अमित ठाकरेंनी मोदींचा फोटो हटवला, राज ठाकरे काय म्हणाले? महापुरुषांच्या रांगेत....

Raj Thackarey On Narendra Modi Photo : अमित ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील सरकारी तंत्रशिक्षण महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. यावेळी महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांच्या ऑफिसमध्ये छत्रपती संभाजी महाराज, ज्योतिबा फुले, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या फोटोंसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लावण्यात आल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच इतर महापुरुषांच्या रांगेत मोदींचा फोटो का लावलाय असा प्रश्न विचारला. यावेळी पुढे काही बोलण्याच्या आत मनसेचे कार्यकर्ते प्रशांत कनोजिया, विक्रांत भिलारे इत्यादींनी नरेंद्र मोदींचा फोटो भिंतीवरुन हटवला. याघटनेनंतर कॉलेजच्या मुख्याध्यापकांनी अमित ठाकरे आणि त्यांच्यासह 20 ते 25 जणांवर गुन्हा दाखल केला. या फोटो भिंतीवरून काढणाऱ्या दोघांना अटक सुद्धा झाली, मात्र आता या संपूर्ण प्रकरणावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाष्य केलं आहे.
ठाण्यात मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात रविवारी राज ठाकरे बोलत होते. यावेळी सुरुवातीला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले की, 'आज अचानक का मेळावा, असा अनेकांना प्रश्न पडला, दहीहंडी काल झाली अविनाशने मुंबईतील सर्वात चांगली दहीहंडी केली. नाच नाही गाणी नाही जय जय महाराष्ट्रच्या तालावर सगळे जण नाचत होते. बऱ्याच घटना घडल्या काही घटनांवर मी सोशल मीडियावर भाष्य केलं. पण ते रोज लिहिण्यापेक्षा कधीतरी बोललेलं बरं वाटतं'.
अमित ठाकरे यांनी महाविद्यालयातील मोदींचा फोटो हटवल्या प्रकरणी बोलताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले की, ' मध्यंतरी एक प्रकरण झालं. अमित पुण्यात गेला असताना मोदींच्या फोटो काढण्यावरुन वाद झाला. छ. शिवाजी महाराज, बाबासागेब आंबेडकर, फुले या सगळ्या मंडळींच्या रांगेत दुसरं कोणी नाही बसू शकतं. सरकारी कार्यालयात, पंतप्रधानांचा फोटो लावला पाहिजे. कारण ते पंतप्रधान आहेत. शेवटी मतभेद असूदेत. पण मोदींचा फोटो दुसऱ्या भिंतीवरती लावा महापुरुषांच्या त्या रांगेत नाही. ज्या काही सरकारी शाळा आहेत कार्यालयात त्यांनी ही फोटो लावावेत फक्त ही गोष्ट पाळणं गरजेचं आहे. कोणासोबत कोणते फोटो लागले पाहिजेच. कोणते फोटो कोणत्या भिंतीवरती लावले पाहिजेत हे कळलं पाहिजे'.