Explained : ZP साठी अजित पवारांच्या बालेकिल्ल्यात कोणत्या लढती? NCP ला सहानुभूती मिळणार का? A to Z माहिती पाहाच!

चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया, पुणे : (Pune ZP Election 2026) अतिशय भीषण (Ajit Pawar Plane Crash) विमान अपघातात महाराष्ट्रातील धडाडीचं नेतृत्तंव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अजित पवार यांचा मृत्यू ओढावला. अजित पवार यांच्या अकाली जाण्याने पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक अर्थातक झेडपी इलेक्शनचं सगळं चिञंच पालटून गेलं. राष्ट्रवादी भाजपने तर प्रचारच बंद करून टाकला, त्यामुळे निकालात (NCP AP) राष्ट्रवादीच्या घड्याळाला प्रचंड सहानुभूती मिळणार का? हेच पाहायचंय. तरीही राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पुणे झेडपीत नेमक्या लढती आहेत त्यावर एक नजर टाकुयात.
अजितदादांशी दोन हात करण्याची पूर्ण तयारी भाजपने करून ठेवली होती त्यासाठी भोर, पुरंदरच्या माजी काँग्रेस आमदारांनाही भाजपात आणून ठेवलेलं. पण, ऐन झेडपी इलेक्शनच्या तोंडालाच अजित पवारांचं विमान बारामती धावपट्टीनजीक कोसळलं आणि सगळंच होत्याचॆ नव्हतं होऊन बसलं. अख्खा जिल्हा दु:खाच्या सागरात बुडून गेल्याने राष्ट्रवादीपाठोपाठ भाजपने जाहिर प्रचार बंद करून टाकलाय. स्थानिक उमेदवारांनीच घरोघरी पञकं वाटून कसंबसं चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न चालवलाय.
पुणे जिल्ह्यात 73 झेडपी गटांसाठी तर 13 तालुका पंचायत समित्यांमधील 146 गणांसाठी ही निवडणूक लागलीय. दोन्ही राष्ट्रवादी घड्याळावरच लढताहेत. त्यामुळे इंदापुरात दत्ताञय भरणे आणि हर्षवर्धन पाटील हे दोन्ही कट्टर राजकीय विरोधक चक्क एकञ आलेत. त्यांची मुलं निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. भाजपच्या प्रवीण मानेंनी या दोन आजीमाजी मंञ्यांच्या एकञ येण्याविरोधात कडाडून टीका केलीय. तर विरोधकांना आमच्यातील राजकीय दुहीचा फायदा उचलता येऊ नये म्हणून आम्ही एकञ आलोत असा दावा या दोघांनी सुरूवातीलाच करून टाकला. तिकडे प्रदीप गारटकर देखील भाजपसोबत जाऊन बसलेत त्यामुळे इंदापूर झेडपी इलेक्शन रंगतदार ठरेल.
याउलट आंबेगावात माञ वळसेपाटील आणि देवदत्त निकम यांच्यातील राजकीय हाडवैरामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी एकञ येऊ शकल्या नाहीत त्यामुळे दोन्ही सेना + तुतारी विरूद्ध घड्याळ असं चिञ बघायला मिळतंय. जुन्नरमध्येही शिंदेंच्या शिवसेनेविरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी ठाकरेंच्या सेनेला सोबत घेऊन लढताहेत. पुरंदरमधेही शिंदेसेना विरूद्ध भाजप विरूद्ध राष्ट्रवादी अशी तिरंगी लढत आहे. भोर आणि दौंडमध्ये भाजप विरूद्ध राष्ट्रवादी असा थेट सामना आहे तर नेहमीप्रमाणे घड्याळाचे पारडं जड वाटतंय. थोडक्यात कायतर अनेक ठिकाणी दुरंगी तिरंगी लढती बघायला मिळताहेत. आता आपण 2017 सालचं पुणे झेडपीतलं पक्षीय बलाबल पाहुयात.
पुणे झेडपी 2017
पक्षीय बलाबल
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 43
काँग्रेस - 7
शिवसेना - 14
भाजप - 7
लोकशाही क्रांती - 1
रासप - 1
अपक्ष - 2
2017 मध्ये याच निकालात मोठा फेरबदल करण्याचा भाजपचा प्रयास होता पण अजितदादांच्या अकाली exit ने पुणे झेडपीच्या प्रचारातला रंग पुरता उडून गेलाय. त्यामुळे आता मतदान आणि नंतर निकालाची वाट पाहणे एवढंच राजकीय पक्षांच्या हातात आहे.