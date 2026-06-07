/पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT हब मध्ये काम करणाऱ्यांची सर्वात मोठी समस्या कायमची संपणार? मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्ट PMRDA ला आदेश दिले

Pune IT Hub Metro : पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्क हे भारतातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे IT पार्क आहे. अनेक मोठ्या इंटरनॅशनल IT कंपन्यांची कार्यालयाचे येथे आहेत. हजारो कर्मचारी येथे रोज नोकरीसाठी येतात. हिंजवडी IT पार्क परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी ही सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. IT पार्कमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांची या समस्येतून कायम स्वरुपी सुटका होणार आहे. हिंजवडी IT हब परिसरात थेट मेट्रो धावणार आहे. या मेट्रोला विलंब झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 जूनपर्यंत हिंजवडी IT पार्कमधील मेट्रो सुरु करण्याचे आदेश PMRDA ला दिले आहेत.
पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोचा पहिला टप्पा 30 जूनपर्यंत सुरू करा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पीएमआरडीएला दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे महिन्यात मेट्रो सुरु होणार असं म्हटलं होतं मात्र काम न झाल्याने मेट्रोला विलंब झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठकीत 30 जून पर्यंत हिंजवडी शिवाजीनगर मेट्रोचा पहिला टप्पा सुरू करा असे आदेश दिले आहेत.
हिंजवडी शिवाजीनगर मेट्रो मॉल पुण्यातल्या आयटी हब मध्ये काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे महिन्याची मेट्रो सुरु होणार असल्याचा टाईम बॉण्ड दिला होता मात्र ती झाली नाही. येत्या महिनाभरात शेरवासीयांना हिंजवडी मेट्रो चा अर्धा प्रवास करता येणार आहे बारा स्थानक यासाठी सुरू करण्यात येणार आहेत.
23 स्टेशन आणि 20 मिनिटांचा प्रवास
हिंडवडी IT पार्कमध्ये मोठ्या प्रमाणाच वाहतूक कोंडी होते. या वाहतूक कोंडीवर तोडगा म्हणून मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आला. 23 स्थानके असलेल्या या संपूर्ण मार्गावर मेट्रोच्या तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. ताशी 80 मैल वेग आणि आपत्कालीन ब्रेकची चाचणी घेण्यात आली. ट्रेनचे प्रवेग (वेग वाढवण्याची क्षमता), ब्रेकिंग सिस्टीम, सिग्नलिंग आणि वीज पुरवठ्याची चाचणी घेण्यात आली. स्थानकांवरील स्वयंचलित ट्रेन नियंत्रण (ATC) आणि प्लॅटफॉर्म स्क्रीन डोअर्स (PSD) यांच्यातील समन्वयाची तपासणी करण्यात आली. ही चाचणी पूर्णपणे यशस्वी झाली, कोणतीही तांत्रिक त्रुटी नोंदवली गेली नाही. गर्दीच्या वेळेस हिंजवडी ते शिवाजीनगरला प्रवास करायला 45 ते 60 मिनिटे लागतात. पण एकदा हा 23.3 किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग कार्यान्वित झाल्यावर, केवळ 20 ते 25 मिनिटे लागतील.
हिंजवडी टप्पा 1, 2 आणि 3 मध्ये काम करणाऱ्या लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांची वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणापासून सुटका होणार आहे. दररोज दोन लाखांहून अधिक लोक या मार्गाचा वापर करतील. सिव्हिल कोर्ट स्थानकावर, तुम्ही पुण्याच्या इतर दोन मेट्रो मार्गांवर (पीसीएमसी-स्वारगेट आणि वनाज-रामवाडी) ट्रेन बदलू शकता.