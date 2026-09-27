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'साधेपणाने लग्न झाली, त्यांना पोरं झाली नाहीत का?', विखे-पाटलांचे विधान चर्चेत, दुष्काळाचा दाखला देत म्हणाले...

दुष्काळात लग्नाचा डामडौल कशाला..? साधेपणाने लग्न करा..कोविडमध्ये साधेपणाने लग्न झाली , त्यांना पोरं झाली नाहीत का..?’ – मंत्री विखेंची बाजार समितीच्या कार्यक्रमात मिश्किल टिप्पणी

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 27, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 03:13 PM IST
'साधेपणाने लग्न झाली, त्यांना पोरं झाली नाहीत का?', विखे-पाटलांचे विधान चर्चेत, दुष्काळाचा दाखला देत म्हणाले...
Image Credit: Radhakrishna Vikhe Patil

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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