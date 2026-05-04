English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rahuri Bypoll Election Result 2026: राहुरीत शेवटच्या दिवशी राजकीय नाट्य, पवार vs भाजपा; 10 महत्त्वाचे मुद्दे

Rahuri Bypoll Election Result 2026 In 10 Points: राहुरीमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. नेमकं या निवडणुकीसंदर्भात काय काय घडलं? कोणाविरुद्ध कोण लढत आहे? भाजपाने बिनविरोध निवडणुकीसाठी काय केलं? जाणून घ्या 10 महत्त्वाचे मुद्दे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 4, 2026, 07:41 AM IST
Rahuri Bypoll Election Result 2026: राहुरीत शेवटच्या दिवशी राजकीय नाट्य, पवार vs भाजपा; 10 महत्त्वाचे मुद्दे
बारामतीप्रमाणेच राहुरीमध्ये रंजक लढत होणार आहे (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

Rahuri Bypoll Election Result 2026 In 10 Points: अहिल्यानगर (पूर्वीचा अहमदनगर) जिल्ह्यातील राहुरी विधानसभेच्या जागेसाठी पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीचा आज निकाल जाहीर होणार आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी नाट्यमय घडामोडी घडल्या. भारतीय जनता पार्टीकडून निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात आली. मात्र माजी मंत्री वगळता इतर पक्षांचं मन वळवण्यात भाजपाला अपयश आलं. त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये एकूण सात उमेदवारांनी आपलं नशीब आजमावलं आहे. राहुरीमधील पोटनिवडणुकीसंदर्भातील 10 रंजक गोष्टी आजच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर जाणून घेणार आहोत.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुरीच्या निकालाचे LIVE UPDATES जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

1) भाजप आमदार शिवाजीराव कर्डीले यांचा 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. शिवाजीराव कर्डिले यांच्या अकस्मात मृत्यू मुळे राहुरी विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागली.

2) भाजपकडून शिवाजीराव कर्डिले यांचे चिरंजीव अक्षय कर्डिले यांच्या उमेदवारीची घोषणा करण्यात आली.

3) महाविकास आघाडी कडून माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून निवडणूक लढवतील अशी चर्चा सुरू झाली.

4) भाजपकडून अक्षय कर्डिले यांना बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करण्यात आले यात निवडणूक उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी माजी मंत्री प्राजक्ता तनपुरे यांची भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भेट घेऊन उमेदवारी न करण्याची विनंती केली.

5) रवींद्र चव्हाण आणि राधाकृष्ण विखे यांच्या विनंतीला मान देत प्राजक्त तनपुरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही शिवाय या निवडणुकीत त्यांनी सक्रियही राहणार नाही असं जाहीर केलं.

6) प्राजक्ता तनपुरे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली असली तरी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवारपक्षाकडून गोविंद मोकाटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

7) या पोटनिवडणुकीमध्ये एकूण सात उमेदवार निवडणूक रिंगणामध्ये उतरले यात भाजपकडून अक्षय कर्डिले राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून गोविंद मोकाटे वंचित बहुजन आघाडी पक्षाकडून संतोष चोळके आणि शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख रावसाहेब खेवरे यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले.

8) प्रचाराचे मुद्दे
- निवडणुक प्रचार करताना भाजपकडून अक्षय कर्डिले यांनी मतदारांना भावनिक साथ घातली शिवाजीराव कर्डिले 24 तास 365 दिवस कार्यकर्त्यांसाठी उपलब्ध असणारे नेते होते त्यांचाच वारसा मी पुढे चालवणार आहे मला मत म्हणजे शिवाजीराव कर्डिले यांना मत असा प्रचार केला.
- राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार गोविंद मोकाटे यांनी कर्डिले यांची गुंडशाही आणि मतदारसंघाचा विकास आणि प्रलंबित कामे या विषयावर प्रचार केला.
- वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार संतोष चोळके यांनी मतदारसंघात वंचिताला न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करणार असल्याचे सांगत मतदारांना साथ घातली.
- शिवसेनेचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार रावसाहेब खेवरे यांनी राहुरी चा स्थानिक उमेदवार आणि बाकीचे उमेदवार बाहेरचे स्थानिकांचे प्रश्न स्थानिक उमेदवार सोडू शकतो या मुद्द्यावर भर देत प्रचार केला.

9) उन्हामुळे प्रचाराला फार रंगत आली नाही यातूनच मतदानाचा टक्काही घसरला एकूण 56% मतदान या निवडणुकीमध्ये झालं. 3 लाख 33 हजार 545 मतदारांपैकी 1 लाख 87 हजार 463 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. 

10) एक्झिट पोलनुसार भाजपचे अक्षय कर्डिले यांना मोठ्या फरकाने आघाडी मिळून ते राहुरी पोटनिवडणुकीमध्ये विजयी होतील.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Rahuri BypollRahurielection result 2026election resultAll you Need to Know

इतर बातम्या

IT सेक्टरमध्ये खळबळ! 92,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या; 2026...

विश्व