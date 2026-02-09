English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Pune ZP Election Result : वैयक्तिक आव्हानं ते अस्तित्वाचा संघर्ष...; पुणे जिल्हा परिषदेतील चुरशीच्या लढाया कोणत्या?

Pune ZP Election Result : वैयक्तिक आव्हानं ते अस्तित्वाचा संघर्ष...; पुणे जिल्हा परिषदेतील चुरशीच्या लढाया कोणत्या?

Pune ZP Election Result : पुणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानानंतर 13 ठिकाणी झेड पी पंचायत समिती इलेक्शन ची मतमोजणी होत आहे. इथं झेडपी गटाच्या 73 तर पंचायत समितीच्या 146 गणांसाठी ही मतमोजणी होतेय.   

सायली पाटील | Updated: Feb 9, 2026, 08:58 AM IST
Pune ZP Election Result : जिल्हा परिषद आणि नगरस पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यानंतर आता या मतदान प्रक्रियेत नागरिकांना कोणाला कौल दिला हे काही क्षणांमध्ये जाहीर होईल. तत्पूर्वी राज्यातील महत्त्वाच्या अशा पुणे जिल्हा परिषदेतील राजकीय लढती या सातत्यानं लक्ष वेधताना दिसल्या. वैयक्तिक आणि पक्षांतर्गत आव्हानांसमवेत इथं भावनेचं राजकारण जोरावर दिसलं. अशा या पुणे झेडपीमध्ये महत्त्वाच्या लढती कोणत्या? त्याचाच हा आढावा... 

  • भोरचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या पत्नी स्वरूपा या उत्रौली - कारी गटातून भाजपकडून मैदानात उतरल्या आहेत. त्यांचा सामना जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराशी आहे.
  • शिरूरचे माजी आमदार अशोक पवार यांच्या पत्नी व जिल्हा परिषदेच्या माजी सभापती सुजाता पवार या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून निवडणूक लढत आहेत.
  • जुन्नर तालुक्यातील बोरी - खोडद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष पांडुरंग पवार यांच्या सूनबाई कविता पवार यांनी अपक्ष उमेदवारी कायम ठेवत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला थेट आव्हान दिले आहे.

हेसुद्धा वाचा : Maharashtra ZP Election Result LIVE: झेडपी, पंचायत समितीत गुलाल कुणाचा? निकालाचे सर्व अपडेट एका क्लिकवर

  • आंबेगावात जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील आणि अरुण गिरे यांच्या अटीतटीची लढत होण्याची शक्यता आहे. या ठिकाणी शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) एकत्र लढत आहेत. तर दोन्ही राष्ट्रवादी एकमेकांसमोर लढत आहेत.
  • खेडमध्ये भाजपमधून राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केलेल्या शरद बुट्टे पाटील यांच्या पत्नी सुनीता बुट्टे पाटील यांच्या विरोधात आमदार बाबाजी काळे यांच्या भगिनी राजश्री जैद असून, शिंदेसेनेच्या निशा गोरे देखील रिंगणात आहे.
  • दौंड तालुक्यातील खडकी गटात दिवंगत माजी आमदार कृष्णराव जगदाळे यांचे पुत्र वीरधवल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवत आहेत. तसेच, बोरीपार्धी गटात माजी आमदार रमेश थोरात यांचे पुत्र तुषार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली आहे.
  • इंदापूर तालुक्यात माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची मुलगी अंकिता पाटील या दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहेत. यावेळी त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आहेत. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा मुलगा श्रीराज भरणे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी मिळाली आहे.

पुण्यातील या तुल्यबळ लढती पाहता नेत्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना मतदार स्वीकारतात का आणि त्यांना जिल्हा परिषदेवर जाण्याची संधी मिळते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Pune ZP Election Result LivePune ZP Election Resultpune newsZPZP election

