'माझ्यावर दोन वेळा....,' नांदेडमधील जीवघेण्या हल्ल्यानंतर पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'माझ्या वडिलांनाही...'

शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर नांदेड येथील गुरुद्वाराबाहेर जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. निहंग शीख जसपाल सिंग याने कृपाणने बादल यांच्यावर हल्ला केला. सुरक्षारक्षकाने हल्लेखोराला अडवल्याने बादल यांच्या फक्त हाताला दुखापत झाली. यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथे त्यांच्या हाताची सर्जरी करण्यात आली. हल्ल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी रुग्णालयाच्या पायऱ्यांवरुन बादल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला आणि आपल्याला बरं वाटत असल्याची माहिती दिली. तसंच आपण आता कोणालाही घाबरत नसल्याचं सांगितलं.
"मी अगदी ठीक आहे. पंजाब आणि देशात शांतता नको असलेल्या अनेक शक्ती कार्यरत आहेत. त्यांना वाटतं की शिरोमणी अकाली दल त्यांच्या उद्देशाच्या मार्गातील अडथळा आहे," असं ते म्हणाले. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी आणि सुरक्षा कर्मचारी उपस्थित होते.
पुढे ते म्हणाले, "ना मी घाबरलो आहे, ना मी घाबरणार आहे. सर्व काही ईश्वराच्या हातात आहे. मी गुरू गोविंद सिंगजी महाराज यांचे आभार मानतो." नांदेड शहराच्या बाहेरील 'गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत' येथे 'कृपाण'ने केलेल्या हल्ल्यात बादल जखमी झाले. अकाली दलाच्या प्रमुखांवर हल्ला होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. दोन वर्षांपूर्वी, अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर प्रायश्चित्त करत असताना त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न करण्यात आला होता.
"जे घटक पूर्वीपासून सक्रिय आहेत, त्यांनीच वर्षभरापूर्वी माझ्यावर जीवघेणा हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि आता पुन्हा तसाच प्रयत्न केला. पंजाबमधील परिस्थितीवर ताबा मिळवणं आणि तेथील शांतता भंग करणे हा त्यांचा उद्देश आहे; अकाली दलाचा अध्यक्ष म्हणून मी हे कधीही होऊ देणार नाही. माझ्या वडिलांनीही असे कधी होऊ दिले नाही. दोन्ही वेळा त्यांनी माझ्यावर अत्यंत पवित्र अशा ठिकाणी हल्ले केले," असं ते म्हणाले.
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਕਦੇ ਝੁਕੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੁਕਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ… pic.twitter.com/PFZLWQo50t— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 14, 2026
दरम्यान डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "शस्त्रक्रिया दीड तास चालली. त्यांना 'टेंडन'ची (स्नायूबंधाची) दुखापत झाली होती आणि धारदार वस्तूमुळे खोलवर जखम झाली होती. त्यांच्या टेंडनची दुरुस्ती करण्यात आली. प्लास्टिक सर्जनने त्यांच्या 'अल्नार आर्टरी' आणि मज्जातंतूचीही (नर्व्ह) दुरुस्ती केली. ते आता धोक्याबाहेर आहेत".