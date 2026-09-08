Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क मध्ये 1,000 IT इंजिनीयर रस्त्यावर का उतरले? संतापजनक कारण, PMRDA ला टाळे ठोकण्याची वेळ

पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क मध्ये 1,000 IT इंजिनीयर रस्त्यावर का उतरले? संतापजनक कारण, PMRDA ला टाळे ठोकण्याची वेळ

पुण्याच्या विकासात अपयशी ठरलेल्या 'पीएमआरडीए'ला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. चाकण-हिंजवडीतील वाहतूककोंडी, रखडलेला विकास आराखडा अन् पायाभूत सुविधांच्या अभावावरून महानगर नियोजन समितीने टीका केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 08, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:40 PM IST
पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क मध्ये 1,000 IT इंजिनीयर रस्त्यावर का उतरले? संतापजनक कारण, PMRDA ला टाळे ठोकण्याची वेळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क मध्ये 1,000 IT इंजिनीयर रस्त्यावर का उतरले? संतापजनक कारण, PMRDA ला टाळे ठोकण्याची वेळ
2
3
4
5