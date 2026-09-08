/पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क मध्ये 1,000 IT इंजिनीयर रस्त्यावर का उतरले? संतापजनक कारण, PMRDA ला टाळे ठोकण्याची वेळ

पुणे : पुणे महानगराच्या नियोजन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात गेल्या 10-11 वर्षांत अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. विकास आराखडा (डीपी), टीपी स्कीम, रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा अद्यापही प्रलंबित आहेत. पुण्याच्या विकासासाठी सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप असून, अकार्यक्षम यंत्रणेला टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे. असा आरोप महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी केला आहे.
चाकण आणि हिंजवडी परिसरातील वाहतूककोंडी आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवरून उद्योजकांनी केलेले आंदोलन हे या भागातील नियोजनाच्या गरजेचे निदर्शक आहे. शहरालगतच्या भागाचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी 'पीएमआरडीए'ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, विकास आराखडा आणि टीपी स्कीमबाबतची प्रगती तसेच पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्याची गरज आहे. बांधकाम परवानग्यांसोबत दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी यावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पीएमआरडीएचा विकास आराखड्यासह ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’बाबत पुणे महानगर नियोजन समितीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. विकास आराखडा रद्द करण्यासह स्ट्रक्चरल प्लॅनबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगर प्रदेशाच्या नियोजन प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता आणि कायदेशीर चौकट आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
महानगर नियोजन समितीच्या घटनात्मक भूमिकेचा विचार करून पुढील नियोजन प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा (एसपीए) दर्जा आणि स्ट्रक्चरल प्लॅनचे अधिकार यांचा फेरआढावा घ्यावा. बांधकाम परवानग्या आणि विकास आराखड्याबाबत नगररचना विभाग व जिल्हाधिकारी यांची भूमिका पूर्ववत करण्याबाबत शासनाने विचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
पुणे महानगर प्रदेशातील नगर वसाहतींना (टाउनशिप) देण्यात आलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या (एसपीए) दर्जाचाही आढावा घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. संबंधित नियम व जबाबदाऱ्यांची पूर्तता झाली आहे की नाही, याची तपासणी करून आवश्यकतेनुसार निर्णय घ्यावा, असेही सांगण्यात आले.
पीएमआरडीच्या मागील कामकाजाची कायदेशीर तपासणी करून त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी भसे, कुलकर्णी आणि तारे यांनी केली. चाकण-हिंजवडीतील वाहतूककोंडी, रखडलेला डीपी आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.