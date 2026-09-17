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पुण्यातील हॉटेलमध्ये सुरु होता धक्कादायक प्रकार! येरवडा पोलिसांची मोठी कारवाई

अनैतिक व्यापार करणाऱ्या दोघांना येरवडा पोलिसांनी अटक केली आहे.  हॉटेलवर छापा टाकत दोन पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 17, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:11 PM IST
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सुरु होता धक्कादायक प्रकार! येरवडा पोलिसांची मोठी कारवाई

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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