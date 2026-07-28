/अजित पवारांच्या नावे पुणेकरांना मिळणार 3 मोठ्या योजना, पुणे ZP कडून ₹3330000000 बजेटला मंजुरी; कसा होणार फायदा?

पुणे जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी सुमारे ₹333 कोटींच्या पुरवणी अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, कृषी विकास, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा प्रकल्पांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो. आगामी काळात विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे.
यंदाच्या पुरवणी अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) आधारित शेतीला प्रोत्साहन. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पीक व्यवस्थापन, रोगांचे लवकर निदान, हवामानाचा अंदाज आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर करण्यास मदत केली जाणार आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढविण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
पर्यावरणपूरक विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेने सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठीही निधीची तरतूद केली आहे. शासकीय इमारती, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि इतर सार्वजनिक संस्थांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे वीज खर्चात बचत होण्यासोबतच स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढेल. ऊर्जा स्वावलंबन आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पुरवणी अर्थसंकल्पामधून ग्रामीण रस्ते, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गावांमध्ये मूलभूत सुविधा सुधारण्याबरोबरच विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महिलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी आणि ग्रामीण भागातील वंचित घटकांसाठी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसही या निधीमुळे गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्यानावे पुणेकरांना 3 योजना मिळणार आहेत. यामध्ये 'माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार उद्यानगौरव पुरस्कार योजना', 'लोकनेते अजित पवार पशुधन समृद्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम', 'अजित पवार कृषी समृद्धी प्रशिक्षण योजनां'चा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, जलसंधारणाची कामे मजबूत करणे आणि नैसर्गिक संसाधनांचा प्रभावी वापर करणे, ही या अर्थसंकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. सूक्ष्म सिंचन, पाणी साठवण, मृदसंधारण आणि कृषीपूरक उपक्रमांना चालना देण्याचा निर्णयही यामध्ये समाविष्ट आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत शेतीला बळ देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने विकासात्मक दृष्टीकोन स्वीकारल्याचे दिसून येते.
₹333 कोटींच्या या पुरवणी अर्थसंकल्पामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञान, ऊर्जा, शेती आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होणारी गुंतवणूक रोजगारनिर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यास मदत करू शकते. विकासाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, निधीचा प्रभावी वापर आणि वेळेत कामांची अंमलबजावणी यावर भर दिल्यास या अर्थसंकल्पाचा लाभ ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात मिळू शकतो.