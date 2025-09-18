राहुल गांधींचा मतचोरीच्या आरोपांचा नवा बॉम्ब, कर्नाटकात मतं डिलीट तर महाराष्ट्रात मतं वाढवल्याचा आरोप

उर्वशी खोनासह (प्रतिनिधी) नवी दिल्ली : विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर नवा बॉम्ब टाकला आहे. काँग्रेस समर्थकांची नावं मतदारयादीतून वगळली जात असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे. देशभरात दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि ओबीसी मतदारांचं नाव संगणकीकृत पद्धतीने वगळले जात असल्याचं म्हणत राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत अनेक पुरावेही सादर केले. राहुल गांधीच्या या आरोपांनतर पुन्हा एकदा देशाच्या राजकारणात खळबळ उडालीय. तर भाजपने राहुल गांधींवर जोरदार पलटवार केला.
राहुल गांधी मतचोरीसंदर्भात कोणता हायड्रोजन बॉम्ब फोडणार याकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं. राहुल गांधींची पत्रकार परिषद 24 तास लांबली होती त्यामुळं त्याची उत्सुकता आणखी ताणली गेली होती. राहुल गांधींच्या आजच्या पत्रकार परिषदेत मतचोरीच्या आरोपांचा पुढचा अंक पाहायला मिळाला. ज्या मतदारसंघात काँग्रेसचं वर्चस्व होतं अशा मतदारसंघात मतं डिलीट करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. शिवाय काही मतदारसंघात भाजपनं स्वतःचं प्राबल्य वाढवण्यासाठी मतदारही वाढवल्याचा आरोप केलाय.
कर्नाटकच्या आळंदमध्ये 6 हजार 18 नावं वगळली. कर्नाटकबाहेरचे मोबाईल नंबर वापरुन नावं वगळण्यात आली. पहाटे 4 वाजताच 36 सेकंदात नाव डिलीट केली गेली. काँग्रेस जिंकू शकेल अशा ठिकाणी ही नावं वगळली गेली. चंद्रपूरच्या राजुरा मतदारसंघात 6 हजार 850 मतदार वाढवले. UQ, JJW अशी मतदारयादीत नावं आणली. सॉफ्टवेअरचा वापर करुन अर्ज करण्यात आले. लोकशाहीची हत्या करणा-यांना पाठीशी घातलं. आयुक्त ज्ञानेश कुमार मतचोरांना वाचवत आहेत. अल्पसंख्याक मतदारांना टार्गेट केलं जातंय असंही राहुल गांधी म्हणाले.
कर्नाटकातील काँग्रेस आमदार बीआर पाटील यांनीही राहुल गांधींचे आरोप बरोबर असल्याचं सांगितलंय. 2018मध्येही मतचोरीचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर मतं डिलीट करण्याचा प्रयत्न झाला तो हाणून पाडल्याचा दावाही पाटील यांनी केला. राहुल गांधींनी आजच्या केलेल्या आरोपांबाबत निवडणूक आयोगाला एक आठवड्याची मुदत दिलीय. निवडणूक आयोगानं यावर कारवाई न केल्यास काँग्रेस पुढची भूमिका घेणार असल्याचा इशारा राहुल गांधींनी दिला आहे. एवढंच नव्हे तर आज हायड्रोजन बॉम्ब फोडला नाही, हायड्रोजन बॉम्ब अजून बाकी असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा : Sharad Pawar on Modi: 'मला मोदींना सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही,' शरद पवार असं का म्हणाले?
राहुल गांधींच्या या आरोपांचा निवडणूक आयोगानं इन्कार केलाय. राहुल गांधी म्हणतात तशी कोणतीही मतं डिलीट करता येत नाही किंवा मतं वाढवताही येत नाही असं निवडणूक आयोगानं म्हटलंय. राहुल गांधींच्या आरोपांचा भाजपनं तिखट शब्दात समाचार घेतलाय. राहुल गांधींचा घटनात्मक संस्थावर विश्वास नसल्याचा टोला भाजपनं लगावलाय. तर राहुल गांधी रडीचा डाव खेळत असल्याचंही भाजपनं म्हटलं आहे.
भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनंही राहुल गांधींच्या आरोपांवर पलटवार केलाय. राहुल गांधी काहीही पुरावे नसताना बिनबुडाचे आरोप करत असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलाय. तर आरोप काय करता, पुरावे द्या. राहुल गांधी निवडणूक आयोगावर पुरावे दाखवून आरोप करतायेत. निवडणूक आयोग मात्र त्यावर मोघम उत्तरं देताना दिसतोय. राहुल गांधींचा हा बॉम्ब हायड्रोजन बॉम्ब नसला तरी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासहर्तेवर प्रश्नचिन्हं निर्माण करणारा अणुबॉम्ब तर नाही ना अशी चर्चा जनमानसात सुरु झालीये.
राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर कोणते आरोप केले आहेत?
राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की, काँग्रेस समर्थक मतदारांची नावं मतदार यादीतून संगणकीकृत पद्धतीने वगळली जात आहेत. विशेषतः दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि ओबीसी मतदारांना टारगेट केलं जात आहे. कर्नाटकच्या आळंद मतदारसंघात 6,018 नावं वगळण्यात आली, तर महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघात 6,850 मतदारांची नावं जोडली गेली. यासाठी सॉफ्टवेअर आणि कर्नाटकबाहेरील मोबाईल नंबरचा वापर झाला असा त्यांचा दावा आहे.
राहुल गांधी यांनी कोणत्या पुराव्यांचा उल्लेख केला?
राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत कर्नाटकच्या आळंद मतदारसंघात 6,018 मतदारांची नावं वगळण्याचे आणि महाराष्ट्राच्या राजुरा मतदारसंघात 6,850 मतदारांची नावं जोडण्याचे पुरावे सादर केले. त्यांनी दावा केला की, हे कृत्य स्वयंचलित सॉफ्टवेअरद्वारे आणि बाहेरील मोबाईल नंबर वापरून केलं गेलं. उदाहरणार्थ, पहाटे 4 वाजता 36 सेकंदात नावं वगळली गेली. तसेच, काही प्रकरणांत मतदारांना त्यांची नावं वगळल्याची माहितीच नव्हती, असं त्यांनी सांगितलं.
निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांच्या आरोपांना काय उत्तर दिलं?
निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांचे आरोप निराधार आणि चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे. आयोगाने स्पष्ट केलं की, कोणत्याही मतदाराचं नाव ऑनलाइन वगळलं जाऊ शकत नाही आणि नाव वगळण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला आपलं मत मांडण्याची संधी दिली जाते. आळंद मतदारसंघात 2023 मध्ये नाव वगळण्याचे अयशस्वी प्रयत्न झाले होते, ज्यावर आयोगाने स्वतःहून FIR दाखल केली होती.