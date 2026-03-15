पुण्यात विवाहित महिलेची आत्महत्या, लग्नानंतर 8 महिन्यातच स्वतःला संपवलं; कारण ठरली सासरची मंडळी

Pune Crime : पुणे हे शिक्षणाचं माहेर घर म्हणून ओळखलं जातं. पण गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातून महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना समोर येत आहे. एका विवाहित महिलेने आत्महत्या करुन जीवन संपवलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 15, 2026, 03:38 PM IST
पुण्यात पुन्हा विवाहित महिलेने टोकाचं पाऊल उचलून आत्महत्या केली आहे. सासरच्या जाचाला कंटाळून लग्नानंतर आठ महिन्यात तरुणीने जीवन संपवलं आहे. पुण्यात आणखीन एका वैष्णवी ने सासरच्या लोकांना कंटाळून जीवन संपवलं आहे. लोणीकंद परिसरातील ही घटना आहे. वैष्णवी जामकर अस आत्महत्या केलेल्या विवाहीत तरुणीचे नाव आहे. सासरच्या लोकांकडून छळ करत सतत पैशाची मागणी होत असल्यामुळे तरुणीने जीवन संपवलं आहे. 

घरातच ओढणीने गळफास घेत वैष्णवी जामकरने आत्महत्या केली. 8 महिन्यांपूर्वी वैष्णवीचं लग्न झालं होतं. पुण्यातील लोणीकंद पोलीस स्टेशनमध्ये सासू-सासरा आणि नवऱ्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे. याप्रकरणी लोणीकंद पोलिसांनी वैष्णवी यांचा पती, सासू आणि सासरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पीडित महिलेच्या कुटुंबाने दिलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत. 

पुण्यात याआधीही वैष्णवी हगवणे यांचे अशाच प्रकारचे हुंडाबळी प्रकरण गाजले होते, त्यामुळे या नवीन घटनेने महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि हुंडा प्रथेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. 

वैष्णवी हगवणे प्रकरण 

23 वर्षीय वैष्णवी हगवणे यांचा मृत्यू 16 मे 2024 रोजी तिच्या सासरी झाला. त्या छताला लटकलेल्या अवस्थेत आढळल्या होत्या.  वैष्णवीच्या वडिलांनी  अनिल कस्पटे यांनी आरोप केला की, लग्नावेळी 51 तोळे सोने, एक महागडी गाडी (Fortuner) आणि चांदीची भांडी  ऊनही सासरच्या मंडळींनी आणखी 2 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. शारीरिक छळ केल्याच आढळून आलं   शवविच्छेदन अहवालात (Post-mortem report) वैष्णवीच्या शरीरावर 30 जखमांच्या खुणा आढळल्या होत्या. त्यापैकी 15 जखमा मृत्यूच्या 24 तास आधीच्या होत्या. 

आरोपी आणि अटक

या प्रकरणात एकूण 11 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ६ मुख्य आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. शशांक हगवणे (पती): छळ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप. तसेच राजेंद्र हगवणे (सासरा): माजी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पदाधिकारी. घटनेनंतर फरार झाले होते, त्यांना नंतर कर्नाटकातून अटक करण्यात आली. लता हगवणे (सासू) आणि करिश्मा हगवणे (नणंद): छळ करण्यात आघाडीवर असल्याचा आरोप. पोलिसांनी करिश्माला या प्रकरणाची "मास्टरमाइंड" म्हटले आहे. सुशील हगवणे (दीर): छळ आणि धमकावल्याचा आरोप. निलेश चव्हाण (कुटुंबाचा मित्र): वैष्णवीच्या लहान मुलाला ताब्यात ठेवणे आणि धमकावल्याचा आरोप केला आहे. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

