पुण्यातील हॉटेलमध्ये सुरु होता धक्कादायक प्रकार! येरवडा पोलिसांची मोठी कारवाई

पुणे क्राईम न्यूज: हॉटेलमध्ये ग्राहकांना फोनवरून मुलींचे बुकिंग करून त्यांना अनैतिक व्यापारासाठी लॉजवर पाठवले जात होते. कल्याणीनगर, येरवडा परिसरातील दोघांना येरवडा पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी छापा टाकून दोन पीडित महिलांची सुटका केली असून, या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील संबंधित कलमांसह अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
येरवडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पेट्रोलिंग सुरू असताना पोलिसांना गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, हॉटेल गोल्डन ए.आर.सी., शास्त्रीनगर, येरवडा येथे एक इसम व त्याचे साथीदार ग्राहकांना फोनवरून बुकिंग करून मुलींना अनैतिक व्यापारासाठी पाठवितात. ग्राहकांच्या मागणीनुसार कल्याणीनगर, येरवडा परिसरातील लॉजवर मुलींना पाठविले जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उमेश गिते यांना तातडीने ही माहिती देण्यात आल्यानंतर त्यांनी तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. पोलिसांनी माहितीची पडताळणी करून बनावट ग्राहक हॉटेल गोल्डन ए.आर.सी. येथे पाठविला. त्यानंतर पाळत ठेवून छापा टाकण्यात आला. या कारवाईत अनैतिक व्यापारासाठी प्रवृत्त केलेल्या दोन पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली.
पीडित महिलांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्याकडून हा व्यवसाय करवून घेणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी तपास पथकाने कारवाई केली. पोलीस उपनिरीक्षक किशोर बेरड, पोलीस अंमलदार शैलेश वाबळे, गणेश पालवे आणि सोमनाथ गायकवाड यांनी सापळा रचून अप्पर खराडी रोड परिसरातून दोन इसमांना ताब्यात घेतले.
चौकशीत त्यांची नावे राज राजेशाम सविता (वय २८, रा. खराडी, पुणे) आणि सुनिल शिवाजी शिंदे (वय ३७, रा. काळेपडळ, हडपसर, पुणे) अशी असल्याचे समोर आले. दोन्ही आरोपींविरुद्ध दि. १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी येरवडा पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. ३५०/२०२६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यांना पोलीस कोठडी दिली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
ही कारवाई पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस सहआयुक्त संजय दराडे, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, पूर्व प्रादेशिक विभागाचे पोलीस उपायुक्त चिलुमुला रजनीकांत, परिमंडळ ४ चे सहायक पोलीस आयुक्त सुनील जैतापूरकर, येरवडा विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उमेश गिते, श्रीमती शारदा कोकाटे (गुन्हे) आणि पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) केशव दिंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
तपास पथकाचे प्रभारी अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक किशोर बेरड यांच्या नेतृत्वाखाली सपोनि शरद देठे, पोलीस हवालदार रामेश्वर नवले, पोलीस हवालदार कोकणे, तसेच पोलीस अंमलदार शैलेश वाबळे, गणेश पालवे, सोमनाथ गायकवाड, सागर दळवी, लक्ष्मण ढोकळ, नितीन चांदणे, नागेश कुंजटवाड, प्रशांत कांबळे, साईनाथ म्हस्के, नटराज सुतार, संदीप धाडवड आणि महिला पोलीस अंमलदार ज्योती नाईक यांनी ही कारवाई केली.