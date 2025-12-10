'या तुमची आरती ओवाळते',वाहतूक पोलिसांनाही नाही जमलं ते पुणेकर महिलेने केलंय; VIDEOची संपूर्ण महाराष्ट्रात होतेय चर्चा!

Pune Viral Video: पुणेकर हे त्यांच्या अनोख्या व्यक्तिमत्त्वासाठी महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहेत. ते अतिशय नियमबद्ध आणि शिस्तबद्ध असतात. बोलण्यात ते कमी शब्द वापरतात, पण त्यांचे शब्द नेमके आणि प्रभावी असतात. कधीकधी त्यांचे बोलणे इतके तिखट असते की, ते थेट अपमानासारखे वाटते. लोक सांगतात की, पुणेकर कमी शब्दांतच समोरच्याला खूप जाणीव करून देतात. हा स्वभाव त्यांच्या दैनंदिन जीवनात दिसतो. नुकत्याच समोर आलेल्या एका व्हिडीओत रस्त्यावर नियम मोडणाऱ्यांना एक महिला सणसणीत प्रत्युत्तर देताना दिसतेय. अशा प्रकारचे वागणे पुणेकरांना वेगळे बनवते आणि इतरांना त्यांच्याबद्दल कुतूहल वाटते. पुण्याच्या फुटपाथवर काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
नियमांचे उल्लंघन केले तर पुणेकर कसे प्रतिसाद देतात, हे प्रसिद्ध आहे. ते उपहासाने, थेट बोलून किंवा कडक शब्दांत अपमान करू शकतात. कधी ते हलकेपणाने व्यंग्य करतात, तर कधी इतके कठोर बोलतात की, कानशिलात लागावी. अशा वागण्यामुळे नियम मोडणाऱ्यांना धडा मिळतो. पुणेकरांना न्याय आणि शिस्त खूप महत्वाची वाटते, त्यामुळे ते अशा गोष्टी सहन करत नाहीत. हा स्वभाव त्यांना समाजात आदर मिळवून देतो, पण कधीकधी तो अतिशय तीव्र असतो.
नुकत्याच एका व्हिडिओने पुणेकरांच्या या स्वभावाचे उत्तम उदाहरण दिले आहे. या व्हिडिओत एक महिला फुटपाथवरून दुचाकी चालवणाऱ्या लोकांना व्यंग्यात्मक पद्धतीने शिकवते. ती हात जोडून त्यांची 'आरती' ओवाळते आणि मागे धावते, जणू काही ते देव आहेत. हे पाहून हसू येते, पण त्यात अपमानाचा धारदार भाग आहे. अशा प्रकारे ती नियम मोडणाऱ्यांना जाणीव करून देते. हा व्हिडिओ पाहिल्यास पुणेकर कसे वेगळे प्रतिसाद देतात?, हे तुम्हाला पाहता येईल.
पुण्यात रस्त्यावर ट्रॅफिक जाम झाल्याने अनेक दुचाकीस्वार फुटपाथचा वापर करतात. अशा वेळी नियमांचे उल्लंघन होते आणि पादचाऱ्यांना त्रास होतो. या व्हिडिओत दाखवलेल्या घटनेतही असेच घडले. महिला त्या दुचाकीस्वारांच्या मागे धावली आणि त्यांना व्यंग्याने तिने त्यांना अपमानित केले. ही घटना पुण्यातील पाषाण परिसरातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा घटनांमुळे लोकांना नियम पाळण्याची जाणीव होते आणि समाजात शिस्त राहते. पुणेकर अशा प्रसंगी सक्रिय होतात आणि बदल घडवतात, हे यातून दिसते.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय झालाय. लाखो लोकांनी तो पाहिला आणि शेअर केलाय. त्यामुळे पुणेकरांच्या स्वभावाची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. काहींना हे हास्यास्पद वाटले, तर काहींनी महिलेच्या धैर्याचे कौतुक केले. अशा व्हिडिओमुळे नियम मोडणाऱ्यांना धडा मिळतो आणि इतरांना प्रेरणा मिळते. सोशल मीडिया हे असं व्यासपीठ आहे जिथे अशा घटना वेगाने पसरतात आणि लोकांच्या मतांचा प्रभाव वाढतो. पुण्यातील ही घटना आता राज्यभरात चर्चेचा विषय बनलीय.
उत्तर: पुणेकर हे शिस्तप्रिय, नियम पाळणारे आणि कमी पण अतिशय स्पष्ट बोलणारे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ते कमी शब्दांतही खूप खोचक आणि अपमानासारखे बोलू शकतात, म्हणूनच त्यांना “कडक आणि व्यंग्यकार म्हणून ओळखले जाते.
उत्तर: पुण्याच्या पाषाण भागात ट्रॅफिक जाममुळे काही दुचाकीस्वार फुटपाथवरून जात होते. तेव्हा एका महिलेने त्यांच्या मागे धावत हात जोडून व्यंग्याने “आरती ओवाळली” आणि त्यांना खोचक पद्धतीने अपमानित केले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला.
उत्तर: पुणेकरांना नियम मोडणे मान्य नसते. ते उपहास, व्यंग्य किंवा थेट कडक शब्दांत नियम मोडणाऱ्यांना जाणीव करून देतात. यामुळे नियम मोडणाऱ्यांना लाज वाटते, धडा मिळतो आणि इतर लोकांना भविष्यात नियम पाळण्याची प्रेरणा मिळते.