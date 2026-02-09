Pune ZP Election Result : वैयक्तिक आव्हानं ते अस्तित्वाचा संघर्ष...; पुणे जिल्हा परिषदेतील चुरशीच्या लढाया कोणत्या?

Pune ZP Election Result : जिल्हा परिषद आणि नगरस पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यानंतर आता या मतदान प्रक्रियेत नागरिकांना कोणाला कौल दिला हे काही क्षणांमध्ये जाहीर होईल. तत्पूर्वी राज्यातील महत्त्वाच्या अशा पुणे जिल्हा परिषदेतील राजकीय लढती या सातत्यानं लक्ष वेधताना दिसल्या. वैयक्तिक आणि पक्षांतर्गत आव्हानांसमवेत इथं भावनेचं राजकारण जोरावर दिसलं. अशा या पुणे झेडपीमध्ये महत्त्वाच्या लढती कोणत्या? त्याचाच हा आढावा...
पुण्यातील या तुल्यबळ लढती पाहता नेत्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना मतदार स्वीकारतात का आणि त्यांना जिल्हा परिषदेवर जाण्याची संधी मिळते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.