पुण्यातील Data Analyst च्या लग्नाची बोलणी एक्सेल शीटवर! कॉर्पोरेट नोकऱ्यांचा अरेंज्ड मॅरेजवर होणारा परिणाम

Data Analyst Working In Pune Create Excel Sheet : रिसर्च करुन कंपनीचा डेटा गोळा करण्याचे काम Data Analyst करतात. एक्सेल शीट्स हा सर्व डेटा भरतात. कॉर्पोरेट नोकऱ्यांमध्ये एक्सेल शीट्स नेहमीच वापरल्या जातात. एक्सेल शीट्स त्यांच्याशिवाय काम अशक्य आहे. एका कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्याने त्याच्या लग्नासाठी एक एक्सेल शीट तयार केली, ज्यामध्ये मुलीचे नाव आणि संभाषणाची स्थिती काय आहे या माहिती नमूद केली आहे.
या एक्सेल शीटमध्ये मुलीचे नाव, तिची स्थिती आणि संभाषण किती पुढे गेले आहे याची माहिती आहे. त्यात पहिल्या संभाषणाची तारीख देखील आहे. संभाषण कोणासोबत पुढे जाऊ नये यासारख्या गोष्टी देखील त्यात सूचीबद्ध केल्या आहेत.
एक्सेल शीट दोन्ही पक्षांच्या पालकांचा अभिप्राय देखील भरलेला आहे. उदाहरणार्थ, विकासने त्याच्या पालकांना काय म्हटले आणि मुलीने तिच्या पालकांना काय म्हटले. याची संपूर्ण माहिती त्याने एक्सेल शीटमध्ये भरली आहे. एक्सेल शीटमध्ये स्नेहा नावाची एक मुलगी देखील दिसते. तिचे स्टेटस "अंतिम टप्पा" म्हणून सूचीबद्ध आहे. तेही फक्त दोन कॉलनंतर. एका वापरकर्त्याने विचारले, "स्नेहाने काय म्हटले?" यावरून असे दिसून येते की वापरकर्ते व्हिडिओ मोठ्या उत्सुकतेने पाहत आहेत.