'मिरवणुकांची होमो इरेक्टसपासूनची...', अश्मयुगीन मानवाचा उल्लेख करत विद्यानंद बापटांचा गणेशोत्सवासाठी DJ चं समर्थन करणाऱ्यांना पुणेरी टोला

पुण्यात गणेशोत्सवातील वाढत्या ध्वनी प्रदुषणाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यानंद बापट चांगलेच चर्चेत आले आहे. विद्यानंद बापट यांनी आवाज उठवल्यानंतर त्यांना गुरुवारी मारहाण करण्यात आली. बापटांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यानंतर राज्यभरातून निषेध नोंदवण्यात आला. त्यानंतर आज विद्यानंद बापट यांनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा ध्वनिप्रदुषणाचा मुद्दा मांडला. यावेळी त्यांनी विरोध करणाऱ्या पुणेकरांना पुणेरी भाषेतच टोले लगावले आहेत.
बापट यांनी म्हटलं की, ध्वनिप्रदुषण संपवलं तर उत्सवांचे महत्त्व कमी होते. गेल्या वर्षी सोलापूरमध्ये चांगला आदर्श घडला होता. त्याबद्दल मला असं कळलं की ध्वनिप्रदुषण रद्द करण्याचं ठरलं तेव्हा सोलापुरमधील अनेक मंडळांनी त्यांच्या मिरवणुकाच रद्द केल्या. स्वतःबहून रद्द केल्या. त्यामुळं त्यांनी मिरवणुका रद्द केल्या तरी चालतील. ते काही होमो इरेक्टस आणि होमो हेबिलसपासूनची परंपरा नाहीये. 132 वर्षांपासून ती सुरू झाल्याचं म्हणतात तुम्ही. तर यात कालसुंसगत बदल झाले पाहिजेत.'
ध्वनिप्रदुषण त्यातूनच काढून टाकलं तर ते स्वतःहूनच मिरवणूका काढण्यासापून परावृत्त झाले तर सुंठी वाचून खोकला गेला. पुढचा सवालच नाही. पण त्यांचा मिरवणुका काढायचाच आग्रह असेल. तर त्यांनी शहरातील सहा-सात लेनच्या रस्त्यावरुन काढाव्यात, असंही बापट यांनी म्हटलं आहे.
विद्यानंद बापट हे मुळचे रत्नागिरीचे आहेत. त्यामुळं बापट हे पुणेकर नाहीत ते बाहेरून येऊन पुण्याचे वातावरण खराब केले, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात येतो. यावर त्यांनी स्पष्ट उत्तर दिलं आहे. 'मी कोण आहे हा मुद्दाच नाहीये. मी जो मुद्दा मांडतोय त्याला तुम्हाला प्रतिवाद करता येत नाहीये. त्यामुळं मी कोण आहे किंवा कुठचा आहे हे तुम्ही सांगताय. तुम्ही मुद्द्याचा प्रतिवाद करा. उत्सव हे तुम्ही सार्वजनिक पद्धतीने साजरा करताय. रहदारीस अडथळा आणि ध्वनीप्रदुषण हे नागरिकांवर लादण्याचा प्रयत्न करताय. याचा नागरिकांना त्रास होतोय. पुणेकर नागरिकांनाही प्रचंड त्रास होतोय. हे अनेकदा पेपरांतही छापून आलं आहे', असं बापट यांनी म्हटलं आहे.पुणे हे सांस्कृत राजधानी वगैरे मिरवता मग ही काय तुमची संस्कृती आहे का? संस्कृती की विकृती आहे. हा मुद्दा आहेच , असा टोलाही बापट यांनी लगावला आहे.
ध्वनीप्रदुषणाचा तो लढा तसाच सुरू राहिल. आणि त्यांच्या संघटनात्मक स्वरुपाचं तुम्ही म्हणातय तर ते महापालिकेच्या बैठकीपासूनच ते वाढीला लागलंय. सिटीजन अॅक्टिव्हेशन याबाबत अद्याप ठोस ठरलं नाही. संघटनात्मक रुप द्यायचं हे विचाराधीन आहे त्यामुळं अद्याप जाहीर वाच्यता करत नाही. झाल्यानंतर जाहीर करुच, असं विद्यानंद बापट यांनी म्हटलं आहे.
मी तर डाव्या विचारांचा आहे त्यामुळं व्यक्तिगत सुरक्षेबाबत मला आधीपासून सांगत होते. तुम्ही कितीही धार्मिक असाल तरी ते त्यांनाही टार्गेट करतील. त्यांना धुडगूस घालू नका हे सांगायची खोटी की ते लगेचच तुम्हाला विरोध करणार. तो मुद्दा नाहीये. त्यांना सार्वनिक ठिकाणी धुडगूस घालायचाय. ते समाजकंटक आहेत. तर त्यापासून त्यांना जो कोणी रोखतील ते कोणत्याही विचारांचे असोत ते त्यांना विरोध करणार, असंही बापट यांनी म्हटलं आहे.