोरदार निषेध नोंदवला. ते म्हणाले की, पुणे वाहतूक पोलिसांनी हे ॲप तयार केले आहे, पण त्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. खासगी पार्किंगमध्ये पार्क केलेल्या वाहनांना चलन पडणे हे नियमबाह्य आहे आणि यामुळे व्यावसायिकांना आर्थिक नुकसान होत आहे. अनेक वेळा निर्दोष वाहनचालकांना दंड भरावा लागतो, ज्यामुळे जनमानसात असंतोष वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. क्षीरसागर यांनी मंत्री सरनाईक यांना या प्रकरणाची माहिती दिली आणि तात्काळ कारवाईची मागणी केली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे बैठकीत चर्चा अधिक तीव्र झाली आणि PTP ॲपच्या सुधारणेसाठी सकारात्मक पावले उचलण्यात आली. 

खामेनी यांच्या हत्येनंतर इराणची उत्तराधिकारी प्रक्रिया कशी?; कोण आहे अयातुल्ला अराफी? जाणून घ्या सर्वकाही!

मंत्र्यांनी काय दिले आदेश? 

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठकीत उपस्थित वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले. ते म्हणाले, "ही अन्यायकारक गोष्ट त्वरित थांबवा." त्यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत जबाबदारी घेण्यास सांगितले आणि पोलिसांच्या चुकीच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले. परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशानुसार, PTP ॲपचा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.  बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध भागांतून आलेले ट्रान्सपोर्ट संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रसन्न पटवर्धन, नितीन पवार, किरण देसाई यांच्यासह इतर अनेक जणांनी आपले मत मांडले. त्यांनी PTP ॲपच्या दुष्परिणामांवर चर्चा केली आणि मंत्रींना राज्यव्यापी समस्यांची माहिती दिली. मंत्री सरनाईक यांनी सर्वांच्या सूचनांचा विचार करून पुढील कारवाईचे आश्वासन दिले. या बैठकीनंतर, गृह विभागाकडून PTP ॲपची तपासणी करण्यात येईल आणि आवश्यक बदल केले जाणार आहेत.

