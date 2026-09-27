'साधेपणाने लग्न झाली, त्यांना पोरं झाली नाहीत का?', विखे-पाटलांचे विधान चर्चेत, दुष्काळाचा दाखला देत म्हणाले...

राधाकृष्ण विखे पाटील गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. अलीकडेच त्यांनी केलेले एक वक्तव्य चांगलंच गाजतंय. दुष्काळात लग्नाचा डामडौल कशाला? साधेपणाने लग्न करा, असा सल्ला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.
दुष्काळाचं संकट, पाऊस कमी आणि दुसरीकडे लग्नातील डामडौलावर होणारा वारेमाप खर्च! याच मुद्द्यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी थेट आवाहन केलंय. यावर्षी तरी लग्नातील मोठेपणा थांबवा, साधेपणाने लग्न करा, अशी विनंती विखे पाटलांनी केली. एवढंच नाही, तर कोविडच्या काळात साधेपणाने लग्न झाली, मग त्यांना पोरं झाली नाहीत का? अशी मिश्किल टिप्पणी करत त्यांनी लग्नातील अनाठायी खर्चावर टोला लगावलाय. दरम्यान, तुकाराम मुंडे यांच्या कारवाईमुळे दुधातील भेसळ थांबली आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचा दावाही विखे पाटलांनी केला.
विखे पाटील पुढे म्हणाले की, माझ्या मुलाचे लग्न मी सामुदायिक विवाह सोहळ्यातच केलंय. कोविड काळात 50 लोकांमध्ये लग्न झाली. दुष्काळाच्या परिस्थितीत 50 ते 100 लोकांमध्ये लग्न झाली पाहिजेत. यासाठी नियम झाले पाहिजेत. उधळपट्टी थांबली पाहिजे. परिस्थिती नुसार काही निर्णय घेतले पाहिजे, असं त्यांनी म्हटलं.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, 'अशा परिस्थितीमध्ये संवेदनशीलता ठेवणे आवश्यक आहे. थोडं खर्च कमी करणे किंवा आवश्यक गोष्टींवरच खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्या गोष्टी टाळता येऊ शकतात, कमी प्रमाणात करता येऊ शकतात, तसे केले पाहिजे. बचत करून दुष्काळासाठी मदत करू शकतो का हे पाहिले पाहिजे.'
लग्न धमधूमीत कोण करत हे लोक. सम्राट लोक आहेत ते करत आहेत. सामान्य हा साधेपणाने लग्न करतो, असा टोला शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे.