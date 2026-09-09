/‘राहुल गांधी VVIP नाहीत’; मानहानिप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला उशीर, CJI सूर्यकांत काय म्हणाले?

काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित एका फौजदारी मानहानिप्रकरणात बुधवारी, 9 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी बराच काळ झाली नसल्याचा मुद्दा तक्रारदाराच्या वकिलांनी उपस्थित केला. त्यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायालयासमोर सर्व प्रकरणांकडे समान पद्धतीने पाहिले जाते, असे स्पष्ट केले. लवकर सुनावणी हवी असल्यास त्यासाठी नियमानुसार अर्ज करण्यासही सांगण्यात आले.
तक्रारदाराच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी राहुल गांधी यांच्या याचिकेची सुनावणी मागील काही महिन्यांपासून झालेली नसल्याचा मुद्दा मांडला. राहुल गांधी हे कोणतेही VVIP नसल्याने त्यांचा खटला स्वतंत्रपणे आणि लवकर ऐकला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली. हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे न्यायसंस्थेच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.
यावर CJI सूर्यकांत यांनी तक्रारदाराच्या बाजूला नियमानुसार प्रक्रिया पाळण्यास सांगितले. लवकर सुनावणी हवी असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज दाखल करावा, असे निर्देश देण्यात आले. ‘आमच्यासमोर सर्वजण समान आहेत’**, असा स्पष्ट संदेश खंडपीठाने दिला.
हे प्रकरण राहुल गांधी यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये भारत-चीन सीमेवरील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या वक्तव्याशी संबंधित आहे. भारत जोडो यात्रेदरम्यान भारतीय लष्कर आणि चिनी सैनिकांबाबत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत मानहानिची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदाराने या वक्तव्यामुळे भारतीय लष्कराची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याचा आरोप केला आहे.
ही तक्रार सीमा रस्ते संघटनेचे (BRO) माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. त्यांच्या वकिलांनी राहुल गांधींचे वक्तव्य भारतीय लष्करासाठी आक्षेपार्ह आणि मानहानीकारक असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणातूनच पुढे राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला.
लखनऊतील न्यायालयाने राहुल गांधी यांना या प्रकरणात समन्स बजावले होते. त्याविरोधात त्यांनी इलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र, हायकोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या अन्य खंडपीठाने राहुल गांधी यांच्याविरोधातील पुढील कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्यांच्या वक्तव्याच्या आधाराबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते. अशा संवेदनशील विषयांवर सोशल मीडियाऐवजी संसदेत मुद्दे मांडण्याबाबतही न्यायालयाने टिप्पणी केली होती.
सध्याच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तक्रारदाराला लवकर सुनावणीसाठी औपचारिक अर्ज दाखल करण्याचा मार्ग सांगितला आहे. प्रकरणाची स्वतंत्र सुनावणी किंवा तातडीने सुनावणी हवी असल्यास त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख आणि त्यावरील न्यायालयाचा पुढील आदेश महत्त्वाचा ठरणार आहे.