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पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT हब मध्ये काम करणाऱ्यांची सर्वात मोठी समस्या कायमची संपणार? मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्ट PMRDA ला आदेश दिले

 पुण्याच्या हिंजवडी IT पार्क मध्ये काम करणाऱ्यांना सध्या एका मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागतो. त्यांची या समस्येतून कायमस्वरुपी सुटका होणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 07, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:53 PM IST
पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT हब मध्ये काम करणाऱ्यांची सर्वात मोठी समस्या कायमची संपणार? मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्ट PMRDA ला आदेश दिले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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