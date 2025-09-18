English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राहुल गांधींचा आरोप अन् राजुऱ्यात घमासान, आरोपांनंतर राजकारण तापलं

 Maharashtra Politics: चंद्रपूरच्या राजुरा मतदारसंघात मतदार वाढल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. त्यानंतर आता राजुरातही राजकारण तापलं आहे. राहुल गांधींनी नेमका आरोप काय?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 18, 2025, 08:29 PM IST
राहुल गांधींचा आरोप अन् राजुऱ्यात घमासान, आरोपांनंतर राजकारण तापलं

Maharashtra Politics: चंद्रपूरच्या राजुरा मतदारसंघात मतदार वाढल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. त्यानंतर आता राजुरातही राजकारण तापलं आहे. मतचोरीमुळे भाजपचा उमेदवार विजयी झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी केला आहे. तर राजुरात मतदार वाढ किंवा घट झाली नाही असा दावा भाजपचे आमदार देवराम भोंगळे यांनी केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

राहुल गांधी यांनी निवडणुकीचे निकाल मॅनेज करण्यासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअरनं मतदार काढून टाकल्याचा आरोप केला तर चंद्रपूरच्या राजुऱ्यात विशिष्ट पक्षाला फायदा व्हावा म्हणून मतं वाढवल्याचा आरोप केला आहे. राजुरा विधानसभा मतदारसंघात 6 हजार 850 मतं वाढवण्यात आल्याचा राहुल गांधी यांचा दावा आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी राजुऱ्याचा उल्लेख केला.

राहुल गांधी यांनी राजुरा विधानसभा मतदारसंघात 6 हजार 850 मतं वाढवल्याचा आरोप केला तर राजुरा मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार अवघ्या 3 हजार 54 मतांनी पराभव झाला आहे. 2024च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर एक नजर टाकल्यास राहुल गांधींचे आरोप किती गंभीर आहेत हे लक्षात येतं आहे.

2024मध्ये राजुरा मतदारसंघाचा निकाल

उमेदवार                               पक्ष              मतं               टक्केवारी

देवराव भोंगले                     भाजप        72,882             30.53 

सुभाष धोटे                        काँग्रेस        69,828             29.25 

वामनराव चटप                  एसबीपी      55,090            23.08 

गजानन पाटील जुमनाके        जीजीपी       28,529            11.95 

अशी पहिल्या पाच उमेदवारांची मतं आहेत. निवडणूक निकालानंतर मतदारसंघात वाढलेल्या मतदारांची तक्रार केली होती. पण त्याची दखल घेतली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार सुभाष धोटे यांनी केला आहे.

राहुल गांधींचे आरोप फेटाळले

मतवाढीच्या तक्रारी आल्याच्या बाबीला राजुऱ्याचे भाजप आमदार देवराव भोंगळेंनी दुजोरा दिला आहे. पण निवडणुकीआधी कोणतीच मतं वाढवली किंवा डिलीट केली नसल्याचा दावा आमदार भोंगळे यांनी केला आहे.

विधानसभा निवडणुकीआधी ऑनलाईन पद्धतीनं 7 हजार 334 मतदार नोंदणी अर्ज आले होते. यातले 6 हजार 800 फॉर्म सदोष आढळल्याचं चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. पण राहुल गांधी सांगतात तेवढ्या संख्येच्या नव्या मतदारांचा समावेशाचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला आहे.   

राहुल गांधींनी राजुऱ्याचा निकाल 6 हजार 800 मतांनी फिरवल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांमुळं राजुरा मतदारसंघातील निकालाकडं संशयानं पाहिलं जाऊ लागलं आहे. येत्या काळात हे आरोप खोडून काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे.

FAQ 

1. राहुल गांधी यांनी राजुरा मतदारसंघाबाबत काय आरोप केले?

राहुल गांधी यांनी 18 सप्टेंबर 2025 रोजी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, राजुरा विधानसभा मतदारसंघात 6,850 मतदार अवैधरित्या जोडले गेले, ज्यामुळे 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा झाला आणि निवडणूक निकाल “मॅनेज” झाला.

2. राजुरा मतदारसंघातील 2024 च्या निवडणुकीचा निकाल काय होता?

देवराव भोंगले (भाजप): 72,882 मते (30.53%)  
सुभाष धोटे (काँग्रेस): 69,828 मते (29.25%), 3,054 मतांनी पराभूत  
वामनराव चटप (एसबीपी): 55,090 मते (23.08%)  
गजानन पाटील जुमनाके (जीजीपी): 28,529 मते (11.95%)

3. काँग्रेसच्या सुभाष धोटे यांचा काय दावा आहे?

माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी आरोप केला की, 1 ते 15 ऑक्टोबर 2024 दरम्यान 11,667 अवैध मतदार ऑनलाइन नोंदणीकृत झाले. त्यांच्या तक्रारीनंतर 6,853 नावे हटवली गेली, पण याची चौकशी झाली नाही. त्यांनी भाजप उमेदवाराकडे 61 लाख रुपये आणि निवडणूक साहित्य सापडल्याचा दावाही केला

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Rahul GandhiRajuracongressMaharashtra NewsRajura constituencies

इतर बातम्या

37 व्या वर्षी रिहाना पुन्हा आई होणार! बेबी बंपचा फोटो व्हाय...

मनोरंजन