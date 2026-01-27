धक्कादायक! पुण्यात मुलाच्या रक्तानं माखले आईचे हात; मुलीवरही प्राणघातक हल्ला, हत्येचं गूढ कायम

चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया, पुणे : (Pune Crime News) पुण्यात एक हादरवणारी घटना घडली असून, पोलीस यंत्रणांनाही घटनेमुळं धक्का बसला आहे. पुण्यातील वाघोली इथं आईच्या हातून एक धक्कादायक कृत्य घडलं आहे, जिथं11 वर्षांच्या मुलाची हत्या झाली असून, आईनंच मुलीवरही प्राणघातक हल्ला केला. (Pune Crime News)
पुण्यातील वाघोली परिसरातून एक धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. एका आईने स्वतःच्या 11 वर्षांच्या मुलाचा गळा चिरून खून केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याच घटनेत 13 वर्षांच्या मुलीवरही प्राणघातक हल्ला करण्यात आला असून, सुदैवाने ती मुलगी बचावली आहे. वाघोलीत अवघ्या दोन दिवसांत घडलेली ही दुसरी निर्दयी घटना असून, सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
ही घटना वाघोली येथील बाईफ रोड परिसरात घडली. सोनी संतोष जायभाय (मूळ रहिवासी कंधार, जिल्हा नांदेड) सध्या वाघोली येथे बायफ रोडवर वास्तव्यास असलेल्या या महिलेने हे कृत्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेत 11 वर्षांचा मुलगा साईराज संतोष जायभाय याचा जागीच मृत्यू झाला. तर 13 वर्षांची मुलगी धनश्री संतोष जायभाय गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
वाघोलीतील या घटनेनंतर सदर परिसरात प्रचंड तणावाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपी महिलेला ताब्यात घेतलं असून, नेमकं हे कृत्य का करण्यात आलं, याचा तपास सुरू आहे. मात्र अद्याप हत्येमागचं गूढ कायम आहे. हत्या करण्यामागे कौटुंबिक वाद की मानसिक तणाव? यामागचं नेमकं कारण शोधण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत. वाघोलीत सतत घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण असून, पोलिसांचं अशा घटनेकडे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे अशी कुजबूज स्थानिकांमध्ये पाहायला सुरू आहे. मात्र आता या हादरवणाऱ्या घटनेनंतर पोलीस तपासातून नेमकी कोणती बाब आणि गुपितं उघडकीस येतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.