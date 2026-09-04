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'मिरवणुकांची होमो इरेक्टसपासूनची...', अश्मयुगीन मानवाचा उल्लेख करत विद्यानंद बापटांचा गणेशोत्सवासाठी DJ चं समर्थन करणाऱ्यांना पुणेरी टोला


विद्यानंद बापट यांच्यावर करण्यात आलेल्या हल्ल्यानंतर संपूर्ण राज्यातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यावर बापट यांनी आज पत्रकार परिषद घेत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:03 PM IST
'मिरवणुकांची होमो इरेक्टसपासूनची...', अश्मयुगीन मानवाचा उल्लेख करत विद्यानंद बापटांचा गणेशोत्सवासाठी DJ चं समर्थन करणाऱ्यांना पुणेरी टोला
Image Credit: vidyanand bapat pune

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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